Dax-Sentiment Mehrheit der Anleger rechnet mit weiter fallenden Kursen – das dürfte die Abwärtsbewegung bremsen

Die zeitweise kräftige Erholung in der vergangenen Woche hat die schlechte Grundstimmung der Anleger kaum abgemildert. Zugleich sind sie aber auf einen Wiedereinstieg vorbereitet.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die zwischenzeitliche kräftige Erholungsbewegung beim deutschen Leitindex Dax in der vergangenen Handelswoche haben Anleger als Chance begriffen und genutzt. Viele von ihnen haben ihre unliebsamen Aktienpositionen aus ihrem Portfolio geworfen. Dieses Fazit zieht Sentimentexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren.

Dadurch ist die Cashquote der Privatanleger gestiegen. Im Falle einer weiteren Abwärtswelle am Aktienmarkt sind sie also nicht mehr so hoch engagiert. „Eine Abwärtsdynamik wird sich nur schwer etablieren können, Abwärtsbewegungen sollten in den kommenden Tagen frühzeitig an Schwung verlieren“, erläutert Heibel.

Die extremen Stimmungswerte am vergangenen Montag führten wie erwartet Anfang der vergangenen Handelswoche zu einer deutlichen Erholungsbewegung an den Finanzmärkten. Zum Beginn der Woche schoss der Dax um sechs Prozent nach oben, obwohl die Ankündigung einer Kürzung der täglichen Ölfördermengen seitens des Kartells Opec plus sowohl die Konjunktur belasten als auch die Inflation weiter befeuern dürfte.

Im weiteren Wochenverlauf wurde der Großteil der Erholungsbewegung wieder abgegeben. Erstaunlich starke US-Arbeitsmarktdaten, die ebenfalls den Inflationsdruck weiterhin hoch halten dürften, sorgten am Freitagnachmittag schließlich für einen Ausverkauf. Im Wochenvergleich blieb nur noch ein mageres Plus von 1,7 Prozent im Dax übrig.

Doch die Erholung hat die extrem niedergeschlagene Stimmung und den extremen Pessimismus der Anleger kaum abgemildert. Zwar erreichen die Sentimentdaten nicht mehr die Extremwerte der Vorwoche, doch die Skepsis gegenüber der Erholung ist groß. „Anleger rechnen überwiegend mit einer Fortsetzung der Baisse“, lautet das Fazit von Heibel.

Besonders deutlich wird diese Skepsis im Fünf-Wochen-Durchschnitt des Sentiment-Indikators, der sich vom Rekordtief der Vorwoche kaum erholt hat.

Was aber für eine nachhaltige Trendwende fehlt, ist der finale „Sell-off“. Ein finaler Ausverkauf bezeichnet eine Situation, in der viele Anleger ihre Aktien ohne Rücksicht auf die Kurse auf den Markt schmeißen, weil sie Angst vor noch größeren Verlusten haben. Dabei sacken die Kurse bei hohem Handelsvolumen deutlich ab.

Da danach weitere Verkäufer fehlen, die die Kurse noch länger fallen lassen können, ist das häufig das Ende einer Korrektur. Solange dieser finale Ausverkauf fehlt, bleiben die Märkte in einem intakten Abwärtstrend mit zwischenzeitlichen Kurserholungen. Genau solch eine kurzfristige Kurserholung gab es in der vergangenen Handelswoche.

Aktuelle Umfragedaten

Mit einem Wert von minus 5,0 nach minus 6,9 in der Vorwoche bleibt die Stimmung der Anleger weiterhin extrem niedergeschlagen. Auch die Verunsicherung bleibt mit minus 3,7 auf einem hohen Niveau.

Die Zukunftserwartung bleibt mit einem Wert von minus 0,6 weiterhin pessimistisch. Sogenannte Bären, die fallende Kurse erwarten, dominieren weiterhin gegenüber den Bullen, die auf steigende Kurse setzen.

Immerhin ist die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von plus 1,7 weiterhin moderat vorhanden. Doch aufgrund der negativen Stimmungslage sind das lediglich spekulative Investments, die nach moderaten Kursgewinnen schnell wieder aufgelöst werden dürften.

Profis lösen Absicherungen auf

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, zeigt mit einem Wert von minus 2,5 nur eine moderate Absicherungsneigung gegen fallende Kurse an. Minuswerte bedeuten, dass Privatanleger eher auf fallende Dax-Notierungen setzen und umgekehrt. Dieser Wert ist im Wochenvergleich konstant geblieben. Das zeigt: Viele Anleger haben sich gegen fallende Kurse bei zwischenzeitlich höheren Dax-Kursen abgesichert, liegen also mit ihren Short-Produkten im Plus.

Das Put-Call-Verhältnis der institutionellen Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, notiert mit 1,1 vergleichsweise niedrig. Mit Put-Optionen profitieren Anleger von fallenden Kursen oder sichern sich gegen Kursrisiken ab, mit Call-Optionen profitieren sie von steigenden Kursen.

Die Profis lösen ihre Absicherungen auf dem aktuellen Niveau auf. In den USA bleiben Anleger vorsichtig. Das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE zeigt weiterhin ein starkes Interesse an Put-Absicherungen.

US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote wieder ein wenig hochgefahren. Nach nur 13 Prozent in der Vorwoche sind diese Woche bereits 38 Prozent des Kapitals long positioniert, also für steigende Kurse.

Extreme Angst am US-Markt

Die Bulle-Bär-Quote der US-Privatanleger liegt bei minus 31 Prozent und zeigt einen deutlichen Überhang der Bären. Allerdings wurden die Extremwerte der beiden Vorwochen mit jeweils über minus 40 Prozent nicht mehr erreicht.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert bei 25 Prozent und signalisiert damit extreme Angst im Markt. Kurzfristige technische Indikatoren hingegen notieren nach den wenigen Tagen der Erholungsrally schon wieder im neutralen Bereich.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

