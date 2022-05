Dax-Sentiment Am Aktienmarkt fehlen jetzt mögliche Stützungskäufe

Anleger geraten schon bei vergleichsweise geringeren Verlusten in Panikstimmung. Das könnte in den kommenden Handelstagen zu einem Problem werden.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Am Aktienmarkt kann es kurzfristig zu weiteren Turbulenzen kommen. Auf Sicht von wenigen Monaten dürften sich Aktienkäufe eher lohnen.

Das lässt sich aus den Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment ableiten. So erwartet Sentimentexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Erhebung, dass die Aktienmärkte auf Sicht von drei bis sechs Monaten deutlich höher notieren. „So war es zumindest zweimal in der Vergangenheit, wenn wir so negative Sentimentwerte hatten“, erläutert er.

Das Aktiensentiment ist auf minus 5,8 abgerutscht und notiert damit im Bereich des extremen Pessimismus. Damit setzt sich die historisch schlechte Stimmung fort. 18 Wochen in Folge ist dieser Wert negativ. Das gab es seit Beginn der Handelsblatt-Umfrage im September 2014 noch nie. Auch in der 16-jährigen Historie der umfangreicheren Erhebung des Analysehauses AnimusX mit Heibel als Inhaber gab es noch keine so lange Phase einer depressiven Stimmung.

Doch warum kann es kurzfristig zu Turbulenzen kommen? Das hängt zum einen mit der gestiegenen Investitionsquote zusammen. Viele Anleger haben die tiefen Kurse der vergangenen Woche genutzt, um Aktien zu kaufen, und fallen damit in den kommenden Wochen aus.

Warum das ein Problem werden könnte, zeigt ein Vergleich der Anlegerstimmung. Derzeit herrscht ein ähnlich hoher Pessimismus wie Anfang März, als der Dax bis auf rund 12.500 Punkte abrutschte, zehn Prozent niedriger, als der deutsche Leitindex während der Handelsblatt-Umfrage am Freitag und am Wochenende notierte. „Das macht mich nachdenklich“, meint der AnimusX-Geschäftsführer.

Denn eine konstruktive Entwicklung würde eine gegenteilige Entwicklung liefern. Das Szenario wäre: Der Dax rutscht wieder auf 12.500 Punkte, und die Anlegerstimmung bricht ein. Allerdings nicht mehr so stark wie noch beim ersten Mal. Sentimentexperten nennen das einen Gewöhnungseffekt, eine positive Entwicklung.

Doch derzeit ist eher das Gegenteil der Fall. Schon ein leichteres Abtauchen auf 13.600 Punkte führte zu panischer Stimmung, die mit der Panik von Anfang März mithalten kann. Gleichzeitig haben viele Anleger Aktien gekauft, die Investitionsquote ist nach oben geschnellt, und Cash für weitere Käufe wird rar.

„Jetzt darf keine negative Überraschung mehr passieren, denn Stützungskäufe wird es kaum geben“, erläutert Heibel. Anleger hoffen darauf, dass keine weitere Eskalation der Krisenherde erfolgt: Krieg in der Ukraine, Inflationsdruck und Corona-Lockdown in China.

Ohne negative Meldungen ist die technische Verfassung der Märkte so, dass die Kurse sich erholen sollten – einfach nur, weil der Verkaufsdruck nachlässt. Aber neuem Verkaufsdruck stünde nun kaum Kaufkraft gegenüber.

Aktuelle Umfragedaten

Dass die Anlegerstimmung auf minus 5,8 abrutschte, hing mit der US-Notenbank zusammen. Im ersten Augenblick waren Anleger erleichtert über die Aussage des US-Notenbankchefs Jerome Powell, dass eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte nicht zur Diskussion stünde. Doch kurz danach sorgte genau diese Aussage für einen Ausverkauf an den Aktienmärkten, da Angst darüber aufkam, ob die Notenbank denn überhaupt in der Lage sein wird, die Inflation einzudämmen.

Auch Verunsicherung macht sich breit, der Wert ist auf minus 8,1 eingebrochen. Eine so große Verunsicherung gab es zuletzt beim Beginn des Kriegs in der Ukraine. Für Heibel ist es „erstaunlich, dass Zinsentwicklungen ähnlich stark auf das Gemüt der Anleger schlagen können wie ein Krieg“.

Die Zukunftserwartung bleibt mit einem Wert von minus 0,6 negativ, Bären dominieren das Parkett nun schon seit sechs Wochen. Doch das aktuelle Kursniveau an den Aktienmärkten wird offensichtlich bereits als Einstiegsgelegenheit betrachtet. Die Investitionsbereitschaft ist leicht auf plus 2,0 angestiegen.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf minus sechs gefallen. Hier sehen Anleger offensichtlich noch keine Chancen, sondern sichern sich weiterhin gegen eine Fortsetzung des Ausverkaufs ab. Minuswerte zeigen einen Überhang an Put- gegenüber Call-Produkten auf den Dax in den Depots der Privatanleger an und umgekehrt. Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, sind inzwischen neutral positioniert.



Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist vergangene Woche sprunghaft angestiegen. In den USA haben Anleger offensichtlich deutliche Absicherungsprodukte wie Put-Optionen nachgefragt, die bei fallenden Kursen steigen. US-Fondsmanager hatten wohl ein richtiges Gespür für den aktuellen Ausverkauf. Deren zuvor niedrige Investitionsquote von nur 46 Prozent ist in der vergangenen Woche auf 57 Prozent angestiegen.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger notiert bei minus 26 Prozent und zeigt einen deutlichen Überhang der Bären an, die fallende Kurse erwarten. Einem Anteil von 53 Prozent Bären stehen nur 27 Prozent Bullen gegenüber. Das Verhältnis hat sich jedoch gegenüber der Vorwoche etwas zurückentwickelt, einige ehemalige Bären haben sich zu den Bullen gesellt.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 31 Prozent moderate Angst an. Extreme Angst herrscht ab 25 Prozent. Kurzfristige technische Indikatoren zeigen einen überverkauften Markt an. Das bedeutet: Die Indizes sind zu schnell zu tief gefallen, es sollte schon bald zu einer Gegenbewegung kommen.

