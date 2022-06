Dax-Sentiment An den Märkten ist Panik spürbar – dabei bieten Ausverkäufe oftmals gute Einstiegschancen

Anleger fürchten, dass die geldpolitische Wende der Notenbanken angesichts der hohen Inflation zu zögerlich ausfällt. Doch dafür könnte es eine ganz andere Lösung geben.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf In der aktuellen Marktphase ist vor allem Panik bei den Anlegern zu spüren. Panik vor einer ausufernden Inflation, vor einer Rezession, vor einem langen Krieg in der Ukraine, vor einer erneuten Verschärfung des Lockdowns in China.

Das zeigen auch die aktuellen Daten der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. Die Anleger sind sehr verunsichert, die Mehrheit erwartet in den kommenden drei Monaten eher rückläufige Kurse.

Solche Werte sind nach einem Dax-Wochenminus von 4,8 Prozent nicht überraschend. Das war ein regelrechter Crash. Die jüngsten Entscheidungen der Notenbanken haben für den Absturz gesorgt. Je später die Notenbanken die geldpolitischen Zügel anziehen, desto stärker müssen sie daran ziehen. Anleger fürchten, dass die geldpolitische Kraft irgendwann nicht mehr ausreichen könnte.

Doch für den Sentimentexperten Stephan Heibel war es häufig genug eine gute Idee, in Angst und Panik hinein zu kaufen. „Wenn eine Gegenbewegung erfolgt, kann man später noch immer beurteilen, ob die Angst berechtigt ist (...) und gegebenenfalls wieder aussteigen“, erläutert er. Die Sentimentumfrage gibt es seit Herbst 2014. Nur ein Mal wäre ein Einstieg bei derartigen Kursverlusten falsch gewesen – mitten im Coronacrash.

In der Vergangenheit folgte auf einen so heftigen Stimmungseinbruch wie in der vergangenen Woche stets eine nennenswerte Gegenbewegung von zwei bis vier Prozent innerhalb der folgenden zwei Wochen. Nur im März 2020, im Coronacrash, folgte auf einen Dax-Einbruch von zwölf Prozent eine Woche mit minus drei Prozent und anschließend ein Minus von 20 Prozent.

Doch der Coronacrash war etwas Unbekanntes, für das es damals keine Lösung gab. Der aktuelle Crash ist nach Meinung von Heibel durch Fehlentscheidungen erzeugt: eine zu zögerliche EZB, eine zu zögerliche US-Notenbank sowie eine Klimapolitik, die in der aktuellen Marktphase für viele Wirtschaftszweige schädlich ist. Dafür gebe es Lösungen. Es fehle nur noch der Rückhalt in der Bevölkerung, um solche unpopulären Schritte zu gehen. „Damit ist jedoch in meinen Augen ein Ausverkauf wie im Coronacrash derzeit nicht zu fürchten“, meint Heibel.

Sollten die Notenbanken zögerlich bleiben, kann ein Ende der Inflation nur durch Kaufzurückhaltung aufgrund der zu hohen Preise erreicht werden, was gleichzeitig eine heftige Rezession auslösen würde.

Aktuell werden seiner Meinung nach die Marktkräfte übersehen: Mit Target hat der erste US-Einzelhändler angekündigt, seinen zu hohen Lagerbestand mit Preisnachlässen zu verkaufen. „Vielleicht sehen wir in den kommenden Wochen ja weitere Anzeichen dafür, dass der Markt auch ohne Notenbank die Inflation in den Griff bekommt“, erläutert der Inhaber des Analysehauses Animusx.

Haupttreiber der Inflation ist der hohe Ölpreis. Doch eine grüne Politik in Europa und den USA verhindert jegliche Investitionen in den Ausbau der Ölförderung, meint Heibel. Die Notenbankchefs, sowohl Jerome Powell in den USA als auch Christine Lagarde in Europa, sehen die Dramatik dieser Entwicklung nicht, im Gegenteil: Lagarde hat am Donnerstag nochmals bestärkt, in Europa nur grüne Investitionen zuzulassen.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist von plus 0,2 in der Vorwoche auf minus 5,8 eingebrochen. Einen vergleichbar heftigen Stimmungseinbruch gab es zuletzt im vergangenen November, als die Aktienmärkte ihr Allzeithoch erreicht hatten und in den Sinkflug übergingen.

Anleger sind stark verunsichert, die Umfrage weist bei diesem Punkt einen Wert von minus 6,4 auf, nachdem in der Vorwoche die Verunsicherung kurzzeitig verflogen schien. Die Zukunftserwartung wird weiterhin von Pessimisten dominiert, sie ist auf den Wert von minus 1,0 gefallen. „Wir müssen über ein Jahr zurückgehen, um einen ähnlich großen Bärenüberhang zu finden“, erläutert der Sentimentexperte.

Komischerweise bleibt die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von plus 1,3 stabil auf moderatem Niveau. Das lässt zwei Möglichkeiten zu: Entweder es wird im aktuellen Ausverkauf schon wieder eine Gelegenheit gesehen, oder aber viele Anleger haben sich „short“ positioniert, wollen also von einem Crash profitieren.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, war vergangene Woche schon auf minus zehn gerutscht, notiert derzeit jedoch nur noch bei minus 6,5. Je größer das Minus bei diesem Indikator, je höher ist der Anteil von Put-Produkten in den Depots, mit denen man von fallenden Kursen profitiert. Anleger haben sich also rechtzeitig vor Ausverkauf Ende der vergangenen Woche abgesichert.

Ganz anders als bei den Privatanlegern sieht es bei den institutionellen Anlegern aus. Das Put/Call-Verhältnis der Eurex, über die sich die Profis absichern, zeigt mit einem Wert von 1,3 ein durchschnittliches Niveau von Absicherungskäufen. Auch in den USA zeigt das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse ein rückläufiges Absicherungsverhalten.

Auch die US-Fondsmanager haben die dritte Woche in Folge ihre vormals extrem niedrige Investitionsquote wieder etwas aufgestockt - vergangene Woche von 34 Prozent auf 50 Prozent. Möglichweise war das zu früh.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger steht bei minus 26 Prozent, die Bären haben vergangene Woche wieder Zulauf bekommen. Mit 47 Prozent ist der Anteil der Pessimisten doppelt so hoch wie der der Optimisten, Bullen genannt. Und der anhand technischer Marktdaten ermittelte „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 28 Prozent moderate Angst an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

