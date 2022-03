Dax-Sentiment „Niedergeschlagenheit macht der Hoffnung Platz“ – Börsianer haben Krieg jetzt eingepreist

Der Dax-Verlauf zeigt einen Gewöhnungseffekt der Börsen an den Krieg. Attraktiv ist das aktuelle Umfeld vor allem für Spekulanten. Anleger sollten Cash halten.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Am Aktienmarkt tritt selbst bei den schlimmsten Situationen ein Gewöhnungseffekt ein. So auch beim Blick auf den Ukrainekrieg: Mit den steigenden Kursen sinkt die Verunsicherung am Markt, wie die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter rund 6000 Privatanlegerinnen und -anlegern zeigt.

„Die Niedergeschlagenheit der Vorwoche macht der Hoffnung Platz“, sagt Sentiment-Experte Stephan Heibel, der die Umfrage für das Handelsblatt auswertet. „Diejenigen, die in den vergangenen Wochen nicht in Panik verfallen sind, fühlen sich bestätigt.“

In der vergangenen Woche stieg der deutsche Leitindex Dax um fast 800 Punkte oder 5,8 Prozent. Dadurch verbesserte sich die Anlegerstimmung weiter: Während das Anlegersentiment vor zwei Wochen noch bei minus 7,9 lag, erreichte es nach minus 4,9 in der Vorwoche nun minus 1,4.

Ähnlich ist die Lage in den USA: Hier ist der technische Angst-und-Gier-Indikator des markbreiten Aktienindexes S&P 500 auf 35 Prozent angestiegen und hat somit den Bereich der extremen Angst der Vorwoche von 15 Prozent wieder verlassen.

Dieser Wert lege nahe, dass der Ukrainekrieg mittlerweile vollständig in die Kurse eingepreist ist und weitere Kursgewinne möglich sind. „Die Sentimentindikatoren sind noch weit entfernt von einer Überhitzung“, sagt Heibel. „Wir haben in der abgelaufenen Woche zwar eine ordentliche Erholungsbewegung gesehen, doch damit ist die Panik der Vorwochen noch nicht abgebaut. Weiterhin gibt es noch Luft nach oben.“

Allerdings gibt der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX zu bedenken, dass das Stimmungsbild nicht mehr so extrem wie noch vor einer Woche sei. Reichten damals nach panikartigen Verkäufen wenige Käufer, um die Kurse wieder nach oben zu bewegen, steige nun wieder die Gefahr, dass schlechte Meldungen von den Anlegern negativ aufgenommen werden. „Für eine Fortsetzung der Erholungsbewegung werden zunehmend positive Meldungen benötigt“, sagt Heibel.

Das zeigt sich auch am jüngsten Dax-Verlauf: Am 9. März sorgte noch die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Ukrainekrieg für den größten Tagesgewinn seit fast zwei Jahren. Auch in den Folgetagen sorgten derlei Nachrichten für kräftige Kursgewinne. Zuletzt blieb dieser Effekt aber aus.

So sagte etwa der türkische Außenminister am Wochenende in einem Interview, die Ukraine und Russland stünden kurz vor einer Einigung über „kritische Fragen“, und er hoffe auf einen Waffenstillstand. Der Dax setzt seine Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage trotzdem fort: Seit dem vergangenen Mittwoch bewegt er sich in einer Spanne von 14.110 und 14.553 Punkten.

„Wir befinden uns in einem stark nachrichtengetriebenen Marktumfeld, in dem stets die nächste Meldung den Markt drehen kann“, sagt Heibel. „Es bleibt also weiterhin ratsam, ein wenig Cash in der Hinterhand zu haben, während sich einige stark zurückgekommene Aktien bereits ins Depot holen lassen.“

Die weiterhin große Vorsicht am Markt zeigt sich auch in der Zukunftserwartung der Anlegerinnen und Anleger. Diese ist von 2,8 in der Vorwoche auf 1,4 gesunken. Die Mehrzahl geht also nur von einer Zwischenerholung aus. „Einige Anleger haben die Rally dieser Woche also genutzt, um ihre Positionen auszulichten“, sagt Heibel.

Obwohl die Zahl der Optimisten zurückgegangen ist, bleibt die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von 3,6 hoch. Während in der Vorwoche 34 Prozent der Befragten sagten, dass sie in den beiden nächsten Wochen Aktien kaufen wollen, sind es nun 32 Prozent. „Das lässt auf Spekulanten schließen, die an den Marktturbulenzen in beide Richtungen verdienen können“, sagt Heibel.

Allerdings ist die Cashquote nicht mehr so hoch wie noch vor einer Woche oder zwei Wochen. Das heißt, dass die Anlegerinnen und Anleger weniger Geld zur Verfügung haben, um neue Aktien zu kaufen und damit die Kurse nach oben zu bewegen.

Mehrzahl der Anleger scheut das Risiko

Insgesamt ist die Spekulationsbereitschaft aber gering, wie das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart zeigt, an der Privatanleger handeln. Hier verharrt das Sentiment an der Null-Linie, es gibt also keinen Überhang von Call- oder Put-Hebelprodukten auf den Dax in den Depots. Heibel leitet daraus ab: „Privatanleger sind offensichtlich nicht diejenigen, die derzeit besondere Risiken eingehen wollen.“

Ähnlich ist die Situation bei den institutionellen Investoren. Das Put/Call-Verhältnis an der Frankfurter Terminbörse Eurex ist mit einem Wert von 1,6 auch im neutralen Bereich. Profis halten sich also ebenfalls zurück. Dasselbe Bild in den USA: Auch hier liegt das Put/Call-Verhältnis an der Terminbörse CBOE auf einem neutralen Niveau.

Hier halten die Profis zudem aktuell viel Cash. Die US-Fondsmanager haben zwar ihre Investitionsquote leicht auf 47 Prozent angehoben, das liegt aber deutlich unter Spitzenwerten aus Rallyphasen.

Auch die US-Privatanleger bleiben vorsichtig. 50 Prozent von ihnen sind pessimistisch (bearish) eingestellt, nur 22,5 Prozent sind optimistisch (bullish). Das Bulle-Bär-Verhältnis der US-Privatanleger zeigt dadurch mit minus 27 Prozent einen starken Überhang der Bären an.

Weitere Assetklassen

Gold: Am Goldmarkt ist die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger weiterhin gut. Zuletzt hatte der Preis für eine Feinunze an der Marke von 2000 Dollar gekratzt. Gleichzeitig ist aber die Zukunftserwartung am Boden. „Das ist kein guter Ausgangspunkt für weitere Kurssteigerungen“, sagt Heibel. Denn wer soll dann für steigende Kurse sorgen? Heibel hält deshalb eine Konsolidierung für möglich, beispielsweise einen Rücksetzer auf 1900 Dollar. „Im besten Fall läuft der Kurs vorerst seitwärts. Für einen weiteren Preisanstieg würde ein überraschend positives Ereignis benötigt.“

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 6500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

