Dax-Sentiment Die Erholung am Aktienmarkt hat noch weiteres Potenzial

In kriegsbedingt unsicheren Zeiten mit hoher Inflation lohnt sich ein Blick auf frühere Börsenentwicklungen. In der Vergangenheit folgte nach ähnlichen Stimmungswerten eine Rally.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Können Anleger sich an einen Krieg „gewöhnen“? Sicherlich nicht. Aber am Aktienmarkt haben irgendwann alle Investoren ihre Portfolios auf die neue, schreckliche Realität umgestellt. Das haben die panischen Verkäufe Ende der vorletzten und am Montag der vergangenen Woche gezeigt.

Nach solchen Panik-Ausverkäufen reicht es schon, wenn es keine negativen Meldungen mehr gibt, damit die Kurse wieder steigen. So konnte der Dax in der vergangenen Woche um 3,2 Prozent nach oben klettern. Vom Jahrestief mit 12.438 Punkten gerechnet, das während des Ausverkaufs am vergangenen Montag erreicht wurde, liegt das Plus sogar bei neun Prozent.

