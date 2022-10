Dax-Sentiment Viele Privatanleger haben die Rally verpasst – und könnten sie jetzt weiter antreiben

Die Mehrheit der Anleger blickt weiterhin skeptisch auf den Aktienmarkt. Das spricht dafür, dass das Überraschungspotenzial weiter auf der Oberseite liegt.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat in der vergangenen Woche dem Absturz der Technologieaktien in den USA getrotzt. Dieser Trend könnte sich in dieser Woche fortsetzen, zeigt die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern. Denn viele von ihnen sind noch nicht investiert. Ihr Markteinstieg würde die Kurse weiter antreiben.

Sentiment-Experte Stephan Heibel, der die wöchentliche Erhebung für das Handelsblatt auswertet, macht das an der unverändert hohen Verunsicherung unter den Umfrageteilnehmern fest. Nach einem Wert von minus 2,0 in der Vorwoche liegt diese aktuell bei minus 1,9. „Wir können daraus ablesen, dass viele Anleger nicht ‚long‘ positioniert sind und daher nicht von den steigenden Kursen profitieren.“

Dafür spricht auch das unterdurchschnittliche Handelsvolumen. Im Oktober wurden im Schnitt 16 Prozent weniger Dax-Titel gehandelt als noch im September. Es haben also deutlich weniger Anleger als zuvor Positionen zum Verkauf gestellt. Dadurch reichte eine vergleichsweise kleine Zahl an Käufern, um die Kurse nach oben zu bewegen.

Um neun Prozent ging es für den deutschen Leitindex Dax im Oktober aufwärts. Damit bestätigte der Monat seinen Ruf als guter Börsenmonat, nachdem es im traditionell schwachen September um knapp sechs Prozent abwärtsgegangen war.

Durch die anhaltenden Kursgewinne beginnt die Einschätzung der Anleger zu wanken, dass es sich bei der aktuellen Erholung nur um eine weitere Bärenmarktrally handelt – also eine kurze Phase steigender Kurse innerhalb einer langen Phase fallender Kurse. „Anleger plagen sich nun mit der Frage, ob es schon zu spät zum Einstieg ist und sie der Trendwende unbeteiligt hinterherblicken müssen“, sagt Heibel.

Dementsprechend komplex sind die weiteren Umfragedaten zu interpretieren. Positiv zu werten ist der Anstieg in der Anlegerstimmung auf einen Wert von plus 0,1, nachdem die Stimmungsvorzeichen im laufenden Jahr mit einer kurzen Unterbrechung im August stets negativ waren. „Damit können wir von einer neutralen Gemütslage der Anleger sprechen, die richtig schlechte Laune der vergangenen zwei Monate ist erst einmal verschwunden“, sagt Heibel.

Inzwischen sei der Pessimismus vielen Anlegern in Fleisch und Blut übergegangen, meint der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX. „Die Denke geht nur noch in die Richtung, wann man verkaufen kann, nicht mehr, wann Käufe sinnvoll sein könnten. Das ist genau der Nährboden, der dieser Rally weiteren Nährstoff geben könnte.“ Denn dadurch ist ein steter Zustrom an Käufern möglich, die ihre zuvor pessimistische Haltung aufgegeben haben.

Die Zukunftserwartungen sind passend zur pessimistischen Grundstimmung wieder etwas schlechter geworden, berichtet Heibel: „Nach einem Wert von plus 0,1 in der Vorwoche messen wir diese Woche minus 0,2. Es gibt also wieder eine leichte Mehrheit für die Bären.“ Als Bären werden pessimistisch eingestellte Anleger bezeichnet. Das Gegenteil sind die optimistischen Bullen.

Gleichzeitig ist aber die Investitionsbereitschaft gestiegen von 2,1 auf 2,3. Heibel interpretiert das dahingehend, dass die Anleger kaufen würden, „wenn nur die Kurse nochmals kurz zurückkommen würden“.

Heibel sieht daher wie in der Vorwoche das Überraschungspotenzial am Aktienmarkt weiterhin auf der Oberseite. Denn auf der Unterseite scheinen die Kurse gut abgesichert zu sein, wie das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart zeigt, wo Privatanleger handeln. Es ist auf minus zehn gerutscht und signalisiert eine stark gestiegene Absicherungsneigung.

„Noch immer trauen viele Anleger dem Kursanstieg nicht mehr als eine Bärenmarktrally zu. Entsprechend positioniert man sich nun für die baldige Wiederaufnahme des Bärenmarktes. Das ist im Sinne der Sentimenttheorie als Kontraindikator ein bullishes Zeichen“, sagt Heibel. Denn wenn viele Anleger sich für fallende Kurse positioniert haben, wird sie ein erneuter Kursrutsch nicht überraschen.

Auch die institutionellen Anleger sichern sich ab. Das Verhältnis zwischen Put-Optionen, mit denen sich die Profis gegen fallende Kurse absichern, und Call-Optionen, mit denen sie auf steigende Kurse setzen, ist auf 1,9 gestiegen. Die Nachfrage nach Put-Optionen zur Absicherung ist also gestiegen.

Anders ist die Lage in den USA. Hier ist das Put/Call-Verhältnis an der größten Terminbörse in Chicago leicht zurückgegangen. Zudem haben US-Fondsmanager ihre Investitionsquote von 43 Prozent auf 54 Prozent angehoben. Die Differenz zwischen „Bullen“ und „Bären“ ist auf minus 19 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Pessimisten ist also gesunken, von 56 Prozent auf nur noch 46 Prozent.

Die sich verbessernde Stimmung in den USA zeigt sich auch im technischen „Angst-und-Gier-Indikator“ des marktbreiten Index S&P 500. Er ist von extremer Angst auf Gier angestiegen, aktuell notiert dieser Indikator bei 61 Prozent.

Erste Überhitzungsanzeichen zeigt dagegen der „Short Range Oscillator“ des S&P 500, erklärt Heibel: „Der Wert ist auf über acht gesprungen. Ab Werten über vier spricht man von einem überkauften Markt, eine Abkühlung ist zumindest kurzfristig wahrscheinlich.“

