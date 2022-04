Dax-Sentiment Die Anleger werden wieder pessimistischer – Warum das für steigende Kurs spricht

Nach dem Zwischenhoch in der Vorwoche zweifeln die Anleger an den weiteren Kurschancen. In der Vergangenheit war das ein gutes Umfeld für Börsen.

Düsseldorf Die Stimmung der Privatanlegerinnen und -anleger hat sich trotz der jüngsten Erholung am Aktienmarkt verschlechtert. Das zeigt die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 6000 Teilnehmenden. Für die künftige Kursentwicklung muss das allerdings nichts Schlechtes bedeuten, sagt Sentimentexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage auswertet. „Genau das ist die Stimmungslage, in der Aktienbörsen kontinuierlich ansteigen können.“

Der deutsche Leitindex Dax erreichte am vergangenen Dienstag mit 14.925 Punkten den höchsten Stand seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Auf Wochensicht lag das Frankfurter Börsenbarometer damit zeitweise mehr als vier Prozent im Plus. Übrig blieb davon zum Handelsschluss am Freitag aber nur ein Plus von ein Prozent.

Zurückzuführen war das Zwischenhoch auch auf einen technischen Effekt: Profianleger hatten sich massiv mit Put-Optionen gegen fallende Kurse abgesichert, rund um die zuvor kritische Marke von 14.500 Punkten liefen die Absicherungen aber ins Minus. Diese Positionen wurden in der ersten Wochenhälfte aufgelöst und angepasst.

Dadurch stiegen die Kurse zunächst weiter an. Denn Put-Optionen funktionieren praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, muss die Bank im Hintergrund den Dax verkaufen. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden. „Anschließend brach diese technische Nachfrage weg, die Kurse sind wieder ein wenig zurückgekommen, und auf dem aktuellen Niveau ist der Dax nun in eine Seitwärtsbewegung übergegangen“, erklärt Heibel.

Die zwischenzeitlich aufgekommene Kauflaune ist dadurch wieder abgeebbt. Das Dax-Sentiment verharrt im negativen Bereich und zeigt mit minus 1,5 weiter eine niedergeschlagene Stimmung an.

Auch die Zweifel der Anleger sind gestiegen, im Dax-Sentiment werden sie als Verunsicherung dargestellt: In der vergangenen Woche war der Wert das erste Mal seit Anfang des Jahres in den neutralen Bereich gestiegen, drehte nun aber wieder ins Minus. „Jegliche positiven Entwicklungen werden sofort als utopisch abgetan“, erklärt Heibel.

Dabei ist der Dax auf Wochensicht trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen gestiegen, mehr als 60 Prozent der Umfrageteilnehmer hatten diese Entwicklung sogar erwartet und dürften Gewinne gemacht haben. „Ich habe so etwas schon häufig beobachtet“, sagt Heibel: „Viel zu früh geben sich viele Anleger mit einer kleinen Gegenbewegung zufrieden. Viel zu früh kommen schon wieder die nächsten Zweifel auf, genährt aus der noch jungen Erfahrung, dass man vor dem ursprünglichen Crash alle Warnsignale ignorierte. Das soll nun nicht mehr passieren, also schwingt das Stimmungsbarometer frühzeitig wieder um.“

Auch die Zukunftserwartung ist in der Umfrage gesunken. Das Lager von Pessimisten, Optimisten und neutral eingestellten Anlegern ist zwar weiterhin etwa gleich groß, allerdings haben sich die Verhältnisse etwas zugunsten der Pessimisten verschoben. Dadurch liegen die Erwartungen erstmals seit Mitte November im negativen Bereich. Nach dem Crash infolge der russischen Invasion hatte dieser Wert noch bei plus 3,7 gelegen. Viele Anleger sahen damals offensichtlich große Chancen auf eine rasche Erholung.

Dieser Optimismus hat sich durch die schnelle Kurserholung in Pessimismus verkehrt. Diese negative Stimmung kann für die künftige Kursentwicklung aber hilfreich sein, sagt Heibel. Durch die überwiegend pessimistische Einstellung der Anleger gebe es deshalb immer genügend Käufer, die in das Lager der Optimisten wechseln und dadurch die Kurse weiter antreiben, erklärt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX.

Denn hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

In der Theorie ergeben sich also für Anleger in diesen Zeiten gute Einstiegschancen, erklärt Heibel. Die Praxis sei allerdings komplizierter: „In dieser Markt- und Stimmungsphase kostet es viel Überwindung, trotzdem auf der Käuferseite zu stehen. Es gibt wenige Argumente für Käufe, außer der Erfahrung aus der Vergangenheit, dass es häufig bereits zu spät ist für Käufe, wenn wir die Argumente erst kennen.“

Interessant ist vor diesem Hintergrund die Investitionsbereitschaft, die mit einem Wert von 1,5 moderat im positiven Bereich bleibt, auch wenn die Zahl der Kaufinteressenten zurückgegangen ist.

„Die Investitionsbereitschaft passt nicht ganz in das Bild, wenn wir ‚investieren‘ mit ‚kaufen‘ übersetzen“, sagt Heibel. Doch viele Marktteilnehmer arbeiteten mit Leerverkäufen – Short-Wetten oder Absicherungen. Auch das sei ein Investment. „Vor dem Hintergrund der großen Absicherungsneigung deutscher Anleger würde ich daher diese Woche die Investitionsbereitschaft dahingehend interpretieren, dass man sich weiter durch Put-Absicherungen gegen fallende Kurse absichern möchte“, sagt Heibel.

Denn das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, zeigt eine hohe Absicherungstätigkeit an und ist auf minus 7,5 gefallen. Viele Privatanleger haben also Put-Optionen gekauft, die bei fallenden Kursen im Wert steigen. Bei rückläufigen Kursen werden die Puts meist verkauft und verhindern dadurch einen kräftigen Ausverkauf.

Auch die Absicherungen der Profis sind gestiegen, wie das Put/Call-Verhältnis an der europäischen Terminbörse Eurex zeigt. Mit 2,2 zeigt es eine deutlich höhere Absicherungsneigung an als in normalen Börsenphasen.

Diese Absicherungen wirken einerseits wie ein Sicherheitsnetz gegen stark fallende Kurse. Gleichzeitig können sie bei steigenden Märkten den Trend auch verstärken – wie die vergangene Woche gezeigt hat –, wenn diese Absicherungen zwischenzeitlich aufgelöst werden. „Diese starke Absicherungsneigung in Deutschland macht eine baldige Fortsetzung der Rally wahrscheinlicher als ein Abtauchen auf neue Tiefs“, sagt Heibel.

Gleichzeitig warnt der Sentimentexperte: „Äußere Ereignisse wie insbesondere den weiteren Kriegsverlauf können wir nicht prognostizieren. Eine negative Entwicklung kann jegliche Interpretationen zunichtemachen.“ Es bleibe dann lediglich die Interpretation, dass der Markt auf eine negative Entwicklung weniger stark negativ reagieren würde, als er auf eine positive Entwicklung positiv reagieren dürfte.

Situation in den USA

An den US-Börsen ist der Ukrainekrieg kein so großes Thema wie in Europa. Das liegt zum einen daran, dass die USA durch ihre theoretische Autarkie weniger stark davon betroffen sind. Heibel sieht zugleich aber die „traurige Erkenntnis, dass US-Amerikaner es gewohnt sind, in Kriegszeiten zu investieren. Kurz nach dem Kriegsausbruch liegen die Karten auf dem Tisch. Es folgt eine Weile des Kräftemessens, bevor nach Kompromissen gesucht wird.“ Wirklich überraschen könne inzwischen keine der Kriegsparteien mehr, denn selbst die schlimmsten Befürchtungen wurden bereits diskutiert.

In den USA werden deshalb die Put-Absicherungen bereits wieder aufgelöst. Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE sinkt auf ein durchschnittliches Niveau zurück. Gleichzeitig haben US-Fondsanleger ihre Investitionsquote auf 80 Prozent erhöht. Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte dieser Wert noch bei 30 Prozent gelegen.

Bei den US-Privatanlegern ist mittlerweile das Lager der neutral eingestellten Anleger das mit Abstand größte. Das Bulle/Bär-Verhältnis, also das Verhältnis von optimistisch eingestellten Anlegern (Bullen) zu Pessimisten (Bären), steht bei vier Prozent. Das Lager der Optimisten ist also um vier Prozentpunkte größer als das der Pessimisten. Der technische „Angst-und-Gier-Indikator“ des marktbreiten Index S&P 500 zeigt mit einem Wert von 51 Prozent eine neutrale Marktverfassung an.

