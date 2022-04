Dax-Sentiment Nach dem Ausverkauf haben Wachstumswerte weiteres Abwärtspotenzial

Die Börsen geraten ins Visier der US-Notenbank Fed, die ihre Geldpolitik deutlich straffen will. Anleger sollten deshalb eher vorsichtig agieren.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die Reden der beiden US-Notenbankerinnen Lael Brainard und Mary Daly in der vergangenen Woche haben die Lage an den Aktienmärkten verändert. Die US-amerikanische Notenbank Fed wird in den nächsten Monaten die Zinsen voraussichtlich sogar in mehreren Schritten von jeweils 0,5 Prozentpunkten anheben und ihre Bilanzsumme schneller als erwartet abbauen. Sie war durch riesige, monatliche Aufkäufe von Anleihen und Hypothekenpapieren aufgebläht worden.

Nach der Ankündigung ist es kein Wunder, dass in der vergangenen Woche hochbewertete Aktien ausverkauft wurden, und Value-Papiere, die als unterbewertet gelten, sich hingegen gut hielten. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Werten der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment wider: Es herrscht hohe Verunsicherung bei gleichzeitig wachsendem Optimismus.

Die Anleger sind verunsichert, weil in ihren Depots immer noch viele Wachstumsaktien liegen, meint Sentimentexperte Stephan Heibel. Er wertet die Erhebung wöchentlich aus. Denn in den vergangenen Jahrzehnten haben Investoren gelernt, dass Wachstum lukrativer ist als Value. Dividenden spielten in den vergangenen Jahrzehnten nur eine Nebenrolle, gefragt waren Papiere wie Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft. Doch diese Aktien möchte kaum noch einer kaufen.

Daher fühlte sich der Ausverkauf in der abgelaufenen Woche besonders schmerzhaft an, zumal viele andere Titel, die teilweise sogar in Vergessenheit geraten waren, stark zulegten. Der Optimismus ist jedoch groß, weil in der Vergangenheit Ausverkäufe bei Wachstumsaktien oftmals eine Gelegenheit zum Einstieg waren.

Doch nach den Reden der beiden Notenbankerinnen ist sich Heibel nicht mehr so sicher, ob dies auch nun der Fall ist. Das Enttäuschungspotenzial stecke auch nach dem Ausverkauf noch immer bei den Wachstumsaktien, während Kursanstiege der defensiven Titel weitgehend unbeachtet bleiben.

„Ich würde in den kommenden Wochen nur sehr vorsichtig anlegen und vorzugsweise auf defensive Aktien setzen“, meint der Sentimentexperte. Die Branchen am deutschen Aktienmarkt entwickelten sich in der vergangenen Woche sehr unterschiedlich.

Der Ausverkauf konzentrierte sich auf die Highflyer der Coronapandemie. Die Logistik-Branche gab 5,3 Prozent ab, Rohstoffaktien brachen um 3,4 Prozent ein. Der Technologiesektor und Industrieunternehmen mussten durchschnittlich 2,5 Prozent abgeben. Wochengewinner waren die defensiven Versorger mit einem Plus von 3,4 Prozent, gefolgt von Gesundheitsaktien und Finanztiteln mit durchschnittlich je plus 0,2 Prozent.

Allerdings erreichte der Dax in der vergangenen Woche kein neues Tief. Offenbar lässt die Schwankungsintensität nach.

Aktuelle Umfragedaten

Bei den Umfrageteilnehmern erzeugte der Wochenverlauf erneut ein deutliches Unbehagen. Das Anlegersentiment ist auf minus 2,9 gefallen und zeigt eine moderate Niedergeschlagenheit unter den Anlegern an. Extremwerte beginnen aber erst ab einem Wert von minus vier.

Bei der Verunsicherung sieht es ähnlich aus. Der Wert von minus 1,9 spiegelt die Verunsicherung wider, ist jedoch noch weit entfernt von extremer Verunsicherung. So wie die Zukunftserwartung in der Vorwoche bei steigenden Kursen von 1,1 auf minus 0,4 nachgab, so ist sie seit dem Wochenende auf einem niedrigeren Kursniveau wieder zurückgekehrt. Der aktuelle Wert liegt bei 0,7. Dabei gab der Dax im Wochenvergleich nur 1,1 Prozent nach.

Die Investitionsbereitschaft ist leicht angestiegen und zeigt mit einem Wert von 1,7 schon wieder ein recht hohes Niveau an. Auch hier gibt es keine Extremwerte, doch noch vor zwei Wochen war die Cashquote niedrig. Seither ist sie nur moderat gestiegen, es gibt also noch Potenzial.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, liegt bei minus 7,5 und weist auf eine sehr hohe Absicherungsneigung hin. Aktuell ist es Anlegern wichtiger, sich gegen weitere Verluste abzusichern, als an gegebenenfalls steigenden Kursen zu partizipieren. Minuswerte zeigen einen Überhang an Put- gegenüber Call-Produkten auf den Dax in den Depots der Privatanleger an.

Put-Produkte steigen im Gegensatz zu Call-Derivaten im Wert, wenn die Notierungen fallen, und werden meistens als Absicherung gegen schwächere Kurse eingesetzt.

Ganz ähnlich sieht es bei den institutionellen Anlegern aus, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern. Das Put/Call-Verhältnis von 1,9 zeigt nach wie vor ein stärkeres Interesse an Put-Absicherungen als an Call-Spekulationen. Doch die Extremwerte aus dem März, als das Verhältnis auf einen Wert von über fünf sprang, sind nicht mehr zu sehen.

Auch in den USA sind die Put-Absicherungen rückläufig, das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist auf ein neutrales Niveau zurückgefallen.

US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote weiter auf 83 Prozent hochgefahren. Damit hat auch hier eine Normalisierung stattgefunden, nachdem zum Kriegsausbruch kurzzeitig nur 30 Prozent der Fondsmittel investiert waren.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger, also das Verhältnis von optimistisch eingestellten Anlegern (Bullen) zu Pessimisten (Bären), beträgt minus 17 Prozent. Bären dominieren also. Noch vor einer Woche hatten die Bullen kurzfristig wieder Oberwasser, doch der dadurch signalisierte Optimismus war sehr kurzlebig.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte notiert mit einem Wert von 48 weiterhin im neutralen Bereich.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 6500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

