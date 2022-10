Dax-Sentiment Die Anlegerstimmung zeigt: Überraschen kann der Dax vor allem positiv

Viele Anleger sehen die aktuell steigende Börse skeptisch und warten auf die richtige Gelegenheit, um auf fallende Kurse zu setzen. Das könnte nach hinten losgehen.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat sich mittlerweile deutlich von seinem Jahrestief erholt. In der abgelaufenen Woche stieg das Börsenbarometer um 2,4 Prozent und verteidigt dieses Niveau auch am Montag. Die Stimmung kommt mit dem Kursanstieg jedoch nicht mit, zeigt die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7500 Privatanlegerinnen und -anlegern.

Zwar steigt das Anlegersentiment auf minus 2,9 – Ende September hatte dieser Wert noch bei minus 7,5 gelegen –, es verharrt aber im negativen Bereich. Die Verunsicherung ging im gleichen Zeitraum von minus 6,8 auf minus 2,0 zurück. Auch hier bleibt die Skepsis also groß. Gleichzeitig kommt kein Optimismus auf: Die Zukunftserwartung liegt bei 0,1.

Das zeigt an, dass Anleger dem Kursanstieg nicht trauen, meint Sentimentexperte Stephan Heibel: „Die absolute Stresssituation der Vorwochen schwindet zwar leicht, aber kaum ein Bulle traut sich in die Arena.“ Als „Bullen“ werden an der Börse Anleger bezeichnet, die an anhaltend steigende Kurse glauben.

Stattdessen beobachtet Heibel, dass weiterhin „Bären“ den Markt dominieren – damit sind pessimistisch eingestellte Investoren gemeint. Diese würden auf den richtigen Moment warten, um „short zu gehen“, also auf fallende Kurse zu setzen.

Diese Taktik hat in den vergangenen Monaten gut funktioniert. Denn auf jede Erholungsrally folgte beim Dax ein Rücksetzer: von 14.700 Punkten im Juni auf 12.400 Punkte im Juli, von 13.900 Punkten im August auf 12.600 Punkte Anfang September und von 13.400 Punkten Mitte desselben Monats auf das Jahrestief bei 11.970 Punkten.

Das erklärt auch die aktuelle Zurückhaltung der Anleger: Wer nicht zum Start der Rally dabei war, hat nun Sorgen, zu spät einzusteigen und von der nächsten Korrektur erwischt zu werden. Denn die Belastungsfaktoren sind weiterhin groß mit dem Ukrainekrieg, der Energiekrise, der unverändert hohen Inflation, den steigenden Zinsen und den aus der Gemengelage resultierenden Rezessionssorgen.

Anleger sollten hierbei allerdings bedenken, erklärt Heibel, dass all diese Belastungsfaktoren bereits bekannt sind und sich viele Anleger darauf eingestellt haben: „In der Sentimenttheorie spricht man vom Überraschungspotenzial, das somit auf der Oberseite liegt. Fallende Kurse können die Anleger in ihrer derzeitig miesen Stimmung nicht mehr überraschen. Somit dürfte ein eventueller Ausverkauf frühzeitig enden.“

Anders schätzt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX die Lage auf der Oberseite ein: „Steigende Kurse bergen ein Überraschungspotenzial. Zunächst werden sie als neue Short-Gelegenheit wahrgenommen. Sollten die Kurse dann jedoch weiter steigen, könnten viele Short-Positionen unter Druck geraten. Zwangseindeckungen könnten sodann eine angelaufene Rally weiter befeuern.“ Passend ist die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von 2,1 moderat vorhanden. Es gibt also Anleger, die auf kurzfristig weiter steigende Kurse spekulieren.

Einen solchen Short-Squeeze gab es beispielsweise Ende September, kurz nachdem der Dax ein neues Jahrestief erreicht hatte. Viele Spekulanten machten ihre Wetten anschließend zu Geld, sodass der Dax binnen einer Woche – unterstützt von der Meldung über Anleihekäufe der Bank of England – um mehr als 700 Punkte stieg.

Situation am Anleihemarkt

Am Bondmarkt ist die Stimmung am Tiefpunkt, erklärt Heibel: „Die Verunsicherung über den anhaltenden Zinsanstieg ist maximal. Erste Anleger haben bereits wieder Positionen in Anleihen aufgebaut, nachdem über den Sommer massiv liquidiert wurde. Nun bleibt der Anstieg der Anleihekurse aus und die Verunsicherung steigt an. Kaum jemand hat sich gegen noch weiter fallende Kurse abgesichert.“

Anleihekurse hängen von der Geldpolitik ab. Wenn die Leitzinsen steigen, erwarten Investoren, dass auch neue Anleihen höhere Zinsen bieten müssen. Sie verkaufen deshalb schon länger ausstehende Anleihen. Deren Kurse fallen dann, im Gegenzug steigen die Anleiherenditen.

„Damit haben wir zwar eine extrem negative Stimmungslage, die eine von mehreren Voraussetzungen für eine Trendwende ist. Doch die Positionierung der Anleger ist zu bullish, um rein aus der Sentimenttheorie eine Trendwende abzuleiten“, erklärt Heibel. Dafür fehle ein geldpolitisches Signal.

Situation am Goldmarkt

Am Goldmarkt herrschte zuletzt Verkaufspanik. Im Zuge dessen fiel der Goldpreis unter die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke von 1700 Dollar. Zuletzt lag er nur noch bei rund 1650 Dollar.

Das könnte sich aber bald ändern, glaubt Heibel: „Die Zukunftserwartung für den Goldpreis hat sich ins Positive gedreht. Aus der negativen Stimmungslage könnte so schon bald eine kräftige Gegenbewegung starten.“

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

