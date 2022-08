Dax-Sentiment Anleger haben erstmals in diesem Jahr gute Laune – Goldpreis dürfte wieder steigen

Nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen sollten Investoren lieber auf einen Rücksetzer warten, wenn sie einsteigen möchten. Denn vieles deutet auf eine Verschnaufpause hin.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt gab es einen neuen Rekord im laufenden Börsenjahr: Drei Wochen in Folge konnte der Dax zulegen. Die Quartalszahlen der Unternehmen haben gezeigt: Die Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Das hat gereicht, um die Kurse vieler Aktien nach oben zu treiben. Im Vergleich zum Korrekturtief von vor vier Wochen hat der Dax bereits zehn Prozent zugelegt.

Entsprechend hat sich die extrem negative Stimmungslage der vergangenen Monate endlich verändert. Nach drei Wochen mit Kursgewinnen ist die Laune der Anleger deutlich gestiegen. Profis spekulieren auf weitere Kursanstiege, während Private skeptisch bleiben.

Doch wie könnte es weitergehen? Laut dem Sentimentexperten Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage zum Dax-Sentiment auswertet, verlaufen Erholungen niemals linear. Einzige Ausnahme: der Coronacrash 2020, der in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmesituation darstellt.

Ein Blick auf die Entwicklung Ende Dezember 2018 bestätigt diese These. Damals rutschte das Fünf-Wochen-Sentiment als wichtiger Kontraindikator nach einem mehrmonatigen Abwärtstrend auf ein ähnliches Niveau wie Mitte Juli dieses Jahres ab (siehe Grafik). Anschließend stieg der Dax 2019 fünf Wochen lag um zehn Prozent, um danach vier Prozent zu fallen. Bis Anfang April kletterte die Frankfurter Börse daraufhin um weitere zehn Prozent.

Deswegen rät Heibel den Anlegern, nun nicht mehr den Kursen hinterherzulaufen, sondern auf Rücksetzer zu warten, wenn sie noch einsteigen möchten. Nach einem zehnprozentigen Kursgewinn sei mit einer Verschnaufpause zu rechnen. Vielleicht läuft die Rally noch ein paar Tage weiter, doch ohne wirklich positive Entwicklungen dürfte der Aufwärtsbewegung bald – wenn auch nur vorübergehend – die Luft ausgehen. Doch für Heibel steht auch fest: Nach den vielen Monaten der negativen Stimmung muss damit die Rally nicht enden.

Deutlicher Indikator für ein vorläufiges Ende der Aufwärtsbewegung ist auch die hohe Investitionsquote der Privatanleger. Entsprechend ist deren Cashquote sehr niedrig. Das zeigen die aktuellen Daten der umfangreicheren Sentimentumfrage des Analysehauses AnimusX. Die heimischen Privatanleger verfügen über zu wenig liquide Mittel, die für eine Fortsetzung der Rally sorgen könnten.

Trotz der Kursgewinne herrscht weiterhin eine große Skepsis unter den Anlegern. Der Ukrainekrieg scheint ausweglos, die Energiekrise rollt im Winter auf uns zu, und die rückläufigen Rohstoffpreise werden nun als Vorbote einer Rezession gedeutet. Ganz gleich, welche Meldung Anleger zu verarbeiten haben, es gibt stets eine negative Interpretationsmöglichkeit.

Doch dieses Szenario ist durchaus üblich. In den ersten Wochen des Anstiegs gab es keine Lösungen für die vordringlichsten Probleme. Allerdings ist die Stimmung vorher parallel zu den immer neuen Katastrophen so weit in den Keller gerutscht, dass weitere Hiobsbotschaften irgendwann keinen zusätzlichen Verkaufsdruck mehr auslösten, was die Kurse steigen ließ. „Schlimmer kann’s nimmer“, beschreibt Heibel diese Entwicklung.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist auf einen Wert von plus 1,1 gestiegen. Bereits in der Vorwoche war mit einem Plus von 0,1 zum ersten Mal seit Jahresanfang der Pessimismus vorbei. Nun herrscht sogar gute Laune unter den Anlegern.

Allerdings bleiben sie verunsichert, der entsprechende Wert liegt bei minus 0,8. Offenbar trauen die Anleger dieser Entwicklung nicht. Viele fragen sich: Wie können vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine, der Energiekrise und der hohen Inflation, der drohenden Rezession und einer möglichen Zuspitzung des Konflikts um Taiwan die Aktienkurse steigen?

Weiterhin sind die Anleger positiv für die künftige Aktienmarktentwicklung gestimmt. Die Zukunftserwartung ist allerdings von plus 0,7 in der Vorwoche auf nun plus 0,3 gesunken. Nach wie vor wollen Anleger in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen, die Investitionsbereitschaft ist allerdings ebenfalls zurückgegangen. Nach einem Plus von 2,9 in der Vorwoche liegt dieser Wert aktuell bei 2,0.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf einen Wert von minus zwölf gerutscht, den niedrigsten Stand seit zwölf Monaten. Minuswerte zeigen einen Überhang von Put-Hebelprodukten in den Depots an, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen. Privatanleger sichern dementsprechend die erzielten Kursgewinne der vergangenen Wochen gegen eventuelle Kursverluste ab.

Anders verhalten sich die institutionellen Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern: Das Put/Call-Verhältnis ist auf 0,8 Prozent abgerutscht und zeigt an, dass extrem viele Calls gekauft werden, mit denen auf weiter steigende Kurse spekuliert wird. Das Put/Call-Verhältnis an der Chicagoer Terminbörse CBOE ist ebenfalls auf einem niedrigen Stand. Auch in den USA spekuliert man offensichtlich auf eine Fortsetzung der Rally.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote um acht Prozentpunkte auf 55 Prozent angehoben, liegen damit jedoch noch immer deutlich unter der durchschnittlichen Investitionsquote von 80 Prozent. US-Privatanleger haben ein Bulle/Bär-Verhältnis von minus acht Prozent. Bären dominieren auch bei den Privaten in den USA die Stimmung. Allerdings geht die Bärenquote kontinuierlich weiter zurück.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert mit 47 Prozent im neutralen Bereich.



Preise für Gold und Rohöl dürften wieder steigen

Gold- und Ölanleger haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben derzeit extrem schlechte Laune. Denn die Rohstoffrally endete vor einigen Wochen und erwischte viele Anleger auf dem falschen Fuß, weil sie offenbar „long“ investiert waren. Insbesondere am Goldmarkt ist die Stimmung extrem negativ, aber auch am Ölmarkt dominieren die Bären. Aus Sicht der Sentimenttheorie ist das eine gute Ausgangslage für steigende Notierungen in den kommenden Wochen – sowohl bei Gold als auch beim Rohöl.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

