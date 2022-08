Dax-Sentiment Der Ausverkauf im deutschen Leitindex dürfte vorerst weitergehen

Die Ausgangslage am Aktienmarkt hat sich verschlechtert. Die Investitionsquote ist zu hoch, Privatanleger verfügen über zu wenig Cash für neue Käufe.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Das Börsenjahr 2022 ist ein ungewöhnliches: Seit Jahresanfang herrschte bei der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment nur drei Wochen lang gute Stimmung unter den Anlegern. Nur drei Mal sah eine Mehrheit der Befragten den deutschen Leitindex in einem Aufwärtstrend: in der ersten Januarwoche und in den ersten beiden Wochen im August. Solch eine dauerhaft schlechte Laune gab es seit Beginn der Erhebung im Jahr 2014 noch nie.

Eigentlich ist diese schlechte Stimmung ein Kontraindikator, weil viele Anleger bereits verkauft haben müssten. Doch für Stephan Heibel steht nach Auswertung der Umfrage fest: „Die aktuellen Sentimentdaten geben noch kein konkretes Signal. Die negative Stimmung ist noch nicht extrem genug, um daraus eine Wende am Aktienmarkt abzuleiten.“

Die Ausgangslage für den deutschen Aktienmarkt verschlimmert sich mit einem Blick auf die Investitionsquote, die Heibel anhand seiner umfangreicheren Erhebung AnimusX feststellt. Diese Quote ist erstaunlich hoch, Cash wird derzeit nur von wenigen vorgehalten. „Damit gibt es keinen doppelten Boden für einen Ausverkauf“, erläutert er. Es ist daher zu befürchten, dass sich zum Wochenbeginn die Abwärtsdynamik des vergangenen Freitags fortsetzt.

Eine niedrige Cashquote ist ein bedeutsamer Indikator. Das war bereits vergangenes Jahr der Grund, warum der Dax vom 13. August bis zum 7. September 2021 die Marke von 16.000 Punkten nicht nachhaltig überwinden konnte. Danach gab es einen Kursrutsch, ehe der Dax Anfang November die Marke nachhaltig überwinden konnte und bei 16.250 Zählern ein neues Rekordhoch erreichte.

Um 4,2 Prozent ist der Dax in der vergangenen Woche abgerutscht, die Erholungsrally von Anfang Juli bis Ende August ist damit zu Ende. Am Freitag hatte der US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigt, die Inflationsbekämpfung sei sein oberstes Ziel. Und so tauchten die Aktienmärkte zum Ende der Woche kräftig ab.

Aktuelle Umfragedaten

Bei den aktuellen Umfragedaten ist eines zu beachten: Anleger gaben jeweils zur Hälfte vor und zur Hälfte nach der Rede von Jerome Powell ihre Stimme ab. „Nach der Rede gab es deutlich pessimistischere Umfrageantworten“, erläutert der Animusx-Geschäftsführer.

Das Sentiment ist von minus 1,4 in der Vorwoche auf aktuell minus 4,1 gefallen. Entsprechend zieht auch wieder Verunsicherung unter den Anlegern ein. Nach einem Wert von minus 0,9 in der Vorwoche notiert der Indikator aktuell bei minus 3,7.

Die Zukunftserwartung notiert im negativen Bereich, die Bären haben mit einem Wert von minus 0,6 knapp die Oberhand. Eine Mehrheit erwartet also auch Ende November eine Dax-Abwärtsbewegung. Immerhin bleibt die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von plus 0,7 moderat vorhanden.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, hat sich in den vergangenen Tagen deutlich von minus 15 auf nunmehr minus fünf erholt. Dieser Rückgang bedeutet, dass viele Put-Produkte verkauft wurden. Privatanleger hatten der Rally seit Anfang Juli offensichtlich nicht getraut und sich gegen Kursverluste abgesichert. Vergangene Woche, als die Kurse abrutschten, wurden diese Absicherungen bereits teilweise aufgelöst.

Das Put/Call-Verhältnis an der Frankfurter Terminbörse Eurex steht bei 1,4 Prozent und befindet sich damit im neutralen Bereich. Auch an der Chicagoer Terminbörse CBOE herrscht ein neutrales Verhalten, das Put/Call-Verhältnis der CBOE steht bei 0,59. Die Investitionsquote der US-Fondsanleger ist auf 55 Prozent gesunken und zeigt die nach wie vor defensive Positionierung der US-Profis am Finanzmarkt.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger ist auf minus 14 Prozent gefallen. 28 Prozent Bullen stehen 42 Prozent Bären gegenüber. Der Pessimismus ist also auch in den USA bei den Privatanlegern eingezogen. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit 44 Prozent eine neutrale Verfassung an. Andere kurzfristige technische Indikatoren liegen noch im neutralen Bereich.

Weitere Assetklassen

Gold: Weiterhin konstruktiv ist die Sentimentlage am Goldmarkt. Dort trifft eine schlechte Stimmung auf eine positive Erwartungshaltung. Anleger sind bereit, stärker in Gold zu investieren.

Rohöl: Auf dem Ölmarkt sieht es nicht ganz so gut aus. Weder die Stimmung noch die Erwartungshaltung sind sonderlich positiv. Der Ölpreis fällt, das führt zu schlechter Stimmung, und ein Ende ist nicht in Sicht. Nach Einschätzung von Heibel fehlt der finale Sell-off, um die letzten zögerlichen Investoren aus dem Markt zu schütteln und einen Boden zu bilden, von dem aus die Kurse wieder steigen.

Bitcoin: Die Erwartung für den Bitcoin ist auf ein neues Allzeittief gefallen. „Nun wird die größte Kryptowährung endlich in ihrer Struktur infrage gestellt, was für mich ein erstes Zeichen für eine Bodenbildung ist“, meint der Sentiment-Experte. Ein finaler Ausverkauf in diesem Markt geht erfahrungsgemäß sehr schnell vonstatten, häufig unter geringem Volumen am Wochenende.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

