Dax-Sentiment Heimische Anleger verfügen über viel Cash – das könnte für positive Überraschungen im Dax sorgen

Die Investoren haben in den vergangenen Wochen ihre Depotbestände reduziert. Nun stehen sie vor der bangen Frage: Sind diese Verkäufe zu früh erfolgt?

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der deutsche Leitindex ist in den kommenden Handelstagen gegen fallende Kurse gut abgesichert. Und das Potenzial für Überraschungen am Aktienmarkt liegt auf der Oberseite.

Das lässt sich aus der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiteren Indikatoren ablesen. „Wenn es wider Erwarten nicht mehr zu einem Rücksetzer kommt, laufen viele Anleger den Kursen hinterher“, bilanziert der Sentimentexperte Stephan Heibel. Für den Gesamtmarkt ist das ein gutes Zeichen.

In der vergangenen Woche haben heimische Anleger ihren Cashbestand hochgefahren. Sie haben ihre Depotbestände reduziert, Gewinne mitgenommen oder Positionen, die bereits das ganze Jahr im Minus lagen, mit erträglichem Verlust rausgeworfen. Zumindest zeigt der Indikator des Analysehauses AnimusX einen starken Rückgang der Investitionsquote an.

Diese Anleger warten nun auf eine Gelegenheit zum Einstieg. Doch wenn die Aktien, die man kaufen wollte, immer höher steigen, werden diese Anleger aus Angst, weitere Gewinne zu verpassen, irgendwann investieren – und so für einen weiteren Aufwärtsdruck sorgen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Solche Gelegenheiten zum Einstieg könnten sich ergeben, wenn einzelne Aktien ausverkauft werden, während andere steigen. In der vergangenen Woche sind überwiegend sowohl die Aktien einiger Versorger als auch die einiger Rohstoffunternehmen gefallen. „Wer noch immer Angst vor einer Rezession hat, der kann dort nun zugreifen“, meint Heibel. Diese Titel gelten als vergleichsweise unabhängig von konjunkturellen Einflüssen.

Negative Meldungen können diese Ausgangslage jederzeit verändern. „Doch aktuell wird schon eine sehr negative Meldung benötigt, um den Dax einbrechen zu lassen“, meint Heibel. Der Leitindex ist seiner Meinung nach derzeit auf der Unterseite gut abgesichert. Denn die heimischen Anleger warten nur auf einen Einstieg. Auf der anderen Seite reichen moderat positive Meldungen für weiter steigende Kurse.

In der vergangenen Handelswoche, die mit einem Plus von 1,4 Prozent beim Dax endete, hatten heimische Investoren eine Pause eingelegt. Eine solche Entwicklung hatte Heibel angesichts der Investitionslage prognostiziert und erklärt, dass Aufwärtsimpulse nur durch ausländische Investoren ausgelöst werden dürften.

Offensichtlich haben die Anleger aus dem Ausland zugekauft. Das lässt sich unter anderem am zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Euro-Kurs ablesen und auch an der Auswahl der Aktien, die in der vergangenen Woche geklettert sind. Denn im Fokus von internationalen Anlegern stehen oft internationale Unternehmen. Kein Wunder, dass die Papiere von Siemens, MTU Aero und Infineon mit Gewinnen zwischen acht und zehn Prozent die Top-Favoriten waren.

Das optimale Szenario für die kommenden Handelstage ist: Heimische und internationale Anleger kaufen den Dax quasi im Tandem nach oben.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist nach einem Jahreshöchstwert von 4,7 Punkten in der Vorwoche auf 2,7 Punkte zurückgefallen. Trotz steigender Kurse ist die Laune schlechter geworden. Viele Anleger scheinen sich zu fragen, ob sie zu früh verkauft haben.

Seit der zweiten Woche dieses Jahres herrschte Verunsicherung unter den Anlegern. Doch die ist nun vorbei. Mit derzeit plus 0,3 Punkten lässt sich zwar noch keine nennenswerte Selbstzufriedenheit feststellen, dennoch ist der erstmals positive Wert bemerkenswert.

Für die kommenden Monate sind sich Anleger uneins, wie es weitergehen könnte. Die Zukunftserwartung an den Dax in drei Monaten von minus 0,5 Punkten zeigt ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären.

Nachdem in der vergangenen Woche die Investitionsquote gesunken ist, also Aktien verkauft wurden, kommen erste Zweifel auf, ob dies zu früh war. Denn die Investitionsbereitschaft ist auf plus 2,2 Punkte (von 1,6) angesprungen. Ein Signal dafür, dass viele Anleger nun auf eine Gelegenheit warten, ihre frischen Cashreserven wieder zu investieren.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf minus 15 gefallen. Minuswerte zeigen einen Überhang von Put-Produkten auf den Dax in den Depots an, mit denen Investoren auf fallende Notierungen setzen oder sich gegen Kursverluste absichern.

So stark wurden Absicherungen zuletzt im August nachgefragt. Es folgte nach der Sommererholung ein Ausverkauf im Dax von 13.800 auf 12.100 Punkte, ein Minus von zwölf Prozent. Davor gab es im April 2021 einen vergleichbar negativen Wert im Euwax-Sentiment. Damals war der Dax über 15.200 Punkte gesprungen und lief dann bis zum November seitwärts, bevor der Bärenmarkt begann, der das Gesamtjahr 2022 bestimmte.

Solche Extremwerte sind ein Indikator dafür, dass die Kurse nicht mehr so leicht weiter nach oben klettern könnten. Doch das Timing für einen Ausverkauf lässt sich nicht ableiten.

Das Put-Call-Verhältnis der Frankfurter Terminbörse Eurex, über die sich die institutionellen Anleger absichern, ist auf 2,0 gestiegen und zeigt ebenfalls starke Absicherungskäufe an.

Das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse hingegen ist rückläufig, signalisiert also einen zunehmenden Risikoappetit der US-Anleger. Dies spiegelt sich auch in der Investitionsquote der US-Fondsanleger wider, die auf 65 Prozent und damit den höchsten Wert seit August gestiegen ist.

Die Bulle-Bär-Rate der US-Privatanleger ist auf sieben Prozent gestiegen. 40 Prozent sind Bären, jeder Dritte ist bullisch gestimmt, erwartet also steigende Kurse.

Auffällig ist mit 26 Prozent der niedrige Anteil der neutral eingestellten Anleger. Eine deutliche Mehrheit hat eine feste Meinung zu den Aktienkursen. Eine solch hohe Polarisierung hat in der Vergangenheit oft für eine heftige Bewegung in die eine oder andere Richtung gesorgt. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 62 Prozent moderate Gier an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen