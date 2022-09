Dax-Sentiment Die Panik unter den Anlegern lässt auf das Ende deutlicher Kursverluste hoffen

Bei Gold und Öl herrscht eine ähnliche Stimmungslage vor. Beide Märkte eignen sich laut Sentimentanalyse für Spekulationen mit geringem Risiko.

An den Märkten dominieren Zinssorgen. (Foto: dpa) Handelssaal in Frankfurt

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt ein regelrechter Ausverkauf stattgefunden. Der Dax rutschte am Montag zeitweise mehr als 400 Punkte ab, erholte sich anschließend jedoch wieder.

Der Markt ist einer Bodenbildung relativ nah, wie die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern zeigt. Diese muss laut Stephan Heibel, der die Umfrage wöchentlich auswertet, aber nicht unbedingt nachhaltig sein.

Für eine Bodenbildung, von der aus die Kurse wieder steigen, spricht vor allem die derzeitige Panikstimmung, die auf viele bereits getätigte Verkäufe schließen lässt, gepaart mit einem steigenden Zukunftsoptimismus und relativ hoher Investitionsbereitschaft.

Insbesondere in Deutschland hat der Leitindex Dax zudem kein großes Abwärtspotenzial mehr. Im laufenden Jahr hat die Benchmark bereits mehr als 20 Prozent nachgegeben, der US-Index Dow Jones hingegen nur 13 Prozent. Die nicht vorhandene Abhängigkeit in den USA von russischem Erdgas war der Grund für diese Performance-Differenz zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Börsenindex.

Doch die Entwicklung am Gasmarkt hat sich verändert, auch wenn der Preis am Montag wieder deutlich nach oben schnellte. Denn seit einigen Tagen hält die Bundesregierung die Gasspeicher für voll genug, um den Winter durchzustehen. Man werde kein Gas mehr „zu jedem Preis“ einkaufen.

Seitdem ist der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam deutlich gefallen – von 340 Dollar in der Spitze auf 214 Dollar am vergangenen Freitag. Den jüngsten Kursanstieg auf 284 Dollar hält Heibel für nicht nachhaltig. Denn die vorläufige Aussetzung der Gazprom-Lieferungen war für den Experten keine große Überraschung.

„Vieles spricht dafür, dass die vorläufigen Höchstkurse nicht mehr erreicht werden, weil zuletzt doch viele Spekulanten am Gasmarkt aktiv waren“, meint Heibel. Er hält in der kommenden Woche die Auflösung der spekulativen Positionen für möglich, die wiederum eine starke Korrektur am Gasmarkt herbeiführt. Diese Entwicklung dürfte sich wiederum positiv auf die Stimmung der Wirtschaft auswirken.

Mut macht auch der Blick auf die Cashquote, die anhand der AnimusX-Umfrage ermittelt wird. Hier werden sowohl Privatanleger als auch Profiinvestoren befragt. Insbesondere institutionelle Anleger haben vergangene Woche Positionen liquidiert und ihren Cashbestand hochgefahren. Es gibt also ausreichend liquide Mittel und die Absicht, Aktien auf dem aktuellen Niveau zu kaufen.

In den USA gibt es ebenfalls ausreichend Liquidität und genügend Pessimismus, um einen Boden zu bilden. Denn wenn Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Allerdings ist die Stimmungslage dort noch nicht ganz so konstruktiv für neue Kursgewinne wie in Deutschland. Und da der deutsche Aktienmarkt in der Regel dem US-Markt folgt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste auch für den Dax bestehen.

Konstruktive Ausgangslage auch bei Gold und Öl

Die aktuelle Stimmung unter Goldanlegern ist extrem schlecht, der Zukunftsoptimismus jedoch groß. Denn mit einem Goldpreis nahe der Unterstützungsmarke der vergangenen zwei Jahre bei 1680 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) sind Goldanleger überzeugt, dass der Preis schon bald wieder steigen wird, und warten auf eine Einstiegschance. „Sehr konstruktiv, so sieht ein Boden aus“, meint der Sentimentexperte.

Ganz ähnlich sieht es am Ölmarkt aus. Auch dort herrscht Panik, während die Anleger gleichzeitig von steigenden Ölpreisen in der Zukunft überzeugt sind. Beide Märkte eignen sich nach Heibels Meinung für Spekulationen mit geringem Risiko.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist von minus 4,1 in der Vorwoche auf minus 6,5 gefallen und hat damit schon wieder Extremwerte erreicht, die für eine Bodenbildung erforderlich sind.

Auch die Selbstgefälligkeit der Anleger ist von minus 3,7 auf minus 5,8 abgerutscht und zeigt die starke Verunsicherung. In den kommenden September-Wochen wird sich entscheiden, ob das Julitief bei 12.400 Punkten im Dax hält oder ob der Index noch weiter abrutscht. Die Meinungen gehen derzeit weit auseinander.

Doch es gibt Hoffnung: Die Zukunftserwartung ist mit plus 1,0 leicht positiv, eine Seltenheit im Jahr 2022. Und auch die Investitionsbereitschaft zeigt mit einem Wert von 1,4 an, dass Anleger das aktuelle Kursniveau attraktiv finden.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist wieder neutral. In den Depots ist die Zahl der Call-Hebelprodukte, mit denen auf steigende Kurse spekuliert wird, mit der von Put-Derivaten identisch, mit denen Anleger sich gegen fallende Kurse absichern. Damit ist die starke Absicherungsneigung der Vorwochen beendet, als die Zahl der Puts dominierte. Privatanleger haben sich zum Ende der Sommerrally hin noch abgesichert und lösen ihre Absicherungen nun in den erneuten Ausverkauf hinein wieder auf.

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, verhalten sich derzeit neutral. Das Put/Call-Verhältnis der Eurex steht bei 1,4, was dem Durchschnitt der vergangenen Monate entspricht.

Ganz anders sieht es in den USA aus. Dort steht das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE bei 0,78 und zeigt eine starke Absicherungsneigung der US-Anleger. US-Fondsanleger verhalten sich ähnlich defensiv und haben ihre Investitionsquote auf 33 Prozent reduziert. Wenngleich solch eine niedrige Quote im Jahr 2022 keine Seltenheit ist, so sind Fondsmanager historisch betrachtet jedoch meist mit 60 bis 80 Prozent investiert.

US-Privatanleger haben ein Bulle/Bär-Verhältnis von minus 28 Prozent. Über die Hälfte der US-Privatanleger sind pessimistisch gestimmt, nur 22 Prozent sind optimistisch.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert bei 44 Prozent und zeigt erst eine leichte Angst an. „Da ist wohl noch Luft nach unten“, meint Heibel. Eine gegenteilige Aussage geht von kurzfristigeren technischen Indikatoren aus. Die signalisieren eine extrem überverkaufte Situation am Markt. Zumindest kurzfristig dürften sich die Verkäufer verausgabt haben, eine Erholung ist fällig.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

