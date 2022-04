Dax-Sentiment Wie ein extremer Pessimismus in den USA bei fallenden Kursen helfen kann

Trotz der Achterbahnfahrt in der vergangenen Handelswoche steigt die Investitionsbereitschaft wieder an. Einige Anleger warten wohl auf Schnäppchenkurse.

Eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die Stimmung an den Aktienmärkten weltweit ist zweigeteilt. Das lässt sich aus der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiteren Indikatoren ableiten. In den USA herrscht bei den Privatanlegern ein extremer Pessimismus. Dort ist das Thema Inflation deutlich präsenter als in Deutschland.

Auf der anderen Seite ist der Ukrainekrieg für die USA viel weiter entfernt als hierzulande. In Deutschland sind Anleger inzwischen neutral eingestellt. Die Inflationsangst ist hierzulande noch nicht wirklich präsent. Zudem ist der Ukrainekrieg nun schon acht Wochen alt, ein Zeitraum, in dem sich viele mit der schrecklichen neuen Realität auseinandergesetzt und ihr Depot angepasst haben.

Für den Sentimentexperten Stephan Heibel steht daher die extrem niedrige Anzahl der Bullen in den USA im Vordergrund. „Zumindest für die USA ist ein weiterer, heftiger Ausverkauf an den Aktienmärkten relativ unwahrscheinlich“, meint er.

Denn laut Sentimenttheorie wird eine pessimistische Stimmung als Kontraindikator interpretiert: Wenn alle Anleger fallende Kurse erwarten, dann werden sie sich gedanklich bereits darauf eingestellt haben. Fallende Kurse würden also keine Panik nach sich ziehen. Ein Ausverkauf, sofern er durch ein negatives Ereignis ausgelöst würde, sollte schnell vorüber sein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bereits vor einer Woche war die Stimmung unter den Anlegern extrem schlecht, was als Kontraindikator anfänglich für steigende Kurse sorgte – trotz einer Flut negativer Meldungen. Dann folgte der Kurseinbruch aufgrund der Ankündigung der US-Notenbank, die Gangart bei der Bekämpfung der Inflation nochmals zu erhöhen. Unterm Strich hat der Dax sich in der vergangenen Woche kaum verändert.

Fed und EZB: Wann kommt die Zinserhöhung in Europa?

Anders war die Entwicklung in den USA. Dort hat der Dow Jones in der vergangenen Woche ein Prozent verloren. Für den Sentimentexperten liegt das am Verhalten der jeweiligen Notenbanken.

In den USA muss sich die US-Notenbank den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren Zinserhöhungen vielleicht zu spät dran zu sein. In Europa sind dagegen erste Zinsschritte erst für Ende des Jahres in Aussicht gestellt.

„Während man in den USA also schon der Verzweiflung nah ist, hat man in Europa noch nicht einmal das Problem erkannt“, meint Heibel. „Anders kann ich mir die unterschiedliche Aktienmarktentwicklung nicht erklären.“

Aktuelle Umfragedaten: Pessimismus in Deutschland hält an

Das Anlegersentiment hat sich von minus 3,6 in der Vorwoche auf minus 2,4 ein wenig beruhigt. Anleger sind zwar nicht glücklich über die Börsenentwicklung, doch die Enttäuschung hält sich in Grenzen.

Auch die Verunsicherung ist von minus 2,5 auf minus 2,8 leicht angestiegen, Die Achterbahnfahrt der vergangenen Woche hat an den Nerven gezerrt.

Weiterhin bleibt die Zukunftserwartung mit einem Wert von minus 0,5 gedämpft. In der vierten Woche in Folge dominiert Pessimismus unter den deutschen Anlegern. Jedoch ist die Investitionsbereitschaft leicht auf 1,2 angestiegen. Damit besteht wieder Interesse unter Anlegern, aktiv zu werden.

Doch nur, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Von einem Anlagenotstand wie vor vier Wochen ist nicht mehr viel zu sehen. Damals lag dieser Wert zwischenzeitlich bei plus fünf. Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, steht bei minus fünf und zeigt damit eine verstärkte Absicherungsneigung an.

Minuswerte zeigen einen Überhang an Put- gegenüber Call-Produkten auf den Dax in den Depots der Privatanleger an und umgekehrt. Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, haben das Put/Call-Verhältnis auf 1,2 zurückgeführt. Damit sind die Profis wieder mehr Long-Spekulationen eingegangen als durchschnittlich in den vergangenen Monaten.

Das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE notiert im neutralen Bereich. US-Anleger sind offensichtlich unentschieden über die künftige Entwicklung oder aber einfach nur gering investiert.

>>>Lesen Sie hier: Märkte auch nach Macron-Sieg unter Druck: Beim Dax steht die 14.000-Punkte-Marke im Fokus

US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote weiter auf 74 Prozent ausgebaut und sind damit zwar wieder vergleichsweise durchschnittlich stark investiert. Heibel wertet dieses Verhalten als „vorsichtig optimistisch“. US-Privatanleger hingegen sind pessimistisch: Das Bulle/Bär-Verhältnis steht bei minus 25 Prozent. Die Zahl der Bullen, die steigende Kurse erwarten, ist weiterhin mit 19 Prozent historisch niedrig.

Diese Werte bedeuten laut Sentimentanalyse: Wenn es so wenige Bullen gibt, kann es an den Aktienmärkten eigentlich kaum nachhaltig nach unten gehen. Wer ist denn noch da, um zu verkaufen?

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 43 Prozent eine neutrale Verfassung auf. Auch andere kurzfristige technische Indikatoren zeigen keine Extremwerte an.

Anleiheanleger sind verunsichert

Auffällig ist das Ergebnis der Sentimentanalyse für den Anleihemarkt, abgeleitet aus der umfangreicheren Erhebung des Analysehauses AnimusX. Die Stimmung ist extrem negativ, auch der aussagekräftigere Fünf-Wochen-Durchschnitt notiert auf einem sehr niedrigen Niveau. Zudem ist die Zukunftserwartung pessimistisch.

Anleiheanleger sind verunsichert, die Investitionsquote ist offensichtlich vor dem Hintergrund des Kursverfalls und der damit verbundenen steigenden Renditen zu hoch. Am Anleihemarkt ist man sich der Inflation durchaus bewusst.

Extremwerte wie in der vergangenen Woche deuten darauf hin, dass der Ausverkauf an den Anleihemärkten zumindest zwischenzeitlich abebben dürfte. Das Renditeniveau könnte sich nach dem turbulenten Verlauf in den vergangenen Wochen kurzfristig beruhigen. Am vergangenen Freitag sprang die Rendite für eine zehnjährige Bundesanleihe auf einen Wert von bis zu 0,92 Prozent. Vor rund sechs Wochen war die Rendite noch negativ.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese sieben Fehler machen Anlegerinnen und Anleger in volatilen Zeiten