Dax-Sentiment Anlegerstimmung fällt auf Corona-Crash-Niveau – und die Krise dürfte noch nicht vorbei sein

Auch am Goldmarkt ist die aktuelle Stimmung extrem negativ. Doch im Gegensatz zum Aktienmarkt warten Anleger wohl nur auf einen Grund, um zuzugreifen.

Düsseldorf Die Anlegerstimmung erreicht von Woche zu Woche neue Superlative. Doch ein Einstiegssignal gibt es noch nicht. Das zeigen die aktuellen Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren.

Für den Sentimentexperten Stephan Heibel bleibt es nach Auswertung der Erhebung „ratsam, kleine Schritte zu machen“. Mit der Aufwärtsbewegung seit dem Jahrestief am vergangenen Dienstag hätten Anleger nochmals die Chance, Positionen, die für die neue Börsenwelt nicht mehr passen, zu verkaufen. Dadurch könnten im Falle eines erneuten Abrutschens andere Aktien, die von den Krisenherden weniger stark betroffen sind, eingesammelt werden.

Nach einem schwachen Wochenauftakt und einem neuen Korrekturtief am Dienstag vergangener Woche vollzogen die Aktienmärkte eine Kehrtwende. Der Dax stieg im Wochenvergleich um 1,6 Prozent nach oben. In den USA führen Technologiewerte die Rally an, gefolgt von der Kommunikationsbranche und dem Einzelhandel. Auch in Deutschland verzeichneten die größten Verlustträger der zurückliegenden Monate in der vergangenen Woche die höchsten Kursgewinne.

Dennoch bleibt die Stimmung schlecht – ein Indikator für wieder steigende Notierungen. Auf einem so tiefen Niveau bewegt sie sich seit 27 Wochen. Die mit Abstand längste Phase negativer Werte seit Beginn der Handelsblatt-Erhebung im Herbst 2014. Seit einigen Wochen ist die Stimmung noch weiter abgerutscht und zeigt Angst und Panik an.

Und mittlerweile schwindet nach sieben Wochen in Folge mit hohem Zukunftspessimismus nun auch jegliche Hoffnung auf Besserung: Die Notenbanken werden die Inflation nicht in den Griff bekommen. Für den Krieg in der Ukraine gibt es keine zufriedenstellende Lösungsmöglichkeit. Und China ist mit seiner Lockdown-Politik völlig unberechenbar.

„Aus Sicht der Sentimentanalyse ist das ein Zeichen dafür, dass inzwischen alle verkauft haben, die über Monate Zweifel hatten“, erläutert Sentimentexperte Heibel. Die Erholungsrally der vergangenen Woche lag nicht an vielen Käufern, die fest an steigende Kurse glauben, sogenannte „Käufer aus Überzeugung“. Es gab vor allem nur noch wenige Verkäufer. Entsprechend gering war das Handelsvolumen.

Auch der Fünf-Wochen-Durchschnitt, ein bisher treffsicherer Indikator für Gegenbewegungen nach einem Crash, ist auf minus 30 gefallen. Das ist der zweitniedrigste Wert seit Beginn der Umfrage 2014. Lediglich während des Corona-Crashs erreichte dieser Indikator einmal minus 32.

Doch Vorsicht bleibt angeraten. Trotz der geringen Zahl an Käufern hat sich der hohe Cashbestand laut der umfangreicheren AnimusX-Sentimentumfrage in den vergangenen Tagen drastisch reduziert. Vor allem Privatanleger haben ihre Investitionsquote im Gegenzug deutlich erhöht.

Dabei gehen die Daten von Privatanlegern und institutionellen Anlegern weit auseinander. Während Private auf steigende Kurse wetten, rüsten sich die Profis schon wieder für den nächsten Ausverkauf.

Die Meinungsverschiedenheit kann nach Einschätzung des Animusx-Inhabers nur durch realwirtschaftliche Entwicklungen aufgelöst werden: Entweder es zeigen sich schon bald positive Entwicklungen in den drei Krisenherden Ukrainekrieg inklusive Gaskrise, China-Lockdown und hohe Inflationsraten. Dann stehen institutionelle Anleger unter Zugzwang, laufen den steigenden Kursen hinterher und befeuern die Rally .

Oder die Rally würde auslaufen. Das wäre der Fall, wenn es keine realwirtschaftlich positiven Entwicklungen gibt. Privatanleger werden dann erneut auf dem falschen Fuß erwischt, wenn sie nicht rechtzeitig ihre Long-Spekulationen auflösen.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist von minus 7,3 in der Vorwoche auf minus 3,7 angesprungen. Damit ist die Stimmung in der 27. Woche in Folge negativ, die mit Abstand längste Phase negativer Stimmungswerte. Doch die Kursgewinne der zweiten Wochenhälfte haben geholfen, die strapazierten Nerven der Anleger ein wenig zu beruhigen.

Auch die Verunsicherung ist daher zurückgegangen. Dieser Sentimentwert steigt von minus 7,7 in der Vorwoche auf nur noch minus 3,0 in der aktuellen Messung an. Anleger sind noch immer unsicher, ob sie nun den Boden der Baisse gesehen haben oder aber nur mit einer kurzzeitigen Zwischenerholung rechnen müssen.

Die Erwartung an die Dax-Kurse in drei Monaten sieht ähnlich düster wie in den vergangenen Monaten aus. Der Wert von minus 0,9 zeigt, dass die Bären noch immer dominieren. Eine Mehrheit erwartet also Mitte Oktober niedrigere Kurse als aktuell.

Trotzdem ist die Investitionsbereitschaft unter den Umfrageteilnehmern von 2,0 auf 2,3 angestiegen. Offensichtlich versuchen einige Anleger, jetzt noch auf die angelaufene Erholung seit dem Jahrestief am Dienstag vergangener aufzuspringen.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger zeigt mit einem Wert von mittlerweile plus elf weiterhin eine große Risikobereitschaft an. Es ist der höchste Wert der vergangenen zwölf Monate. Pluswerte zeigen ein Übergewicht von Call- gegenüber Put-Produkten in den Depots an und umgekehrt. Seit Anfang Juni hat sich die Positionierung der Privatanleger von stark defensiv – damals minus zehn – auf stark offensiv gedreht.

Völlig anders verhalten sich institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern. Das Put/Call-Verhältnis ist auf 2,6 angesprungen und zeigt eine starke Nachfrage nach Put-Absicherungen an. In den USA ist dieser Unterschied nicht sichtbar, das Put/Call-Verhältnis an der Chicagoer Terminbörse CBOE notiert nahe dem Durchschnitt der vergangenen Monate.

US-Fondsmanager bleiben jedoch sehr defensiv. Deren Investitionsquote von nur 28 Prozent zeigt weiterhin einen hohen Cashbestand an, mit dem die Kapitalmarktexperten die turbulenten Zeiten durchstehen wollen. Normalerweise sind zwischen 60 und 80 Prozent der Fondsgelder investiert.

Die Anlagebereitschaft der US-Privatanleger zeigt mit minus 33 Prozent weiterhin eine sehr große Dominanz der Pessimisten. 53 Prozent Bären stehen nur 19 Prozent Bullen gegenüber. Es ist das gegenteilige Bild zu den Euwax-Zahlen in Deutschland. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert mit 29 Prozent im Bereich der Angst, ab 25 Prozent wird extreme Angst signalisiert.

Anlegerstimmung beim Euro

Der Euro hat in der vergangenen Woche gegenüber dem Dollar den tiefsten Stand seit 2002, also seit Markteinführung, erzielt. Während die USA bereits das Zinsniveau in mehreren Schritten deutlich angehoben haben, zögert die Europäische Zentralbank noch immer. Ein wichtiger Grund, warum Parität in Sicht ist.

Die Stimmung am Devisenmarkt ist extrem schlecht, was angesichts des deutlichen Kursrutsches in den vergangenen Wochen nicht anders zu erwarten war. Doch ein Blick auf den Fünf-Wochen-Durchschnitt zeigt: Die Stimmung hat noch lange nicht ein Niveau erreicht, das den Negativrekord im Wechselkurs widerspiegeln würde.

Zudem ist die Investitionsbereitschaft der Anleger in den Euro gering. Erst bei Kursen in der Nähe der Parität sind Investoren bereit zu kaufen. Doch Vorsicht: Noch vor einer Woche lag dieser Wert bei 1,05 Euro/Dollar, rutschte aber aufgrund der Abwärtsdynamik fast fünf Cent tiefer. Weitere Senkungen des Einstiegsniveau sind nicht auszuschließen.

Stimmung am Goldmarkt

Am Goldmarkt sieht es anders aus: Die Stimmung ist hier bereits so extrem negativ, dass ein Boden näher scheint als beim Wechselkurspaar Euro/Dollar. Außerdem ist die Erwartungshaltung an das Gold deutlich positiv, sodass Anleger wohl nur auf einen Grund warten, um zuzugreifen.

Beim Öl dreht sich das Bild wieder: Obwohl der Ölpreis auf hohem Niveau lediglich ein wenig konsolidiert hat, ist die Stimmung binnen kürzester Zeit auf ein extrem negatives Niveau eingebrochen. Auch für die Zukunft wird nichts Gutes erwartet, Pessimisten dominieren das Parkett der Ölhändler.

Stimmung beim Bitcoin

Die Stimmung zum Bitcoin war in den Vorwochen auf extrem negativem Niveau. Nach einem zwischenzeitlichen Kursgewinn von 15 Prozent in den vergangenen Tagen ist auch die Stimmung deutlich angesprungen. Die Zukunftserwartung bleibt jedoch noch neutral, Bullen und Bären halten sich die Waage. „Die Rally, sei es auch nur eine Zwischenerholung, hat also noch Luft nach oben“, analysiert Heibel.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

