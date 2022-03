Dax-Sentiment Anleger sichern sich gegen Crash im Dax ab – Warum die Kurse deshalb steigen können

Investoren am deutschen Aktienmarkt haben sich im Ukrainekrieg auf das Schlimmste vorbereitet. Bleiben Negativnachrichten aus, könnte es wieder nach oben gehen.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat inzwischen die Hälfte seiner Jahresverluste wieder aufgeholt. Wie es an den Märkten weitergeht, ist für viele Anlegerinnen und Anleger allerdings noch unsicher, zeigt die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment. Die Stimmung ist noch leicht niedergeschlagen, aber „von den extrem negativen Stimmungswerten des Jahresanfangs ist nicht mehr viel zu sehen“, sagt Sentiment-Experte Stephan Heibel.

Der Markt hat mit der russischen Invasion in die Ukraine, den weltweit steigenden Zinsen, den anziehenden Rohstoffpreisen und der hohen Inflation bereits mehrere Negativnachrichten verarbeitet. Dass sich der Dax in den beiden vergangenen Wochen in einer Spanne von 14.100 und 14.550 Punkten seitwärts bewegt, könnte ein Zeichen sein, dass in den aktuellen Kursen bereits viele der beschriebenen Entwicklungen eingepreist sind.

Insofern würde auch eine weitere Eskalation im Ukrainekrieg für keinen Crash sorgen, glaubt Heibel. „Der Aktienmarkt hat sich – zumindest hier in Deutschland – auf das Schlimmste vorbereitet und würde vielleicht heftig, aber nur kurz reagieren und dann schnell aufgefangen werden“, sagt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX.

Heibel stützt seine Erwartung auf die mittlerweile wieder höheren Absicherungen: Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanlegerinnen und -anleger handeln, ist auf minus 2,5 abgerutscht. Das zeigt, dass schon wieder einige Absicherungsprodukte gegen fallende Kurse gekauft werden.

Noch deutlicher ist die Verschiebung bei den institutionellen Anlegerinnen und Anlegern. Das Put/Call-Verhältnis an der europäischen Terminbörse Eurex ist mit 4,3 Prozent auf den höchsten Wert der vergangenen sechs Monate gestiegen. Je höher der Wert, desto mehr Puts – also Absicherungen gegen fallende Kurse – werden gekauft. „Institutionelle Anleger haben sich also maximal gegen fallende Kurse, einen weiteren Crash, abgesichert“, sagt Heibel.

Diese hohe Absicherung macht einen weiteren heftigen Ausverkauf des Dax unwahrscheinlich. „Natürlich werden die europäischen Aktienmärkte ausverkauft, wenn sich ein Lieferstopp für die Energie aus Russland abzeichnen sollte“, erklärt Heibel. „Doch da sich Anleger derzeit stark gegen solche Kursverluste abgesichert haben, könnte ein entsprechender Ausverkauf überschaubar bleiben. Frühzeitig würden Anleger ihre Put-Absicherungen dann eindecken und dadurch für eine Nachfrage sorgen, die den Aktienmarkt stabilisieren sollte.“

Put-Optionen funktionieren praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, muss die Bank im Hintergrund den Dax verkaufen. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden.

Schon wenn sich die Situation im Ukrainekrieg nicht weiter verschlimmert, könnten die hohen Absicherungen sogar für deutlich steigende Kurse sorgen. „Ab einem bestimmten Kursniveau müssten dann die Absicherungspositionen sukzessive aufgelöst werden, was dann wie Zunder für eine Rally wirkt“, sagt Heibel.

Sollte der Dax aus seiner aktuellen Seitwärtsbewegung ausbrechen, also über das „Kriegshoch“ von 14.568 Punkten steigen, würden viele Absicherungspositionen ins Minus laufen. „Irgendwann würden sie dann aufgelöst werden, was nur durch zusätzliche Aktienkäufe erfolgen kann“, sagt Heibel.

Weitere Umfrageergebnisse

Die deutliche Mehrzahl der rund 6500 vom Handelsblatt befragten Privatanlegerinnen und -anleger war mit dem Verlauf der vergangenen Börsenwoche zufrieden. Bei fast 70 Prozent der Befragten haben sich die Erwartungen entweder zum größten Teil oder voll und ganz erfüllt.

Dadurch werden die Umfrageteilnehmer zunehmend selbstgefälliger. Die Verunsicherung der Vorwochen schwindet mit einem Wert von 0,0 vollständig. Ende Februar hatte diese Wert noch bei minus 9,5 gelegen – dem niedrigsten Niveau seit dem Coronacrash im März 2020. Gegenwärtig sieht über die Hälfte der Befragten den Dax in einer Seitwärtsbewegung.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung gehen die Ansichten allerdings auseinander. In drei Monaten sieht jeweils rund ein Drittel eine Aufwärtsbewegung (29 Prozent), eine anhaltende Seitwärtsbewegung (38 Prozent) oder eine Abwärtsbewegung (33 Prozent).

Dadurch verharrt die Zukunftserwartung auf einem nur moderat optimistischen Niveau von 1,1. Der Dax ist mittlerweile zwar deutlich günstiger als noch im Dezember, als Euphorie über die zu erwartende künftige Aktienmarktentwicklung unter den Anlegern herrschte, allerdings sind sich Anleger unsicher, ob das aktuelle Kursniveau nun tatsächlich als günstig zu betrachten ist oder nicht.

Immerhin hätten sich seitdem die Rahmenbedingungen maßgeblich verändert, analysiert Heibel: „Die Energie- und Nahrungsmittelpreise sind deutlich nach oben gesprungen, und die geopolitische Lage ist höchst ungewiss. Kein Wunder also, dass Anleger trotz des günstigeren Kursniveaus keinen nennenswerten Optimismus verspüren.“

Dadurch ist auch die Investitionsbereitschaft von 3,6 auf 2,1 zurückgegangen. Nur 25 Prozent gegenüber 32 Prozent in der Vorwoche geben noch an, dass sie in den nächsten beiden Wochen kaufen wollen. Das Lager der Unentschlossenen ist dagegen von 58 Prozent auf 62 Prozent angewachsen.

In der ersten Woche des Ukrainekriegs hatte die Investitionsbereitschaft noch bei 5,0 gelegen und damit auf dem höchsten Niveau seit dem Coronacrash. „Anleger haben offensichtlich den Crash für kurzfristige Spekulationen genutzt, doch nun setzt sich eine deutlich neutralere, defensive Haltung durch“, erklärt Heibel.

Lage in den USA

Der Handel an der größten US-Terminbörse CBOE zeigt ein völlig anderes Absicherungsverhalten als in Europa. Zwar ist das Verhältnis auf einem vergleichsweise hohen Niveau, aber seit einigen Wochen rückläufig. US-Anleger haben sich also vor dem Crash Ende Februar abgesichert und lösen ihre Absicherungen nun langsam auf.

Aus Sicht der Amerikaner sei dies verständlich, sagt Heibel. Für viele von ihnen sei der Ukrainekrieg zunächst einmal nicht viel anders als der Einmarsch Russlands in Georgien oder Tschetschenien: „Ein kurzer Schreck, dann geht’s zur Tagesordnung über. Ich habe den Eindruck, dass viele US-Amerikaner die Brisanz des Ukrainekrieges unterschätzen.“

Er führt die unterschiedlichen Stimmungswerte in Deutschland und den USA auch auf die Situation am Energiemarkt zurück. „Dax-Unternehmen laufen Gefahr, deutlich höhere Energiekosten tragen zu müssen – vorausgesetzt, es gibt genug Strom. In den USA gibt es Öl und Gas im Überfluss.“

Auch die US-Fondsanleger werden optimistischer. Sie haben ihre Investitionsquote, die vor dem Kriegsausbruch auf ein Rekordtief von nur 30 Prozent gesunken war, wieder auf 53 Prozent aufgestockt. Das Verhältnis zwischen Optimisten (Bullen) und Pessimisten (Bären) nähert sich ebenfalls an. Unter den US-Privatanlegern ist das Lager der Bären nur noch um drei Prozentpunkte größer als das der Bullen. Vor einer Woche lag die Differenz noch bei 28 Prozentpunkten.

Der technische Angst-und-Gier-Indikator des marktbreiten US-Indexes S&P 500 ist auf 46 Prozent angestiegen und zeigt inzwischen bereits wieder eine neutrale Marktverfassung an. Der wesentlich stärker schwankende Short Range Oscillator hingegen ist auf einen Wert von fünf Prozent gesprungen und signalisiert damit einen überkauften Markt. „Zumindest kurzfristig ist daher mit einem kleinen Rücksetzer zu rechnen“, sagt Heibel.

Situation am Anleihemarkt

Der Bund-Future – ein Terminkontrakt, der sich auf eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe bezieht – ist erstmals seit 2018 unter den Kurs von 160 gefallen. Offensichtlich erwarten Anleiheanleger stark steigende Zinsen. Wenn die Rendite der Staatsanleihen steigt, fällt der Kurs des Bund-Futures und umgekehrt. Dieses Konstrukt ermöglicht Anlegern, auf steigende oder fallende Renditen zu setzen.

Heibel sieht am Anleihemarkt sowohl die Stimmung als auch die Erwartung am Boden: „Aus Sicht der Sentimentanalyse sieht es nach Panik am Anleihemarkt aus. Ein finaler Ausverkauf. Gut möglich, dass wir hier eine ordentliche Gegenbewegung sehen, also einen steigenden Preis für den Bund-Future und somit fallende Zinsen am Anleihemarkt.“

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 6500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

