Dax-Sentiment Anlegerstimmung erreicht historische Tiefstwerte – Bislang war damit stets die Talsohle erreicht

Sollten die Aktienkurse aber weiter abrutschen, droht die Stimmung unter das Coronacrash-Niveau zu fallen. Das wäre eine ungewöhnliche Entwicklung.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Trotz der deutlichen Verluste am deutschen Aktienmarkt bleibt Sentimentexperte Stephan Heibel bei seiner Einschätzung der Vorwoche: Zum Verkaufen ist es zu spät. „Aktien mit hohen Dividenden, Aktienrückkaufprogrammen und ordentlichem Cashflow kann man jetzt kaufen“, meint er.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Investitionsquote weiter gesunken, die Cashquote im Gegenzug angestiegen. Allerdings ist auch die Shortquote angesprungen. Das bedeutet: Einige Investments in den vergangenen Tagen waren offensichtlich Spekulationen auf weiter fallende Kurse. Das begründet auch zu einem Teil die Kursverluste.

Mittlerweile zeigt die Entwicklung der Stimmungswerte bei der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment historische Dimensionen. 26 Wochen in Folge ist das Anlegersentiment negativ. Es handelt sich dabei um den längsten Zeitraum negativer Stimmung ohne Unterbrechung seit Beginn der Umfrage im Herbst 2014.

Auch das Fünf-Wochen-Sentiment zeigt einen extrem niedrigen Wert. Dieser Indikator hat bislang jede Bodenbildung exakt vorhergesagt.

Ob aktuell ein nachhaltiger Boden der gesamten Baisse seit Jahresanfang gebildet wird oder nur ein zwischenzeitlicher Boden mit Bärenmarktrally, wird sich im späteren Verlauf am Aktienmarkt zeigen. Nach Heibels Ansicht hängt es von der Entwicklung am Zinsmarkt, von den chinesischen Lockdown-Maßnahmen und vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine ab.

Solch negative Werte beim Fünf-Wochen-Sentiment wurden bei der ähnlichen AnimusX-Umfrage, die im Vergleich zum Dax-Sentiment des Handelsblatts eine längere Historie aufweist, nur während großer Verwerfungen am Aktienmarkt erreicht: der Finanzkrise 2008, der Krise um die Insolvenz Griechenlands 2011/2012, der Euro-Krise 2015 und während des Coronacrashs im März 2020. Sollten die Kurse in dieser Woche weiter fallen, was eine noch schlechtere Stimmung zur Folge hätte, dann könnte das Fünf-Wochen-Sentiment sogar den Extremwert des Coronacrashs überbieten.

Lesen Sie auch zum Thema:

Das wäre eine ungewöhnliche Entwicklung. Während des Coronacrashs stürzte der deutsche Leitindex um 40 Prozent ab. Es herrschte Weltuntergangsstimmung. In diesem Jahr ist das deutsche Börsenbarometer hingegen nur rund 23 Prozent gefallen. Und trotz des Ukrainekriegs herrscht zumindest hierzulande keine ähnliche Stimmung wie damals.

Zumal sich bei den anderen Belastungsfaktoren für die Märkte eine Entspannung abzeichnet. Die Inflation scheint ihren Peak erreicht zu haben, und auch die strengen Lockdown-Maßnahmen in China werden gelockert, die Wirtschaft im Reich der Mitte wächst wieder.

Nur beim Ukrainekrieg zeichnet sich keine Lösung ab. Derzeit haben nicht die Diplomaten, sondern die Verteidigungsminister und die Nato das Wort.

Aktuelle Umfragedaten

Die Anlegerstimmung ist wieder auf das Niveau vom Kriegsbeginn gefallen. Niedergeschlagenheit macht sich breit, insbesondere weil noch vor einer Woche Hoffnung auf eine etwas nachhaltigere Erholung bestand und diese Hoffnung frühzeitig enttäuscht wurde.

Das Anlegersentiment ist auf minus 7,3 gefallen, in der Vorwoche lag der Wert bei minus 6,5. Auch der Fünf-Wochen-Durchschnitt verzeichnet extrem negative Werte. Ob Euro-Krise, Coronacrash oder Ende 2018 der Streit im US-Kongress um die Deckelung des Haushaltsbudgets: Mit so exzessiv negativen Stimmungswerten wurde in der Vergangenheit ein Boden an den Aktienmärkten beschrieben.

Auch die Verunsicherung unter Anlegern ist entsprechend wieder angesprungen. Der Wert von minus 7,7 (nach minus 5,9 in der Vorwoche) zeigt, wie angespannt die Nerven der Anleger sind. Auch die Zukunftserwartung bleibt mit einem Wert von minus 0,9 pessimistisch (Vorwoche: minus 1,6). Die Umfrageteilnehmer haben offensichtlich keinen Grund mehr, auf steigende Kurse in drei Monaten zu hoffen.

Dennoch bleibt die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von plus 2,0 erstaunlich hoch. Wie schon in der Vorwoche warten einige Anleger auf den finalen Ausverkauf, um ihre Barreserven einzusetzen. „Es wundert mich, dass sich die Entwicklungen am Zinsmarkt, wo die Inflation ihren Zenit überschritten hat, und in China, wo der Lockdown langsam zurückgedreht wird, nicht stärker in der Zukunftserwartung widerspiegeln“, meint Sentimentexperte Heibel.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf plus elf gesprungen. Solch ein hoher Wert zeigt einen deutlichen Überhang von Call- im Vergleich zu Put-Produkten an. Die Privatanleger sind derzeit also sehr bullish gestimmt. Der Wert liegt auf dem höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate.

Privatanleger, die an der Eurex Finanzprodukte kaufen, sind da offensichtlich schon einen Schritt weiter und positionieren sich extrem bullish. Seit einem Jahr haben wir nicht mehr ein so bullishes Verhalten der Privatanleger an der Eurex verzeichnet.

Institutionelle Anleger, die an der Frankfurter Terminbörse handeln, zeigen ebenfalls ein verstärktes Interesse an Long- oder Langzeit-Spekulationen. Das Put/Call-Verhältnis ist auf 1,2 gesunken, jedoch im Vergleich zu den Privatanlegern erheblich geringer.

Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse bleibt verhältnismäßig hoch, jenseits des Atlantiks bleibt man offensichtlich skeptisch gegenüber der weiteren Aktienmarktentwicklung.

US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote von 19 auf 31 Prozent angehoben. Die extrem niedrige Aktienquote der Vorwoche wurde in die schwachen Kurse der vergangenen Tage hinein wieder ein wenig aufgestockt.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger ist auf minus 24 Prozent angestiegen, der Extremwert von minus 30 Prozent in der Vorwoche hat sich in den USA nicht halten können. Zwar ist der Bullenanteil nur von 18 auf 23 Prozent gestiegen, aber die Bären haben massenweise das Lager verlassen. Dieser Wert ist von 59 auf 47 Prozent gefallen. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt weiterhin extreme Angst an.



Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

