Dax-Sentiment Heftiger Stimmungsumschwung bei den Anlegern dürfte für freundliche Börsenmonate sorgen

Die Anlegerstimmung ist auf den höchsten Stand des Börsenjahres geklettert. Doch ohne neue Impulse dürfte die Rally kurzfristig eine Verschnaufpause einlegen.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die Anlegerstimmung bei der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment hat sich nach den Kurssprüngen der vergangenen Woche deutlich verändert und zeigt den größten Stimmungsumschwung des Jahres. Noch vor einer Woche war sie neutral, nun liegt sie auf dem höchsten Stand des gesamten Börsenjahres 2022.

Grundlage für den Umschwung war: Der Dax ist in der vergangenen Handelswoche um 5,7 Prozent gestiegen. Doch das dürfte noch nicht das Ende gewesen sein.

Denn nach Meinung des Sentimentexperten Stephan Heibel, der die Handelsblatterhebung auswertet, „hat solch ein Stimmungsimpuls in der Vergangenheit häufig zu einigen freundlichen Börsenmonaten geführt“. Mittelfristig, auf Sicht von einigen Monaten, hat sich die Situation merklich aufgehellt, und bis ins kommende Frühjahr sind deutlich höhere Notierungen möglich.

Doch kurzfristig sieht die Lage anders aus. „Die Umfrageteilnehmer sind voll investiert“, gibt Heibel zu bedenken. Weitere Kursimpulse im Dax können in den kommenden Tagen nur noch durch ausländische Investoren kommen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine Annäherung zwischen US-Präsident Biden und Chinas Präsident Xi, die am Montag im Rahmen des G20-Gipfels ein persönliches Gespräch führten, könnte ausländische Investoren auf den Dax aufmerksam machen: Immerhin gilt der deutsche Leitindex international als „Export-Index“.

Doch ohne neue Impulse dürfte die Rally kurzfristig eine Verschnaufpause einlegen. „Das muss nicht unbedingt mit rückläufigen Kursen einhergehen, sondern kann auch in Form einer Seitwärtskonsolidierung erfolgen“, erläutert der Sentimentexperte.

Fundamental betrachtet gab es in drei von vier Krisenherden konstruktive Fortschritte:

Die Ukraine erzielt wichtige Landgewinne gegen Russland.

China lockert die Corona-Bestimmungen für internationale Geschäftsreisende.

Die Inflation ist, zumindest in den USA, rückläufig.

Bleibt nur noch eine Sorge: Wird die Energieversorgung im Winter reichen?

„Verschlechterung war kaum mehr denkbar“

Doch allein diese Fortschritte waren es nicht, die für diese Rally gesorgt haben. Die Aktienmärkte sind nach Meinung von Heibel nicht gestiegen, weil die Probleme verschwunden sind oder weil Lösungen in Sicht sind.

„Sie sind gestiegen, weil die Stimmung vor sieben Wochen so negativ war, dass eine weitere Verschlechterung kaum mehr denkbar war.“ Das allein reichte aus, um den Verkaufsdruck abzumildern, die Kurse stiegen ohne positive Meldungen. Erst jetzt, sieben Wochen später, gibt es erste Anzeichen der Hoffnung in den verschiedenen Krisenfeldern.

Um 17 Prozent ist der Dax in den vergangenen sieben Wochen gestiegen. Bereits am 26. September prophezeite der Sentimentexperte in einem Video, dass die Stimmung für den Dax in den folgenden sechs Monaten einen durchschnittlichen Kurszuwachs von 17 Prozent erwarten lässt. Bereits sieben Wochen später war es so weit.

>> Lesen Sie auch: China lockert seine Corona-Politik etwas – und löst Preissprünge auf den Weltmärkten aus

Der US-Dollar hingegen ist in einem Abwärtstrend. Sollte die Währung anhaltende Schwäche zeigen, so wäre das nach Meinung von Heibel positiv für die US-Aktienmärkte. Denn deren internationale Unternehmen würden ihre im Ausland erzielten Gewinne wieder zu einem günstigeren Kurs bilanzieren können.

Aktuelle Umfragedaten

Die Handelsblatt-Sentimentumfrage verzeichnet den größten Stimmungsumschwung dieses Jahres: Um fünf Prozentpunkte ist die Stimmung nach oben geschnellt und markiert mit 4,7 Prozent gleichzeitig den mit Abstand höchsten Stand des Jahres.

Doch die Verunsicherung schwindet nur langsam. Der Wert von minus 0,3 als Ergebnis der Teilumfrage Selbstzufriedenheit/Verunsicherung zeigt, dass viele Anleger diesen Kurssprung ungläubig verfolgen.

Auch die Zukunftserwartung an die Dax-Entwicklung in drei Monaten folgt dem drastischen Stimmungsumschwung nur zögerlich. Nach minus 0,3 Prozent in der Vorwoche ist dieser auf aktuell plus 0,5 Prozent gestiegen. Es herrscht nur zaghafter Optimismus.

Die Investitionsbereitschaft hingegen ist mit einem Wert von plus 1,6 leicht rückläufig gegenüber der Vorwoche mit damals plus 2,5.

Das Put/Call-Verhältnis an der Frankfurter Terminbörse Eurex, an der institutionelle Anleger sich gegen Kursverluste absichern, notiert bei 1,2 und zeigt eine deutlich optimistische Positionierung an. Auch in den USA zeigt das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE eine bullishe Haltung der Anleger.

Mehr Bären als Bullen

US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote hingegen gegenüber der Vorwoche auf dem moderat niedrigen Niveau von 54 Prozent belassen. Zwar ist dieses Niveau vor dem Hintergrund eines bislang katastrophal verlaufenen Börsenjahres vergleichsweise hoch, die durchschnittliche Investitionsquote der vergangenen Jahre lag bei rund 80 Prozent.

Die Bulle/Bär-Verteilung der US-Privatanleger wurde am Mittwoch, also direkt nach den ersten Ergebnissen der US-Zwischenwahlen und noch vor dem Kurssprung nach den US-Inflationsdaten, erhoben. Das Lager der Bären ist von 33 auf 47 Prozent angewachsen, während das Bullenlager von 31 auf 25 Prozent schrumpfte.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert mit 63 Prozent im moderaten Bereich. Kurzfristige technische Indikatoren sind bereits seit Wochen im überkauften Bereich und dürften durch den Verlauf der vergangenen Handelstage weiter deutlich angestiegen sein. Das signalisiert eine kurzfristige Verschnaufpause.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen