Dax-Sentiment Anlegerstimmung zeigt „explosive Mischung“ – Ausverkauf beim Dax möglich

Privatanleger haben zuletzt Aktien gekauft und ihre Absicherungen gegen fallende Kurse abgebaut. Gleichzeitig haben sie kaum noch Cash. Eine riskante Ausgangslage vor der Fed-Sitzung.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die vergangene Rally am deutschen Aktienmarkt haben viele Anlegerinnen und Anleger voller Skepsis begleitet. Möglicherweise zu Recht. Denn der Leitindex Dax ist gefährdet, in den nächsten Tagen ausverkauft zu werden. Das ist das Ergebnis der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern.

Die Skepsis zeigt sich in der Stimmung der Umfrageteilnehmer, dem Anlegersentiment. Es ist von plus 2,7 in der Vorwoche auf minus 0,9 eingebrochen. Stärker gab dieser Wert zuletzt Mitte Juni nach. In den folgenden drei Wochen verlor der Dax um sieben Prozent und fiel auf ein neues Jahrestief.

Skepsis ist eigentlich eine gute Grundlage für eine Rally. Denn im Normalfall sind potenzielle Käufer noch nicht investiert. Sie können dann bei steigenden Kursen nach und nach auf die Käuferseite wechseln und damit die Kurse immer weiter nach oben treiben. Im Börsenjargon ist deshalb die Rede davon, dass sich eine Rally an einer Wand der Angst entlang nach oben bewegt.

Gleichzeitig ist die Skepsis eine Absicherung, dass die Kurse nicht zu weit fallen. Denn eine solche Entwicklung haben die Anleger erwartet und sich dementsprechend positioniert. Entweder, indem sie schon vorab ihre Positionen verkaufen, oder sich über spezielle Finanzprodukte gegen Kursverluste absichern. Das spannt eine Art Sicherheitsnetz.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Aktuell gibt es aber einen Sonderfall. Obwohl die Skepsis unter den Anlegern groß ist, sind sie stark am Markt investiert, wie Sentiment-Experte Stephan Heibel sagt: „Es hat den Anschein, dass unsere Umfrageteilnehmer zu schnell auf die Seitwärtsbewegung reagiert haben: Die Investitionsquote ist hoch, über Cashreserven verfügen nur noch wenige.“ Er wertet die wöchentliche Umfrage für das Handelsblatt aus.

Viele Anleger sind also bereits investiert. Ihre Skepsis resultiert vor allem daraus, dass sie unsicher sind, ob das die richtige Entscheidung war, erklärt Heibel: „Es ist ein Unterschied, ob die schlechte Laune der Anleger darauf zurückzuführen ist, dass sie bei der Rally unterinvestiert sind – oder aus heutiger Sicht: waren – oder aber, ob die schlechte Laune darauf zurückzuführen ist, dass man sich mit seiner hohen Investitionsquote nun extrem unsicher ist.“

Diese Unsicherheit zeigt sich auch in der niedrigen Investitionsbereitschaft. Diese ist trotz der jüngsten Kursverluste und des daraus resultierenden günstigeren Einstiegsniveaus von 1,2 auf 0,7 zurückgegangen.

Das führe laut Heibel zu einer paradoxen Situation: „Hatte man also zuvor noch auf einen Rücksetzer gewartet, um nun nachzukaufen, so zeigt sich nunmehr nach Eintreten des Rücksetzers eine ansteigende Verunsicherung und daher eben auch eine rückläufige Investitionsbereitschaft“, sagt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX. Auch die Selbstzufriedenheit unter den Umfrageteilnehmern ist wieder verflogen. Der Wert von minus 1,8 zeigt eine wieder aufkeimende Unruhe an.

In dieser Gemengelage ist die Skepsis der Anleger im Verbund mit der niedrigen Cash- und der hohen Investitionsquote ein potenzieller Risikofaktor. „Fallende Kurse treffen gerade nicht auf dicke Absicherungspositionen, sondern auf eine verfrühte Investition der Anleger“, erklärt Heibel.

Denn wie das von der Börse Stuttgart erhobene Euwax-Sentiment der Privatanleger zeigt, haben viele Anleger ihre Absicherungen in die Rally hinein verkauft. Das Sentiment ist von einem extrem negativen Wert in der Vorwoche (minus 16) auf nur noch minus sieben angesprungen. Je tiefer der Index im Minus ist, desto stärker sichern sich Anleger gegen fallende Kurse ab.

Sollten also die US-Inflationszahlen am Dienstag höher ausfallen als erwartet oder sollte die US-Notenbank Fed am Mittwoch signalisieren, die Zinsen im nächsten Jahr länger und höher anzuheben als bislang am Markt erwartet, könnte das in einem Ausverkauf beim Dax enden.

Umgekehrt gilt allerdings, dass positive Überraschungen zu einem dynamischen Anstieg führen können. Dann könnten es insbesondere ausländische Investoren sein, die kaufen. Diese Gruppe hatte bereits die jüngste Rally im Oktober und November maßgeblich unterstützt.

Heibels Fazit lautet deshalb: „Ich würde diese Woche die Sentimentdaten vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen als explosiv bezeichnen: Die Richtung kann ich Ihnen nicht vorhersagen, allerdings spricht vieles dafür, dass es eine heftigere Bewegung geben wird.“

Die weiteren Umfragedaten

Profianleger haben sich hierzulande anders verhalten als Privatanleger. Sie hatten zunächst auf weiter steigende Kurse gewettet, um ihren Performancerückstand zum Jahresende möglichst noch ein wenig auszugleichen, beobachtete Heibel: „Nun wurde eiligst umgesattelt auf Absicherung.“

Das zeigt die Put-Call-Ratio der europäischen Terminbörse Eurex an, an der Profis handeln. Es gibt das Verhältnis von gehandelten Verkaufsoptionen – sogenannten Puts, die bei fallenden Kursen im Wert steigen – zu Kaufoptionen an. Letztere sind sogenannte Calls, die bei steigenden Kursen an Wert gewinnen. Das Verhältnis beider Produkte ist auf 2,6 Prozent angesprungen und zeigt hohe Absicherungskäufe der Profis.

In den USA ist davon nichts zu sehen, das Put-Call-Verhältnis der größten US-Terminbörse CBOE notiert auf einem durchschnittlichen Niveau. Allerdings haben die US-Fondsanleger ihre Investitionsquote von 64 auf 56 Prozent reduziert. „Damit sind Fondsmanager wieder eher defensiv positioniert“, stellt Heibel fest.

Bei den US-Privatanlegern überwiegen derzeit die pessimistischen „Bären“ gegenüber den optimistischen „Bullen“. Die Differenz der beiden Gruppen liegt bei 17 Prozentpunkten. 42 Prozent Bären stehen nur 25 Prozent Bullen gegenüber.

Der technische Angst-und-Gier-Indikator des S&P 500 zeigt derweil mit einem Wert von 58 Prozent moderate Gier an. Der Short Range Oscillator ist auf minus zwei Prozent gefallen, was als überwiegend neutrale Verfassung betrachtet werden kann.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen