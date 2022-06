Dax-Sentiment Stimmung am Aktienmarkt ist am Boden – Schnäppchenjäger wollen zuschlagen

Viele Privatanleger sind negativ überrascht worden. Die günstigeren Kurse wollen sie zum Wiedereinstieg nutzen. Das Verhalten der Profis sendet aber ein Warnsignal.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die jüngsten heftigen Verluste am deutschen Aktienmarkt schlagen sich auch in der Stimmung der Anleger nieder: Die ist derzeit so schlecht wie zu Beginn des Ukrainekriegs. Das ist das Ergebnis der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern. „So sieht Panik aus“, kommentiert Sentimentexperte Stephan Heibel. Er wertet die wöchentliche Umfrage für das Handelsblatt aus.

Der deutsche Leitindex Dax hat in der vergangenen Woche 4,6 Prozent verloren. Zum Juni-Hoch von 14.709 Punkten beträgt der Abschlag sogar fast elf Prozent. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das Sentiment, das die Stimmung der Anleger widerspiegelt, auf minus sieben gefallen ist.

Schlechter war die Stimmung zuletzt nur nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine Ende Februar. „Davor müssen wir schon bis zum Corona-Crash zurückgehen, um eine so extrem niedergeschlagene Stimmung vorzufinden“, sagt Heibel.

Dementsprechend verunsichert sind die Anleger. Viele von ihnen hatten mit einem derartigen Ausverkauf wie zuletzt nicht gerechnet: 70 Prozent der Befragten gaben an, von der Kursentwicklung überrascht worden zu sein. Die Verunsicherung ist dadurch auf minus 10,2 gefallen. Größer war die Verunsicherung mit minus 12,3 zuletzt während des Corona-Crashs im März 2020.

Zur weiteren Einordnung erläutert Heibel: „Ab Werten von minus vier sprechen wir von Extremwerten. Ich kann die Verunsicherung nachvollziehen: Weder die zögerliche Verhaltensweise der Europäischen Zentralbank noch das bestimmte Vorgehen der Fed konnten die Finanzmärkte beruhigen. Das Gefühl der Hilflosigkeit macht sich breit.“ Denn zuletzt wurden alle Aktien verkauft. Es gab also keine Branchen, in die sich Anleger retten konnten.

Zwei Erklärungen, warum die Kurse weiter fallen

Extremwerte in der Anlegerstimmung sind in der Sentimenttheorie eigentlich ein Kontraindikator: Sind die Anleger euphorisch, ist das ein Warnsignal. Viele Anleger haben dann bereits investiert, und es bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt Panik als Kaufsignal. Dann haben Anleger mehrheitlich bereits verkauft, und es bleiben nur noch wenige Verkäufer übrig, um die Kurse weiter nach unten zu drücken.

Aktuell ist die Anlegerstimmung aber schon extrem schlecht. Trotzdem hat sich noch kein verlässlicher Kursboden herauskristallisiert. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Entweder halten Anleger diesmal länger als üblich an ihren Investments fest und scheuen davor zurück zu verkaufen. In diesem Fall würde sich die schlechte Stimmung nicht in den Depots widerspiegeln. Die zweite Möglichkeit wäre laut Heibel, dass Anleger ein Ende der westlichen Dominanz erwarten und deshalb in Scharen verkaufen.

Allerdings gibt es nun Anzeichen, dass sich die Stimmung etwas aufhellt. Die Zukunftserwartungen sind etwas gestiegen, von minus eins auf minus 0,6. Der Wert deute an, „dass viele Anleger das Schlimmste für überstanden halten“, erklärt Heibel.

Dementsprechend gibt nun jeder vierte Befragte an, in den nächsten beiden Wochen Aktien kaufen zu wollen. Dementsprechend ist die Investitionsbereitschaft auf plus 2,2 gesprungen – und damit auf den höchsten Wert seit Ende März. „Schnäppchenjäger scharren mit den Füßen“, kommentiert Heibel diese Entwicklung.

Der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX rät Anlegern ebenfalls zum vorsichtigen Wiedereinstieg: „Nicht alles auf eine Karte setzen, denn die Probleme sind wirklich erdrückend, das muss sogar ich zugeben.“ Doch es seien schon sehr viele Aktien extrem günstig. „In ‚normalen‘ Börsenzeiten kauft man diese Aktien nicht, weil sie zu teuer sind. Jetzt gibt es sie günstig, sozusagen als Schnäppchen, also sollte man zumindest mit kleinen Beträgen zuschlagen.“

Profis sind vorsichtiger als Privatanleger

Das gelte selbst, wenn ein großes Unternehmen aufgrund der hohen Rohstoffkosten in die Insolvenz schlittert und China Taiwan annektiert. „Das wäre, so mein aktueller Eindruck, lediglich die Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen“, sagt Heibel. Und diese sind in den aktuellen Kursen schon zum großen Teil verarbeitet.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, zeigt sogar an, dass Privatanleger gehebelt auf steigende Kurse setzen. Damit kann das eingesetzte Geld vervielfacht werden. Der entsprechende Wert ist auf plus drei gestiegen, in der Vorwoche hatte er noch bei minus 6,5 gelegen. Je größer der Wert ist, desto größer ist der Überhang von Call-Optionen, mit denen man von steigenden Kursen profitiert, gegenüber dem Anteil der Put-Produkte, bei denen man von fallenden Kursen profitiert.

Allerdings sind Profianleger in Europa und den USA deutlich vorsichtiger. Das zeigen Daten der europäischen Terminbörse Eurex und der US-Terminbörse CBOE. Hier steigt die Zahl der Absicherungen an. Passend dazu ist auch die Investitionsquote der US-Fondsanleger von 50 auf 32 Prozent zurückgegangen.

Stimmung bei Gold

Das Edelmetall gilt eigentlich als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch seit seinem Jahreshoch im März ist der Preis um mehr als zehn Prozent gesunken. „Der Goldpreis steigt und steigt nicht an, obwohl die Welt im Chaos liegt. Die Stimmung am Goldmarkt ist auf dem Nullpunkt“, beobachtet Heibel.

Allerdings relativiert sich die Sicht auf Gold, wenn man auf den Jahreschart schaut: Denn aktuell liegt der Preis auf dem Niveau vom Jahresstart. Damit hielt er sich deutlich besser als der Dax, der im selben Zeitraum 17 Prozent verlor.

Angesichts der unverändert großen Zukunftssorgen erwarten Anleger aber bald wieder steigende Kurse. In Verbindung mit der jüngsten Korrektur und der schlechten Stimmung am Markt sieht Heibel das „als gute Startposition für steigende Preise“.

Stimmung bei Öl

Am Ölmarkt ist die Stimmung gut: Der Preis der Nordseesorte Brent ist seit dem Beginn der Ukrainekriegs von 90 Dollar auf in der Spitze mehr als 120 Dollar gestiegen. Allerdings werden die Zukunftsaussichten der Anleger schlechter, nach dem Motto: „Das kann so nicht weitergehen.“

Heibel sieht darin ein mögliches Zeichen für eine zwischenzeitliche Verschnaufpause der Ölrally, gibt aber zu bedenken: „Für ein endgültiges Ende der Ölpreisrally brauchen wir neben Euphorie auch noch übertrieben bullishe Erwartungen.“

Stimmung beim Bitcoin

Der Bitcoin-Kurs ist in der vergangenen Woche um ein Drittel eingebrochen. Parallel zum Kurs der Kryptowährung ging auch die Anlegerstimmung zurück. „Wir messen die extremste Niedergeschlagenheit seit Beginn der Bitcoin-Umfrage. Auch der Fünf-Wochen-Durchschnitt notiert auf dem niedrigsten Niveau. Und auch die Zukunftserwartung für den Bitcoin ist extrem negativ. Hier sehen wir ein Bild, das Angst und Panik signalisiert“, sagt Heibel.

Gemäß der Sentimenttheorie sind auch beim Bitcoin solche Extremwerte Kontraindikatoren. Ein Boden beim Bitcoin-Kurs wäre demnach in Reichweite. Allerdings sagt die Sentimenttheorie nur, dass ein Boden nahe ist – nicht, wo dieser liegt.

„Zeitlich würde ich meinen, dass wir innerhalb der kommenden zehn Tage ein Tief beim Bitcoin sehen müssten, das für viele Wochen, wenn nicht Monate den Tiefpunkt des Ausverkaufs definieren dürfte“, sagt Heibel. „Bei welchem Preis dies in den kommenden Tagen geschehen wird, das lässt sich leider nicht ableiten: Ob bei den aktuell 20.000 oder aber erst bei 10.000 bis 12.000 ist noch offen.“

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

