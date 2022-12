 Dax-Sentiment: Anlegerstimmung ist im Gleichgewicht und signalisiert kaum Chancen auf eine Jahresendrally

Die Stimmung bei Profis und Privaten ist unterschiedlich: Private sichern ihre Positionen derzeit gegen Rückschläge ab, während Profis neue Wetten abschließen.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Kommt es noch zu einer Jahresendrally? Nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren lautet die Antwort: Ohne eine sehr positive Nachricht sind die Chancen gering, dass die Aktienkurse bis zum Jahresende noch weiter nach oben klettern.

Es gibt keine extremen Stimmungswerte oder ein Ungleichgewicht bei der Anlegerstimmung. Die Stimmung unter den Anlegern, die erst vor Kurzem erstmalig in diesem Jahr ins Positive gedreht hat, bleibt moderat positiv.

Das war Ende September anders, als Sentimentexperte Stephan Heibel aus der Panikstimmung der Anleger eine Bodenbildung ableitete, die anschließend in eine Rally mit einem Plus von mehr als 20 Prozent in den vergangenen neun Wochen mündete. „Anlegerstimmung deutet vorerst auf Kursboden beim Dax hin“, lautete damals die Überschrift.

Weiterhin bleibt wie in der Vorwoche die Stimmung zwischen Profis und Privaten unterschiedlich: Private sichern ihre Positionen derzeit gegen Rückschläge ab, während Profis gehebelt auf steigende Kurse wetten – vielleicht, weil sie ihre Performance so kurz vor dem Jahresende noch aufbessern wollen.

„Beide Sichtweisen kann ich nachvollziehen“, meint Heibel. Denn das derzeit wichtigste Thema an den Finanzmärkten ist die Inflation. Und nachdem die US-Notenbank viele Monate mit extrem großen Zinsschritten versuchte, die Inflation einzufangen, könnte sie nun in eine moderatere Gangart übergehen und erst einmal abwarten, wie die bereits durchgeführten Zinserhöhungen wirken.

Immerhin stieg der Leitzins in diesem Jahr um 3,75 Prozentpunkte. Seit Jahrzehnten gab es keinen so heftigen Zinsanhebungszyklus mehr.

Die unterschiedliche Stimmung könnte zu seitwärts tendierenden Kursen führen. Die große Absicherungsneigung der Privatanleger dürfte dem Aktienmarkt einen stabilen Boden verleihen. Denn wenn die Privatanleger die Put-Produkte verkaufen, wird der Dax-Index wieder gekauft. Das funktioniert wie ein Leerverkauf.

Beim Leerverkauf leihen sich Shortseller zunächst Aktien und verkaufen diese sofort in der Hoffnung, sie vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen zu können. Gleichzeitig sind die Long-Spekulationen der Profis eine Belastung auf der Oberseite, weil viele Akteure bereits Aktien gekauft haben.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist auf plus 2,7 Punkte zurückgefallen, noch im November gab es Werte von bis zu plus 4,7 Punkte, was ein erstes Anzeichen von Euphorie war. Doch diese Woche hat die gute Laune Kratzer erhalten.

Die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag schürten erneut Ungewissheit. Als Folge des starken Stellenzuwachses und der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Mittwochabend dürfte es nun lediglich kleinere Zinsschritte in den USA geben, die aber für einen längeren Zeitraum.

Auch die Selbstzufriedenheit ist wieder ein Stückchen abgebröckelt, nach 1,5 Punkten in der Vorwoche liegt der Wert nun bei plus 1,1 Punkte. Das gesamte Jahr 2022 hindurch waren Anleger verunsichert, erst vor zwei Wochen zeigte sich erstmals so etwas wie Selbstzufriedenheit. Doch wirklich selbstsicher sind die Umfrageteilnehmer nach einem so schwachen Börsenjahr noch nicht.

Und so bleibt auch die Zukunftserwartung mit einem Wert von minus 1,0 Punkten negativ. Die Anleger sind für die Dax-Entwicklung in drei Monaten eher skeptisch eingestellt.

Immerhin hält sich die Investitionsbereitschaft mit plus 1,2 Punkten auf einem moderaten Niveau, wie schon seit vielen Monaten. Anleger sind bereit zu investieren, trauen sich jedoch nicht wirklich. Vermutlich warten nach Einschätzung des Sentimentexperten viele auf einen Rücksetzer zum Einstieg.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, verharrt auf einem extrem negativen Niveau von minus 13 und spiegelt das Bedürfnis der Anleger wider, sich gegen fallende Kurse abzusichern. Denn ein negativer Wert dieses Indikators signalisiert einen hohen Anteil von Put-Derivaten in den Depots, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen. Diese Reaktion darf nach den hohen Kursen bis Ende September und der fulminanten Rally anschließend nicht überraschen.

Ganz anders verhalten sich die institutionellen Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern. Das Put/Call-Verhältnis von plus 0,9 zeigt eine starke Nachfrage der Profis nach Call-Optionen. An der Eurex spekuliert man offensichtlich auf steigende Kurse.

Die institutionellen Investoren stehen anders als die Privatanleger unter Druck, zumindest eine ähnliche Performance wie der gesamte Markt zu erzielen. Deswegen ist nicht auszuschließen, dass die Profis das Tief der Korrektur Ende September verpasst haben und nun mithilfe von gehebelten Spekulationen ihre Performance aufbessern möchten.

US-Anleger zeigen sich sehr optimistisch

In den USA sieht es ähnlich aus. An der Chicagoer Terminbörse gibt es ein Put/Call-Verhältnis von 0,92, das ebenfalls einen großen Optimismus der Anleger anzeigt. US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote ein klein wenig auf 64 Prozent angehoben. Damit liegt dieser Wert wieder im unteren Bereich der üblichen Investitionsquote. Im Börsenjahr 2022 lag die Quote lange Zeit auf historisch niedrigem Niveau zwischen 20 und 40 Prozent.

Die Bulle/Bär-Differenz der US-Privatanleger zeigt mit minus 16 Prozent weiterhin einen Bärenüberhang an. 40 Prozent der US-Anleger sind optimistisch gestimmt, nur jeder Vierte ist pessimistisch. Das Lager der Neutralen ist mit 35 Prozent so groß wie seit vielen Wochen nicht mehr. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 63 moderate Gier an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

