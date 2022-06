Dax-Sentiment Viele Anleger warten auf Kaufgelegenheiten – auch am Goldmarkt

Investoren erwarten von den anstehenden Quartalszahlen extrem schlechte Nachrichten. Diese Einstellung ist ein positives Zeichen.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Unter den Anlegern herrschen wie in der Vorwoche Angst und Panik, auch wenn der Dax sich am Montag leicht stabilisierte. Doch die Situation hat sich grundlegend geändert: Viele Anleger sitzen derzeit auf Cash. Sie warten auf Kaufgelegenheiten.

Das lässt sich aus den Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiteren Indikatoren ablesen. So liegt die kurzfristige Stimmung der Handelsblatt-Erhebung mit einem Wert von minus 6,5 weiterhin im extrem niedergeschlagenen Bereich. Damit ist wie bereits in der Vorwoche eine Gegenbewegung überfällig.

Doch im Unterschied zur Vorwoche ist laut den Daten des Analysehauses AnimusX nun die Cashquote deutlich gestiegen, die Investitionsquote ist im Umkehrschluss stark zurückgegangen. Offensichtlich haben sich Anleger in der abgelaufenen Woche von vielen Positionen getrennt.

Gleichzeitig ist die Shortquote gestiegen. Das bedeutet: Mit dem wenigen Geld, das investiert wurde, haben Anleger auf fallende Kurse spekuliert und sich gegen schwächere Notierungen abgesichert.

Stephan Heibel, der die Umfrage für das Handelsblatt auswertet, meint: „Anders als in der Vorwoche ist nun also nicht nur die Stimmung schlecht, sondern inzwischen haben Anleger ihre Positionierung auch an ihre Stimmung angepasst.“

Diese Entwicklung zeigt sich auch beim Punkt Selbstzufriedenheit/Unsicherheit der Anleger. Derzeit beträgt dieser Wert minus 5,9 und zeigt damit eine sehr hohe Unsicherheit an. Noch vor einer Woche war dieser Wert allerdings mit minus 10,2 fast doppelt so hoch. Für den Sentimentexperten liegt die Erklärung nahe: „Im Vergleich zur Vorwoche, als viele Anleger noch in unliebsamen Positionen investiert waren, ist die Verunsicherung nun, nachdem man sich von vielen Positionen getrennt hat, ein wenig zurückgegangen.“

Quartalszahlen im Fokus

Ende nächster Woche endet das zweite Quartal, anschließend werden Unternehmen ihre Quartalszahlen und Prognosen veröffentlichen. Heibel erwartet im Vorfeld Abstufungen durch Analysten sowie Gewinnwarnungen durch Unternehmen.

Denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Entsprechend sind die Aktienmärkte eingebrochen.

Nun wird sich in den Quartalszahlen und Prognosen zeigen, wie stark jedes einzelne Unternehmen betroffen ist: stärker als bereits durch die Kursverluste eingepreist – oder vielleicht nicht ganz so stark.

Nach Heibels Meinung zeigen die Sentimentdaten, dass sich Anleger für das Schlimmste positioniert haben. „Da dürfte Gewissheit, die man den Unternehmensberichten entnehmen wird, Balsam für Anleger sein.“

Zukunftserwartungen eher schlecht

Die Zukunftserwartung für den Dax in drei Monaten ist auf minus 1,6 eingebrochen und notiert damit auf dem zweitniedrigsten Wert seit dem Coronacrash.

Nur einmal gab es seither vergleichbar viele Pessimisten. Das war im April 2021. Damals drohte die Impfstoffrally auszulaufen: Ein Durchbruch bei der Vakzinentwicklung des deutschen Herstellers Biontech im November 2020 katapultierte den Dax bis ins Frühjahr 2021 hinein um 35 Prozent nach oben.

Die Investitionsbereitschaft folgt diese Woche offensichtlich eher der hohen Cashquote als der pessimistischen Zukunftserwartung. Trotz Rekord-Pessimismus ist die Investitionsbereitschaft auf 1,8 verblieben. Das lässt einen Schluss zu: Offensichtlich erwarten Anleger in den kommenden zwei Wochen so etwas wie einen finalen Ausverkauf und wollen dann zugreifen.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf plus sieben gesprungen und zeigt einen deutlichen Anstieg der Risikobereitschaft. Ein Pluswert zeigt einen Überhang von Call- gegenüber Put-Produkten in den Depots an. Nach drei Monaten der Abstinenz setzen Privatanleger wieder mit risikoreichen Call-Hebelprodukten auf steigende Notierungen.

Institutionelle Anleger, die ihre Spekulationen und Absicherungen über die Frankfurter Terminbörse Eurex abwickeln, agieren derzeit neutral. Das Put/Call-Verhältnis von 1,4 liegt im Durchschnitt der vergangenen Monate. In den USA hingegen ist das Put/Call-Verhältnis weiterhin auf einem hohen Niveau, dort sichert man sich also weiterhin gegen fallende Kurse ab.

Die Investitionsquote der US-Fondsanleger ist auf 20 Prozent gefallen. Damit wird der Negativrekord von vor vier Wochen eingestellt. Fondsanleger fürchten also weitere Kursverluste und setzen vorsichtshalber auf Cash.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger ist auf minus 41 Prozent gestürzt, nur am 28. April dieses Jahres war das Verhältnis mit minus 42 Prozent noch schlechter. 59 Prozent aller Umfrageteilnehmer fürchten weiter fallende Kurse.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte ist auf 27 Prozent gefallen und notiert damit im Bereich der Angst. Bei 25 Prozent und weniger signalisiert dieser Indikator extreme Angst.

Stimmung bei Gold

Eine interessante Konstellation ist auf dem Goldmarkt zu beobachten: Nachdem die Stimmung in den vergangenen Wochen extrem schlecht war, ist die Zukunftserwartung nun deutlich angesprungen.

Der Goldpreis könnte seinen Ausverkauf also ebenfalls hinter sich haben. Wer verkaufen wollte, hat dies in den vergangenen Wochen getan. Nun sehen Anleger so langsam wieder Chancen im Goldmarkt.

Stimmung bei Öl

Der Ölmarkt zeigt die spiegelbildlich gegenteilige Sentimentverfassung: Die Stimmung ist lange Zeit extrem gut gewesen, brach vergangene Woche aber heftig ein. Die Zukunftserwartung hingegen ist seit einigen Wochen eher negativ. Die Ölpreiskorrektur könnte somit gerade erst begonnen haben.

Stimmung beim Bitcoin

Beim Bitcoin wiederum ist sowohl die Stimmung als auch die Zukunftserwartung extrem negativ. Es herrscht also Angst und Panik in der Kryptowelt, und es gibt keinerlei Hoffnung auf Besserung. „Solche Werte deuten darauf hin, dass der finale Ausverkauf noch im Gange ist“, meint Heibel.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

