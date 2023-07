Dax-Umfrage Anleger sehen Dax-Rally skeptisch – Das sorgt für ein Dilemma

Viele Anleger warten auf eine Korrektur am Aktienmarkt, noch ist ein Kursrutsch aber nicht absehbar. Ein Experte macht wenig Hoffnung auf günstigere Einstiegskurse.

Die Marktstimmung hat sich komplett gedreht. (Foto: dpa) Bulle und Bär

Düsseldorf Die Rally am deutschen Aktienmarkt hat viele Anlegerinnen und Anleger überrascht. Während diese mit fallenden Kursen gerechnet hatten, stieg der Leitindex Dax vom Wochentief am Montag bis zum Freitagabend um fast drei Prozent. Für einen Stimmungsumschwung hat das aber nicht gesorgt, wie das Ergebnis der wöchentlichen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment zeigt.

Befragt werden dafür mehr als 8000 Privatanlegerinnen und -anleger. Stephan Heibel, Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX, wertet die Antworten aus und ergänzt sie um weitere Indikatoren, sodass sich ein breites Stimmungsbild ergibt.

In dieser Woche zeigt sich, dass sich die Anlegerstimmung (Sentiment) zwar verbessert hat, aber trotz Kursen nahe dem Rekordhoch nicht über den neutralen Bereich hinauskommt: Der dazugehörige Wert stieg von minus 3,3 Punkten lediglich auf plus 0,1.

Rund die Hälfte der Befragten sieht den Dax aktuell in einer Seitwärtsbewegung, ein weiteres Fünftel beobachtet beim Dax aktuell eine Top-Bildung – also die Endphase eines Aufwärtstrends. Innerhalb eines solchen intakten Aufwärtstrends verorten den Dax nur 14 Prozent.

Und Besserung ist nach Meinung der Umfrageteilnehmer nicht in Sicht, wie deren Zukunftserwartung zeigt. Nur jeder fünfte erwartet, dass sich der Dax in fünf Monaten in einem Aufwärtstrend befindet. Fast die Hälfte rechnet dagegen mit fallenden Kursen, ein knappes Drittel glaubt an eine Seitwärtsbewegung.

Die Investitionsbereitschaft bleibt mit 0,7 dagegen moderat. Sie zeigt das gegenwärtige Dilemma der meisten Anlegerinnen und Anleger, erklärt Heibel: „Eigentlich hatte man auf deutlich tiefere Kurse gewartet, zu denen man gern eingestiegen wäre. Nun sind Anleger verunsichert, ob es die erhoffte stärkere Korrektur noch geben wird, die den Einstieg zu günstigen Kursen ermöglicht.“

Heibel selbst ist skeptisch, dass es zu einer Korrektur – gemeint sind damit Kursverluste von zehn Prozent zum vorherigen Hoch – oder gar zu einem Crash kommen wird. Er argumentiert dabei auf Basis der Sentimenttheorie, wonach eine besonders schlechte Stimmung ein Kontraindikator ist: Denn wenn die Stimmung schlecht ist, haben bereits viele Anleger verkauft. Dementsprechend können die Kurse nicht mehr so stark fallen, und es reichen wenige Käufer, um den Markt wieder nach oben zu bewegen.

Noch immer gibt es viele Pessimisten, die zu Optimisten bekehrt werden können, und somit als neue Käufer an den Markt kommen.“ Stephan Heibel, Geschäftsführer Animusx

„Seit drei Monaten zeigt unsere Sentimentanalyse durchgängig extrem negative Erwartungswerte“, berichtet Heibel. Bereits im Jahr 2022 sei die Zukunftserwartung mit wenigen Ausnahmen durchgängig negativ gewesen, die laufende Dax-Rally habe das in diesem Jahr nur kurzfristig geändert. Überwiegend sei die pessimistische Erwartung des Vorjahres noch pessimistischer geworden.

„Das ist kein Stimmungsbild, das vor einem Crash oder einer lang andauernden Korrektur warnt“, erklärt Heibel. „Im Gegenteil: Noch immer gibt es viele Pessimisten, die zu Optimisten bekehrt werden können und somit als neue Käufer an den Markt kommen.“

Verschnaufpause am Markt erwartet

Eine Fortsetzung der Rally erwartet Heibel allerdings vorerst auch nicht. Im ersten Halbjahr stieg der deutsche Leitindex um fast 16 Prozent. „Historisch betrachtet ist da eine Verschnaufpause in den Sommermonaten zu erwarten. Entscheider gönnen sich ihre Auszeit, und so pendeln die Börsen bei dünnem Handel überwiegend seitwärts. Neue Impulse nach oben sind während der Saure-Gurken-Zeit kaum zu erwarten“, sagt Heibel.

>> Lesen Sie dazu: Das schwache Börsenquartal startet – Warum es keinen Grund zur Panik gibt

In dieser Zeit sieht der Sentiment-Experte den Dax nach unten gut abgesichert. Denn Privatanleger, die sich insbesondere im April gegen fallende Kurse abgesichert haben, haben ihre Positionen beibehalten. Damals stand der Dax bei rund 15.800 Punkten.

Absicherungskäufe bieten Unterstützung

Auch institutionelle Investoren warten weiter auf tiefere Kurse, so Hebel: „Ihre Put-Käufe aus dem April bleiben weiterhin im Bestand.“

Bei solchen Absicherungsgeschäften kauft ein Anleger eine Put-Option auf den Dax. Dafür muss die Bank im Hintergrund, vereinfacht gesagt, den Dax verkaufen. Beim Verkauf des Derivats muss die Bank den Dax wieder zurückkaufen. Fallen die Kurse also und lösen die Anleger ihre Absicherungen ein, stabilisiert das den Markt.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren, und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen.