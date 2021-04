Dax-Umfrage An der Börse herrscht eine gefährliche Mischung aus Euphorie und Zukunftspessimismus

Anleger haben in den vergangenen Wochen ihre Investitionsquote verringert. Warten sie nur auf einen Rücksetzer, oder dürfte die Rally vorbei sein?

Düsseldorf Seit mehreren Wochen herrscht im Zuge der laufenden Rally am Aktienmarkt gute Laune unter den Anlegern, zwischenzeitlich sogar Euphorie. Doch solch eine Stimmung, die eigentlich ein Kontraindikator ist, kann länger anhalten, und die Kurse können entsprechend länger steigen, als die meisten Investoren glauben. Das hat der Dax mit einem Plus von mehr als 16 Prozent seit Ende Januar eindrucksvoll bewiesen.

Doch mittlerweile ist ein Wendepunkt erreicht. Das liegt nicht allein an der aktuellen Euphorie, die seit dem neuen Rekordhoch vom vergangenen Freitag wieder die Anleger erfasst hat. Entscheidender ist der gestiegene hohe Zukunftspessimismus. Eine deutliche Mehrheit erwartet in drei Monaten einen Abwärtstrend beim deutschen Leitindex, zeigt die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 4000 Teilnehmern.

Sentimentexperte Stephan Heibel, Inhaber des Hamburger Analysehauses AnimusX, der die Umfrage auswertet, hält diese Mischung aus Euphorie und Zukunftspessimismus für gefährlich. „Dann wird es für weitere Kursgewinne schwierig“, erläutert er. Denn wer will noch investieren, wenn er bald fallende Kurse erwartet?

Auch ein Blick auf den fünfwöchigen Sentiment-Durchschnittsindikator signalisiert Korrekturbedarf (siehe Grafik). Denn dieser eher träge Indikator hat einen oberen Extremwert von über 20 erreicht. Zum Vergleich: Auf solch einem hohen Niveau lag diese Durchschnittslinie zuletzt Ende Oktober/Anfang November 2017. Damals lag der Wert vier Wochen hintereinander über 20, danach gab der deutsche Leitindex bis zum Jahresende rund 500 Punkte nach. Das anschließende Börsenjahr 2018 lag bei einem Minus von 18 Prozent.

Zur besseren Einschätzung der aktuellen Situation ergänzt Heibel die Handelsblatt-Erhebung um Daten aus seiner ausführlicheren AnimusX-Anlegerumfrage. Die wiederum besagt: Anleger haben in den vergangenen Wochen ihre Investitionsquote deutlich verringert.

Warten sie nun auf einen kleinen Rücksetzer, um günstig einzusteigen? Oder gehen diese Anleger davon aus, dass es keine neuen Rekordhochs mehr geben wird?

Die Zielmarken, die bei der AnimusX-Erhebung ebenfalls abgefragt werden, ergeben folgendes Bild: Die Mehrzahl möchte schon zu Dax-Kursen um 15.000 Punkten wieder kaufen. Sollte diese Marke nicht halten, gibt es erst wieder zu Notierungen knapp unter 14.000 Punkten größeres Kaufinteresse. Einige fürchten sogar einen Ausverkauf bis auf 13.000 Punkte.

Auf der Oberseite gibt es nicht mehr viele wichtige Marken: Bei 15.500 Zählern, also im Bereich der aktuellen Notierungen, möchten sich viele Anleger von ihren Positionen trennen. Einige wollen auf Kurse um 16.000 Punkte warten, einige wenige halten sogar einen Lauf auf 17.000 Punkten für nicht ausgeschlossen.

Wichtiger ist das Gesamtbild: Inzwischen haben sämtliche Sentiment-Indikatoren extreme Niveaus erreicht, die Stimmung im positiven, die Erwartung im negativen Sinne. „Wenn ich mir dann noch die US-Daten anschaue, wo die Euphorie ebenfalls schon sehr lange anhält, dann verstärkt sich mein Gefühl, dass Vorsicht ratsam ist“, meint der Sentimentexperte. Sein Rat: Wer hohe Buchgewinne im Depot hat, sollte bei Aktien, die fundamental hoch bewertet sind, die Gewinne sichern.

Die aktuelle Anlegerstimmung ist auf einen Wert von 4,4 gesprungen und notiert damit im Bereich der Euphorie. Das ist allein betrachtet noch kein Warnsignal. Im Gegenteil: Es ist normal, dass sich Anleger über ein neues Allzeithoch zum Wochenschluss freuen. Auch die Selbstzufriedenheit ist mit einem Wert von 3,3 hoch, aber der Situation angemessen.

Auf der anderen Seite ist die Zukunftserwartung mit einem Wert von minus 0,6 pessimistisch. Die Bären dominieren, die Mehrheit erwartet einen Abwärtstrend beim Dax in drei Monaten. Auch die Investitionsbereitschaft ist bei einem Wert von aktuell minus 0,6 nicht mehr vorhanden.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf minus zehn angestiegen. Solch ein Minuswert bedeutet: In den Depots der Depotanleger liegen deutlich mehr Put-Produkte, die von fallenden Kursen profitieren, als Call-Derivate, mit denen man auf steigende Notierungen setzt. In den vergangenen Wochen war der Bedarf mit einem rekordverdächtigen minus 17 noch deutlich höher. Aber es bleibt dabei: Privatanleger bleiben skeptisch.

In den USA ist das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE weiter leicht angestiegen. Die Grundstimmung bleibt aber bullish, weil immer noch mehr Calls als Puts in den Depots der Profianleger liegen. Allerdings ist das Verhältnis nicht mehr so extrem wie in den Vorwochen.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote auf 97 Prozent hochgefahren, ein Plus von sieben Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Die Stimmungslage der US-Privatanleger zeigt mit 29 Prozent weiterhin ein extremes Übergewicht der Bullen an. Mit 54 Prozent sind mehr als doppelt so viele Anleger im Bullen- als im Bärenlager mit nur 25 Prozent.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ des S&P 500 zeigt mit einem Wert von 57 Prozent eine verhältnismäßig neutrale Verfassung an. Allerdings signalisieren kurzfristige technische Indikatoren eine kleine Korrektur an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 4000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

