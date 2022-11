Dax-Sentiment 1700 Punkte im Plus seit Ende September: Was passieren muss, damit die Dax-Rally weitergeht

Zweigeteilte Börsenwelt: In den USA steigt die Laune der Anleger, hierzulande steigt die Angst vor Kursverlusten. Dabei stehen die Aktienmärkte vor einer wichtigen Weggabelung.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die Börsenwelt ist zweigeteilt. In Deutschland bleiben die Anleger skeptisch gegenüber dem Kursanstieg und sichern ihre Positionen ab. Gleichzeitig sind sie inzwischen ziemlich hoch investiert.

In den USA hingegen steigt die Laune der Anleger und dadurch auch deren Investitionsquote. Gleichzeitig schwindet die Skepsis für die weitere Entwicklung der Aktienkurse. Damit steht für Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren fest: „Wir haben an den Börsen hierzulande und in den USA zwei gegenläufige Positionierungen.“

Die wichtigere Schlussfolgerung lautet: „Aufgrund der sehr hohen Investitionsquote bedarf es weiterer positiver Nachrichten für eine Fortsetzung der Rally.“ In den vergangenen Wochen hatte Heibel noch stets von einem Überraschungspotenzial auf der Oberseite gesprochen und damit recht behalten. Der deutsche Leitindex ist seit Ende September um mehr als 14 Prozent gestiegen, ein Plus von über 1700 Zählern.

Eine genaue Erklärung, warum die Börsenwelt derzeit so zweigeteilt ist, kann der Sentimentexperte nicht geben. Dafür sei die aktuelle Nachrichtenlage zu undurchsichtig. „Die Aktienmärkte befinden sich an einer wichtigen Weggabelung“, meint Heibel. „Bereits ein wenig Hoffnung würde reichen, die Aktienmärkte weiter Richtung Norden zu treiben“.

Beispielsweise könnten schwächere Konjunkturdaten schon bald eine Drosselung der drastischen Zinsanhebungen der US-Notenbank ermöglichen. Die Hoffnung kann auch aus China kommen. Dort dürften Ausländer sich nun Biontech-Impfstoffe spritzen lassen. Möglicherweise ein erster Schritt in Richtung eines Endes der für die globale Konjunktur schädlichen Null-Covid-Politik im Reich der Mitte.

Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass negative Meldungen beispielsweise in Sachen Inflation oder aus China ein Ende der laufenden Rally bedeuten könnten.

Aktuelle Umfragedaten

Der Dax hat in der vergangenen Woche eine Berg-und-Tal-Fahrt vollführt. Nach hoffnungsvollem Auftakt vor der US-Notenbanksitzung folgte Mitte der Woche der Ausverkauf aufgrund der harten Linie von Notenbank-Chef Jerome Powell. Am vergangenen Freitag ging es wieder nach oben, das Wochenplus lag bei 1,6 Prozent.

Den Teilnehmern der Sentimentumfrage war diese Berg-und-Tal-Fahrt der vergangenen Woche nicht geheuer. Die Stimmung rutschte auf minus 0,3 ab nach plus 0,1 in der Vorwoche. Der aktuelle Minuswert reiht sich in die dominierende Niedergeschlagenheit des gesamten Jahres ein. Auch die Verunsicherung bleibt mit einem Wert von minus 1,8 erhalten.

Die Zukunftserwartung zeigt mit einem Wert von minus 0,3 eine neutrale Verfassung. Die Bereitschaft zu investieren ist vorhanden. Dieser Wert kletterte auf plus 2,5. Es fehlt wohl nur noch die klare Richtung.

Denn laut Charttechnik steht der deutsche Leitindex vor entscheidenden Handelstagen. Fällt der Dax nach der Oktoberrally wieder in den Baissetrend der vergangenen Monate zurück? Oder schafft der Leitindex den Ausbruch nach oben? Dann wäre der Bärenmarkt beendet.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger ist auf minus acht gesunken. Offensichtlich sichern sich Privatanleger an der oberen Begrenzung des Bärenmarkttrends gegen einen erneuten Ausverkauf ab. Denn negative Werte beim Euwax-Sentiment bedeuten mehr Put- als Call-Produkte in den Depots der Privatanleger.

Das Put/Call-Verhältnis der Frankfurter Terminbörse Eurex, an der Anlageprofis handeln, ist auf 2,3 angestiegen. Auch die institutionellen Anleger kaufen verstärkt Put-Absicherungen.

In den USA hingegen ist die Absicherungsneigung gegen fallende Notierungen zurückgegangen. Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE zeigt nur einen durchschnittlichen Wert an.

Die Investitionsquote der US-Fondsmanager ist von 43 auf 54 Prozent angestiegen, damit befinden sich zumindest diese Anleger wieder auf dem Weg zur Normalität. Den überwiegenden Teil dieses Jahres notierte die Investitionsquote deutlich unter 60 Prozent. Historisch betrachtet ist jedoch eine Investitionsquote zwischen 60 und 80 Prozent der Normalfall.

Bereits ein wenig Hoffnung würde reichen, die Aktienmärkte weiter Richtung Norden zu treiben. Stephan Heibel, Sentiment-Experte

Und auch die US-Privatanleger legen ihre Angst ab, die Bulle/Bär-Quote ist auf nur noch minus 2,3 Prozent angestiegen. 31 Prozent der Anleger sind wieder Bullen, erwarten also steigenden Kurse. Der Anteil der pessimistisch eingestellten ist auf 33 Prozent gesunken. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 58 Prozent moderate Gier an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

