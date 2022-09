Dax-Sentiment Anlegerstimmung sendet Signale für einen Kursboden beim Dax – aber nur vorläufig

Die Anleger sind so pessimistisch, dass kurzfristig kaum noch Verkäufer übrig bleiben. Mittel- und langfristig ist die Lage aber weniger eindeutig.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist eine wichtige Unterstützungsmarke gefallen. Der Leitindex Dax rutschte in der vergangenen Woche unter die Marke von 12.400 Punkten und stabilisierte sich erst bei 12.200 Punkten. Nun muss sich zeigen, ob dieses Niveau einen tragfähigen Kursboden darstellt oder nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach unten ist.

Die Handelsblatt-Umfrage unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern sendet diesbezüglich erste positive Signale, erklärt Sentiment-Experte Stephan Heibel: „Unser Sentimentindex ist auf minus 7,5 Prozent gerutscht. Damit können wir Angst und Panik feststellen, immerhin eine der Voraussetzungen für einen Boden.“ Ähnlich schlecht wie aktuell war die Stimmung zuletzt im Juni.

Die Sentimenttheorie ermittelt die Stimmung unter den Anlegerinnen und Anlegern und interpretiert diese als Kontraindikator. Wenn die Stimmung also besonders schlecht ist, haben die meisten schon verkauft. Dann bleiben nur noch wenige potenzielle Verkäufer übrig, die den Kurs weiter nach unten drücken können. Daher ist das laut Heibel ein guter Anhaltspunkt für einen Boden.

Insofern sind die deutlichen Verluste aus der vergangenen Woche ein positives Zeichen bezüglich einer Bodenbildung beim Dax. Der Leitindex verlor allein am Freitag knapp zwei Prozent und fiel auf ein neues Jahrestief bei 12.181 Punkten, das Ganze bei dem zweitstärksten Handelsvolumen der vergangenen zwei Monate. Damit trug der Handelstag Züge eines Ausverkaufs – häufig ein Zeichen für ein nahendes Ende fallender Kurse.

Wenn gleichzeitig aber noch zu viel Zukunftsoptimismus im Markt ist, spricht das dafür, dass noch etliche Anleger auf eine kurzfristige Gegenbewegung spekulieren, erklärt Heibel. Das würgt dann in der Regel eine kurzfristige Gegenbewegung ab, weil sie in den steigenden Markt hinein ihre Positionen auflösen.

Verunsicherung ist groß – aber noch nicht groß genug

Das war in diesem Jahr beim Dax schon mehrmals zu beobachten. So endete die Gegenbewegung Mitte August im Bereich von 13.800 Punkten und Mitte September bei 13.500 Punkten. Ob sich diese Situation wiederholt, ist aktuell noch nicht zu bestimmen.

Die schlechte Stimmung ist daher nicht der einzige Indikator für ein Ende der fallenden Kurse, sagt Heibel: „Ein tragfähiger Boden wird dann gebildet, wenn auch keine Hoffnung mehr zu erkennen ist.“ In dieser Phase gibt es also kaum noch jemanden, der Aktien kaufen möchte. Allerdings ist gleichzeitig die Panik so groß, dass alle potenziellen Käufer verkauft haben und nun niemand mehr für weitere Verkäufe mobilisiert werden kann.

Aktuell ist die Verunsicherung mit minus 6,8 Prozent zwar groß, notiert aber nur knapp unter dem Wert der Vorwoche (minus 5,7 Prozent). Als der Dax Anfang März und Anfang Juli dieses Jahres einen zwischenzeitlichen Boden erreichte, war die Verunsicherung aber noch größer. Damals lag der Wert bei jeweils rund zehn Prozent.

Der Pessimismus ist dagegen mit minus 1,6 Prozent bereits auf dem Niveau von Ende Juni angekommen. Über die Hälfte der Befragten glaubt, dass sich die Märkte in drei Monaten entweder noch immer in einer Abwärtsbewegung befinden oder einen Boden ausbilden. Aus historischer Sicht ist das aber immer noch ein moderater Wert, während der Coronakrise wurden Werte jenseits von minus drei Prozent erreicht.



Allerdings vermisst Heibel noch die Kaufbereitschaft unter den Privatanlegerinnen und -anlegern: „Sie steht derzeit bei plus 1,2 Prozent, im Juni war sie auf bis zu plus 2,9 Prozent gesprungen. Zwar scheinen viele Anleger überzeugt, dass ein Boden bevorsteht, doch noch möchte kaum jemand kaufen.“

Zusammenfassend sieht Heibel nur für einen vorläufigen Boden ausreichend Indizien: „Wir werden in den kommenden Wochen erneut untersuchen müssen, ob es sich dabei um einen ,vorläufigen' oder ,nachhaltig tragfähigen' Boden handelt.“

Positiv vermerkt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX, dass nun schon zahlreiche schlechte Nachrichten am Markt eingepreist sind: etwa die russische Teilmobilisierung im Ukrainekrieg, dass die US-Notenbank die Zinsen erhöhen wird, ohne auf die Konjunktur oder den Arbeitsmarkt Rücksicht zu nehmen, oder auch, dass Italien durch die jüngste Wahl nach rechts gerückt ist.

Trotzdem bleibt Heibel vorsichtig. „Ich tue mich schwer, jetzt Kaufempfehlungen auszusprechen. Gemäß der Sentimenttheorie müssen wir bei einer so extrem negativen Stimmungslage kaufen. Doch wir dürfen nicht reflexartig zu den alten Aktien greifen, die wir in den vergangenen Jahren erfolgreich gehandelt haben.“

Denn das Umfeld steigender Zinsen bringe neue Aktienstars hervor. „Die geopolitischen Spannungen und die anhaltenden Lieferkettenprobleme bereiten vielen Unternehmen Probleme, der Blick ins Detail bei der Aktienauswahl ist extrem wichtig“, sagt Heibel.

Niedrige Investitionsquote bei US-Fondsmanagern

Diese vorsichtige Haltung nehmen derzeit auch andere Börsen-Profis ein. So liegt an der europäischen Terminbörse Eurex das Verhältnis zwischen Put-Optionen, mit denen sich Anleger gegen fallende Kurse absichern können, und Call-Optionen, mit denen sie auf steigende Kurse setzen können, bei 1,3 Prozent. Die institutionellen Investoren sind also aktuell neutral eingestellt und warten erst mal ab.

Ähnlich ist die Situation in den USA, wo das Put-Call-Verhältnis an der Chicagoer Terminbörse CBOE ebenfalls eine neutrale Positionierung anzeigt – obwohl der marktbreite Index S&P 500 in der vergangenen Woche fast fünf Prozent verloren hat. „Man hat den Eindruck, dass viele Anleger diesen Ausverkauf erwartet haben“, kommentiert Heibel die Entwicklung.

Gleichzeitig haben US-Fondsmanager ihre Investitionsquote auf 30 Prozent reduziert. Damit ist die Quote wieder auf einem extrem niedrigen Niveau angekommen. Zudem steigt der Anteil pessimistischer Anleger, der sogenannten Bären, gegenüber den optimistischen Bullen. Mittlerweile ist der Anteil der Bären um 43 Prozentpunkte größer – das ist der höchste Wert seit einem Jahr.

