 Dax-Sentiment: Anlegerstimmung bei Aktien, Anleihen und Gold ist historisch schlecht

Der Pessimismus hat die Märkte im Griff. Die Stimmung der Anleger ist so schlecht, dass sich kein Aufwärtstrend abzeichnet. Und so werden schon moderate Kursgewinne direkt mitgenommen.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die Aktienmärkte kommen aktuell nicht zur Ruhe. Wie volatil die Lage ist, zeigt ein Blick auf die vergangene Woche: Die Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines löste zunächst einen Ausverkauf aus, Anleihekäufe der Bank of England ließen dann die Kurse steigen, ehe Gewinnwarnungen unter anderem von Nike den Aktienmarkt wieder belasteten.

Das schlägt sich auch in der Anlegerstimmung nieder, wie das Ergebnis der wöchentlichen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment zeigt. Mit einem Wert von minus 6,9 ist die Stimmung zwar minimal besser als in der Vorwoche (minus 7,5), sie ist aber immer noch als niedergeschlagen einzuordnen.

„Das ist ein Extremniveau, wie wir es zuletzt kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mit damals minus 7,8 gesehen haben“, sagt Sentimentexperte Stephan Heibel, der die Umfrage für das Handelsblatt auswertet. „Zum Vergleich: Im Coronacrash wurde unser bisher historischer Extremwert bei minus 8,2 erreicht. Dieses Niveau ist nicht mehr weit entfernt.“

Die negative Stimmungslage ohne nennenswerte Pause bestehe nun schon so lange, dass auch der Fünf-Wochen-Durchschnitt mit minus 31,0 ein neues Extrem erreicht habe, so Heibel. Auch hier gab es in der Historie nur einmal einen Wert, der noch tiefer stand: Im Coronacrash wurde der Rekord von minus 32,1 gemessen.

Im Zuge dessen hat die wichtige Unterstützungszone von 12.400 bis 12.600 Punkten nicht gehalten. Stattdessen hat der Leitindex Dax am Mittwoch ein neues Jahrestief bei 11.863 Punkten erreicht, das immerhin bei der nächsten Abwärtsbewegung am Donnerstag hielt.

Heibel ist sich allerdings nicht sicher, dass wir die tiefsten Kurse schon gesehen haben. „Als Angst ohne Panik würde ich die aktuelle Stimmungslage beschreiben: Sämtliche Stimmungsindikatoren zeigen Extremwerte an, doch die Panik am Markt fehlt. Es kommt mir vor wie ein Salamicrash, scheibchenweise verlieren die Aktien an Wert, ohne dass es zu einem finalen Sell-off kommt.“

Eine finaler Ausverkauf bezeichnet eine Situation, in der viele Anleger ihre Aktien ohne Rücksicht auf die Kurse auf den Markt schmeißen, weil sie Angst vor noch größeren Verlusten haben. Dabei sacken die Kurse bei hohem Handelsvolumen deutlich ab. Da danach weitere Verkäufer fehlen, die die Kurse noch länger fallen lassen können, ist das häufig das Ende einer Korrektur. Solange dieser finale Ausverkauf fehlt, bleiben die Märkte in einem intakten Abwärtstrend mit zwischenzeitlichen Kurserholungen.

In der vergangenen Woche wurden beispielsweise viele negative Meldungen mit vergleichsweise geringen Kursverlusten verarbeitet. Dabei wurde ein neues Jahrestief erreicht, ohne dass es zu Panikverkäufen kam. „In meinen Augen bedeutet das, dass eine Erholungsbewegung Gefahr laufen wird, als Strohfeuer zu enden“, erklärt Heibel.

Denn solange der Panik-Ausverkauf fehlt, sind noch zu viele Anleger investiert, die bei moderaten Kursgewinnen schon wieder aussteigen. „Ein Boden bildet sich erfahrungsgemäß jedoch meistens erst dann, wenn auch diese Anleger ihre Positionen verkauft haben und das Interesse am Aktienmarkt gering ist“, sagt Heibel weiter.

Aktuell ist die Verunsicherung unter den rund 7000 befragten Anlegerinnen und Anlegern mit einem Wert von minus 6,6 zwar groß, aber noch nicht groß genug. Bei mehr als der Hälfte von ihnen haben sich die Erwartungen in den vergangenen Wochen gar nicht oder nur so gerade eben erfüllt. „Hier gibt es noch Luft nach unten, denn im Coronacrash wurde ein Wert von minus 12,3 erreicht“, sagt Heibel.

Auch die Zukunftserwartungen sind schlecht. Über die Hälfte der Befragten glaubt, dass die Märkte in drei Monaten noch immer fallen oder erst ihren Boden erreichen. Nur 16 Prozent rechnen mit steigenden Kursen. Mit einem Wert von minus 0,9 ist die Stimmung aber noch nicht außergewöhnlich schlecht.

Die Investitionsbereitschaft ist dagegen mit plus 1,6 Prozent leicht positiv. Immerhin jeder vierte Befragte gibt an, nächste Woche kaufen zu wollen.

Interessant ist das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart: Es zeigt, ob Privatanleger eher auf einen steigenden oder fallenden Dax setzen. Aktuell ist es mit einem Wert von nur minus 2,5 überraschend neutral. „Weder Absicherungsgeschäfte noch Spekulationen auf steigende Kurse werden nennenswert eingegangen. Ist das schon das Desinteresse, das für ein Ende eines Bärenmarktes typisch ist?“, fragt Heibel.

Profianleger sichern sich dagegen gegen fallende Kurse ab. Das Put/Call-Verhältnis an der europäischen Terminbörse Eurex, das das Verhältnis von Wetten auf fallende Kurse (Put-Optionen) zu Wetten auf steigende Kurse (Call-Optionen) anzeigt, ist auf 3,8 angesprungen. Ähnlich sieht es in den USA an der Chicagoer Terminbörse CBOE aus, dort befinden sich die Put-Absicherungen ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Die Investitionsquote der US-Fondsmanager ist währenddessen auf ein Rekordtief von 13 Prozent gesackt. „US-Fondsmanager sind aus dem Markt geflüchtet und warten nun mit hohen Cash-Reserven an der Seitenlinie ab“, beobachtet Heibel. Bei den US-Privatanlegern sind die zweite Woche in Folge über 60 Prozent der Anleger pessimistisch.

Blick auf weitere Assetklassen

Anleihemarkt: Das Fünf-Wochen-Sentiment für den Bund-Future notiert auf dem niedrigsten Stand seit 2007. „Während des Platzens der Immobilienkrise war also die Stimmung am Anleihemarkt zuletzt so negativ wie heute. Eine Investitionsbereitschaft ist praktisch nicht mehr vorhanden. Die Zielkurse, zu denen gekauft werden soll, liegen deutlich unter dem aktuellen Niveau“, sagt Heibel. Die Finanzmärkte versuchen zu antizipieren, wie weit die Notenbanken die Leitzinsen noch anheben. Entsprechend Diesen Erwartungen entsprechend steigen die Renditen der Anleihen und fallen die Kurse. „Wenn dieser gnadenlose Ausverkauf endet und sich das Zinsniveau stabilisiert, wird sich das auch positiv auf die Aktienmärkte auswirken“, sagt Heibel. „Und wenn ich mir die Extremwerte am Anleihemarkt anschaue, dann ist eine Stabilisierung auf dem nunmehr erreichten niedrigen Kursniveau, also hohem Renditeniveau, in den kommenden Tagen durchaus möglich.“

Auch der Fünf-Wochen-Durchschnitt im Gold-Sentiment hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. „Seit wir diese Umfrage im Jahr 2005 begonnen haben, war die Stimmung am Goldmarkt noch nie so schlecht“, erklärt Heibel. Öl: Am Ölmarkt ist die Stimmung ebenfalls schlecht, zu Zeiten des negativen Ölpreises während der Coronapandemie waren die Werte allerdings noch extremer. „Sogar Ende 2018, als US-Notenbankchef Jerome Powell überraschend den US-Leitzins einmal zu viel anhob, war das Sentiment am Ölmarkt noch schlechter als heute“, sagt Heibel.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

