Dax-Sentiment Anleger bleiben skeptisch, aber die Bärenmarktrally hat noch Luft nach oben

Die Zahl der Käufer steigt wieder. Doch sie agieren vorsichtig und sichern ihre Gewinne ab. Einen erneuten Absturz macht das unwahrscheinlicher.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die Aktienkurse steigen wieder, aber viele Anlegerinnen und Anleger bleiben vorsichtig. Sie sehen in der aktuellen Aufwärtsbewegung eine Bärenmarktrally – also eine kurze Phase steigender Kurse innerhalb einer langen Phase fallender Kurse. Das ist das Ergebnis der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern.

Seit seinem Monatstief von 13.381 Punkten am 9. Mai ist der deutsche Leitindex Dax um mehr als acht Prozent gestiegen. Parallel dazu ist die Anlegerstimmung von extrem pessimistischen minus 5,8 auf aktuell minus 0,1 gestiegen, bleibt aber die 22. Woche in Folge negativ – die mit Abstand längste Schwächephase seit dem Start der Umfrage vor acht Jahren.

Damit hat sich eine extrem negative Anlegerstimmung erneut als Kontraindikator erwiesen: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken. Umgekehrt reichen wenige Käufe aus, um die Kurse steigen zu lassen. Dies zeigt sich daran, dass das Handelsvolumen an Gewinntagen unterdurchschnittlich ist: Seit Anfang Mai liegt es im Dax an Gewinntagen um zwölf Prozent unter dem Niveau an Verlusttagen.

„Die negative Stimmungslage hat sich in der vorvergangenen Woche in steigende Kurse entladen, die von Anlegern ungläubig beobachtet wurden“, erklärt Sentiment-Experte Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage für das Handelsblatt auswertet. „In der nun abgelaufenen Woche haben Anleger die positive Entwicklung registriert, die Stimmung hat sich aufgehellt, obwohl der Dax die Woche unverändert beendet hat.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Beginn der Aufwärtsbewegung hat viele Anlegerinnen und Anleger überrascht: In der vorvergangenen Woche hatte fast jeder zweite Umfrageteilnehmer nicht damit gerechnet. In der abgelaufenen Woche war das nur noch bei jedem dritten der Fall. Dadurch geht auch die Verunsicherung zurück, von minus 2,3 auf minus 0,1. Der höchste Wert seit Ende März.

Während in der Vorwoche noch jeder Zweite beim Dax eine Abwärtsbewegung diagnostizierte, ist es aktuell nur noch jeder Vierte.

Auffällig ist, dass parallel zu den steigenden Kursen das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, auf minus fünf abgerutscht ist. „Es wurden umgehend Absicherungskäufe getätigt, um die zarten Kursgewinne nicht gleich wieder zu riskieren“, erklärt Heibel. Auch institutionelle Anleger, die sich über die Terminbörse Eurex absichern, haben verstärkt Put-Absicherungen gekauft, deren Wert bei fallenden Kursen steigt.

Hintergrund für diese Absicherung ist die nach wie vor skeptische Grundhaltung. Etliche Befragte gehen davon aus, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung nur eine Bärenmarktrally ist. In drei Monaten rechnet nur jeder vierte Befragte mit steigenden Kursen.

Dennoch ist die Gruppe derer, die in den beiden kommenden Wochen handeln wollen, größer geworden. „Die Investitionsbereitschaft von plus 1,1 ist ein Zeichen dafür, dass einige Anleger von dieser Bärenmarktrally profitieren möchten“, sagt Heibel.

Wie lange eine Bärenmarktrally anhält, ist schwierig zu prognostizieren. Aktuell sieht Heibel noch weiter Potenzial für steigende Kurse: „Wir sind noch weit entfernt von Stimmungswerten, die eine Fortsetzung der Rally belasten würden.“

In der Vergangenheit stieg der Dax nach vergleichbar negativen Marktphasen in den folgenden sechs Monaten im Schnitt um 9,8 Prozent. In durchschnittlich jedem vierten Fall fiel der Dax allerdings anschließend noch heftiger.

Was aus Sicht Heibels gegen eine Wiederholung eines solchen Negativszenarios spricht, ist, dass die Rally so viele Anlegerinnen und Anleger überrascht hat. Dementsprechend wenige konnten an den steigenden Kursen partizipieren.

Plötzlicher Kurseinbruch aktuell unwahrscheinlich

So liegt etwa die Investitionsquote der US-Fondsmanager bei extrem niedrigen 34 Prozent. Sie verfügen also über viel Cash, das sie früher oder später wieder investieren werden. Zudem verbessert sich die Stimmung bei den US-Privatanlegern: Das Lager der Optimisten ist auf 32 Prozent gestiegen, das Lager der Pessimisten hat sich von 54 auf 37 Prozent verkleinert. „Es könnte also eine Marktphase folgen, in der immer mehr Anleger Schwankungen am Aktienmarkt zum sukzessiven Aufbau von Positionen nutzen“, erklärt Heibel.

Ein plötzlicher, erneuter Kurseinbruch erscheint dem Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX deshalb weniger wahrscheinlich. Allerdings nur, solange es vom Ukrainekrieg oder den Notenbanken keine Hiobsbotschaften gibt.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen.