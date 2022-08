Dax-Sentiment Dax steht vor Verschnaufpause – Wer von der Rally profitieren wollte, hat längst gekauft

Die Stimmungslagen in den USA und Deutschland sind extrem unterschiedlich. Deswegen dürften sich die US-Börsen besser als der Dax entwickeln.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die erste Rallyphase ist beendet, nun wird es schwerer für die Anleger, Geld zu verdienen. Das meint Sentimentexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren.

In den vergangenen vier Wochen ist der Dax um mehr als 1000 Punkte gestiegen. Doch um von diesem höheren Niveau aus weitere Kursgewinne zu erzielen, müssen sich nach Heibels Einschätzung die Rahmenbedingungen deutlich verbessern: Die Inflation muss zurückgehen, die Rezessionsängste müssen schwinden.

Lieferketten müssen sich verbessern, und die Kaufzurückhaltung von Konsumenten darf nicht chronisch werden. Bisher reichte es, dass es keine noch negativeren Nachrichten mehr gab, nun müssen positive her.

Diese Rally ging mit dem Absturz des Fünf-Wochen-Durchschnitts des Sentiments einher. Dieser war auf minus 31 abgerutscht und näherte sich dem historischen Extremwert von minus 32 beim Corona-Crash. „Gerade dieser Indikator war in der Vergangenheit ein verlässlicher Signalgeber für einen tragfähigen Boden“, sagte Heibel bereits vor vier Wochen.

Entsprechend hat dieser Kontraindikator erneut die Bodenbildung angezeigt – nicht mehr und nicht weniger. „Darüber, ob die Baisse der vergangenen Monate endgültig ad acta gelegt werden kann, gibt die aktuelle Sentimentlage leider keine Auskunft“, meint Heibel.

So schwer es vor vier Wochen auch gewesen sein mag, investiert zu bleiben oder gar neu zu investieren, so kräftig sind die Kurse seither angesprungen. Begleitet wurde die Entwicklung von einer Vielzahl positiver Quartalszahlen. Eine Reihe von Unternehmen konnte mit ihren positiven Zahlen die Befürchtungen der vergangenen Monate zerstreuen. Entsprechend stehen die Aktienkurse dieser Unternehmen nun deutlich höher.

Dabei fällt die unterschiedliche Stimmungslage in den USA und in Deutschland auf. Während hierzulande die Skepsis überwiegt, haben Anleger in den USA die vielfältigen Krisen bereits in die Geschichtsbücher verbannt. Die Stimmung jenseits des Atlantiks ist deutlich konstruktiver.

Kein Wunder: Von einer Energieknappheit ist in den USA nichts zu sehen. Der Handel mit Russland hält sich in Grenzen. Allerdings wird dem Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan noch nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt.

Deutschland hingegen rüstet sich für einen schweren Winter, weil Lösungen für die Energieknappheit kurzfristig nicht umsetzbar zu sein scheinen. So steigt der Dow Jones derzeit stärker an als der deutsche Leitindex. In der absehbaren Verschnaufpause dürfte der Dow Jones nach Meinung des Sentimentexperten weniger nachgeben als der Dax.

Kaum noch Verkäufer beim Gold

Der Goldpreis ist vergangene Woche um 1,2 Prozent angesprungen. Vor einer Woche hob Heibel die extrem negative Stimmungslage am Goldmarkt hervor. Ähnlich dem Aktienmarkt vor vier Wochen reicht es derzeit am Goldmarkt, wenn es keine weiteren Negativmeldungen mehr gibt, damit der Preis für das gelbe Edelmetall steigt.

Wer aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage verkaufen wollte, hat dies längst getan. Neue Verkäufer gibt es derzeit nicht, daher beginnt der Goldpreis zu klettern. „Wer sein Goldengagement erhöhen möchte, der sollte das aktuelle Preisniveau dazu nutzen, bevor es zu spät ist“, meint der Sentimentexperte.

Aktuelle Umfragedaten

Mit dem vierten Dax-Wochenplus in Folge haben Anleger allen Grund, die schlechte Laune der vergangenen Monate endgültig ad acta zu legen. Doch Kursanstiege allein machen nicht glücklich, die geopolitische Lage bleibt angespannt.

Eine Rally, die nur deswegen begann, weil es keine schlimmeren Nachrichten gab, dürfte bei Anlegern weiterhin Skepsis hervorrufen. Allerdings ist das Anlegersentiment zum fünften Mal in Folge angestiegen. Mit 2,0 wurde der Wert von 1,1 aus der Vorwoche übersprungen.

Immerhin ist die Verunsicherung erstmals in diesem Jahr überwunden. Mit einem Wert von minus 0,1 kann zwar noch nicht von Selbstzufriedenheit gesprochen werden, dennoch wirkt sich die positive Börsenentwicklung der vergangenen Wochen positiv auf das Selbstwertgefühl der Anleger aus.

Die Bullen unter den Anlegern kommen so langsam aus ihren Verstecken heraus. Die Zukunftserwartung zeigt mit einem Wert von 0,0 ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären. Es gibt noch jede Menge Pessimisten, doch mit jedem positiven Quartalsergebnis steigt das Selbstbewusstsein der Optimisten.

Wer von der Rally profitieren wollte, hat schon längst gekauft. Das zeigt an dieser Stelle auch die Investitionsbereitschaft, die nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage auf plus 0,8 gefallen ist. Noch in der Vorwoche lag dieser Wert bei plus 1,5.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf einen Rekord von minus 15 gefallen. Ein negativer Wert zeigt einen Überhang von Put- gegenüber Call-Hebelprodukten auf den Dax an. Der extrem niedrige Wert im Euwax-Sentiment zeigt, dass sich Privatanleger stark gegen wieder fallende Kurse absichern.

Im Frühjahr 2021 gab es zuletzt einen so starken negativen Wert. Damals lief die Impfkampagne gerade auf Hochtouren, und es war ungewiss, ob sich ausreichend Menschen impfen lassen oder ob damit überhaupt ein Erfolg erzielt werden kann. Im Frühjahr 2021 folgte daraufhin eine lange Seitwärtsbewegung im Dax. Diese Betrachtung legt die Vermutung nahe, dass der Großteil der Erholungsrally bereits gelaufen ist.

Das Put/Call-Verhältnis an der Frankfurter Terminbörse Eurex ist mittlerweile auf 3,1 Prozent angesprungen und zeigt, dass institutionelle Anleger einen ähnlichen Weg wie die Privatanleger gehen. Die Profis haben ebenfalls verstärkt Put-Absicherungen gekauft.

Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE hingegen ist weiter rückläufig. In den USA ist von der vorsichtigen Haltung deutscher Anleger nicht viel zu sehen. So auch nicht bei den US-Fondsanlegern, die ihre Investitionsquote auf 72 Prozent angehoben haben.

Die extrem niedrigen Investitionsquoten der vergangenen Monate sind damit Geschichte, der Schock des Ukrainekrieges hat zumindest in den USA seine Wirkung verloren.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger ist auf minus 4,5 Prozent gestiegen. Auch bei dieser Anlegergruppe geht nach einer längeren Phase des Pessimismus der Bärenüberhang zurück. Die optimistischen Bullen bekommen Zulauf.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier Indikator“ der US-Märkte steht auf 54 Prozent und zeigt eine neutrale Verfassung der US-Börse an. Kurzfristige technische Indikatoren zeigen weiterhin eine deutlich überkaufte Marktverfassung an. Zumindest kurzfristig ist eine Verschnaufpause oder leichte Konsolidierung zu erwarten.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

