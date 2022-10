Dax-Sentiment Gute Ausgangslage für den Dax – Kaufbereitschaft der Anleger steigt auf Sieben-Monats-Hoch

Wer verkaufen wollte, hat dies in den vergangenen Wochen getan. Nun steht das Thema Wiedereinstieg im Fokus. Damit gelten zwei Szenarien als wahrscheinlich.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht eine konstruktive Ausgangslage. Denn trotz der Kursgewinne der vergangenen Tage hat sich die Stimmung unter den Anlegern noch nicht verbessert. Gleichzeitig ist die Investitionsbereitschaft auf das höchste Niveau der vergangenen sieben Monate geklettert.

Das zeigt die Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren. Die Stimmungslage und die hohe Kaufbereitschaft zeigen, dass viele Anleger auf die nächste Gelegenheit warten, um wieder in den Aktienmarkt einzusteigen. Der Kursrutsch am vergangenen Donnerstag war zu kurz dafür. Innerhalb einer Stunde sackte der Dax um 300 Punkte ab, machte die Verluste jedoch sofort wieder wett.

Eine konstruktive Ausgangslage bedeutet: Sollten die Kurse aufgrund negativer Nachrichten ins Rutschen kommen, würde das eine Chance für einen Wiedereinstieg bieten. Auf der anderen Seite sind Anleger nicht für steigende Kurse positioniert und laufen Gefahr, den Notierungen hinterherzulaufen, sollte es keinen erneuten Rücksetzer mehr geben.

Die Kurse würden dann langsam steigen, bis die offensichtlich unterinvestierten Anleger die Geduld verlieren und zu jedem Preis zugreifen, was zu einer Rally führen dürfte.

Bereits der Verlauf der vergangenen Handelswoche passte in das Szenario, welches Sentimentexperte Stephan Heibel am vergangenen Montag nach Auswertung der Dax-Sentimentumfrage entwickelt hatte. „Eine Abwärtsdynamik wird sich nur schwer etablieren können, Abwärtsbewegungen sollten in den kommenden Tagen frühzeitig an Schwung verlieren“, erläuterte er vor einer Woche.

Zwar hielt der Abwärtsdruck auf den Aktienmärkten in der abgelaufenen Woche an, doch selbst zwei sehr negative Nachrichten führten nicht mehr zu neuen Tiefständen. Weder das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung, aus dem hervorging, dass die Mitglieder von der Hartnäckigkeit der hohen Inflation überrascht wurden, noch anschließend erneut überraschend hohe Inflationszahlen aus den USA.

Der Ausverkauf lief bei 12.000 Punkten im Dax aus, und es folgte die heftigste Erholungsrally der vergangenen Monate. Zwischenzeitlich sprang das deutsche Börsenbarometer um 5,5 Prozent nach oben und beendete die Woche mit einem Wochenplus von 1,3 Prozent bei 12.438 Punkten.

„Wer verkaufen wollte, hat inzwischen mehrfach die Gelegenheit dazu gehabt“, bestätigt Heibel seine Sichtweise aus der vergangenen Woche. Selbst negative Meldungen führten daher nicht zu einer dynamischen Abwärtsbewegung. Vielmehr gab es viele Anleger, die auf niedrigere Kurse gewartet haben, um endlich einzusteigen.

Aktuelle Umfragedaten

Für die Teilnehmer der Umfrage war diese heftige Kursschwankung in der Vorwoche befremdlich. Das Anlegersentiment ist zwar von minus 5,0 in der Vorwoche auf minus 4,0 leicht angestiegen, doch von Erleichterung kann keine Rede sein. Denn ein Wert von minus vier bedeutet immer noch Panikstimmung.

Auch die Verunsicherung bleibt nach minus 3,7 am Montag vor einer Woche mit einem Wert von minus 3,2 groß. Offensichtlich haben die wenigsten den kurzen Ausverkauf vom vergangenen Donnerstag, der nur rund eine Stunde dauerte, für Käufe genutzt.

Die Zukunftserwartung ist auf minus 0,3 leicht angestiegen. Das Bärenlager, das fallende Kurse erwartet, hat zwar noch immer leicht die Oberhand, doch die Zahl der als optimistisch geltenden Bullen steigt an.

Einen großen Sprung gab es bei der Investitionsbereitschaft: Nach plus 1,7 in der Vorwoche zeigt der aktuelle Wert mit plus 3,1 die größte Investitionsbereitschaft seit dem Ausverkauf im März an. Damals ließ der Beginn des Kriegs in der Ukraine die Aktienkurse deutlich abrutschen.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, steht mit einem Wert von minus eins im neutralen Bereich. Damit hält sich die Zahl der Call- im Vergleich zu den Put-Hebelprodukten auf den Dax in den Depots ungefähr die Waage.

Noch im Sommer hatten die Privatanleger auf steigende Kurse gesetzt, in den August hinein aber ihre Positionen wieder aufgelöst und sich gleichzeitig mit dem Kauf von Put-Produkten gegen fallende Kurse abgesichert. Seit September ändern die Privatanleger ihre Positionierung nur noch wenig. Nur gelegentlich werden Absicherungspositionen verkauft.

Weiterhin extreme Angst im US-Markt

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, setzten leicht auf steigende Kurse. Das Put-Call-Verhältnis notiert mit 1,1 unter dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen Monate. In den USA sind die Anleger ein wenig pessimistischer. Das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist auf einem vergleichsweise hohen Niveau, was eine starke Nachfrage nach Put-Optionen signalisiert.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote erneut zurückgefahren. Mit aktuell 20 Prozent liegt dieser Wert auf dem zweitniedrigsten Niveau der vergangenen Monate. US-Privatanleger sind weiterhin extrem pessimistisch gestimmt. Das Bulle-Bär-Verhältnis steht bei minus 36 Prozent. Die Bären stellen mit 56 Prozent noch immer über die Hälfte aller Privatanleger, die Bullen sind mit 20 Prozent deutlich in der Minderheit.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert bei 22 Prozent und signalisiert damit extreme Angst im Markt.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

