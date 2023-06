 Dax-Umfrage: Anleger warten auf einen deutlicheren Rücksetzer im Dax

Die nächste Abwärtsbewegung beim deutschen Leitindex dürfte heftiger ausfallen. Doch ein Ende der laufenden Rally ist noch nicht in Sicht.

Düsseldorf Trotz der deutlichen Kursgewinne Ende vergangener Woche erwarten viele Anlegerinnen und Anleger einen starken Rücksetzer im Dax. Das zeigt unter anderem die Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment.

Dieser Rücksetzer dürfte größer als noch in der vergangenen Woche ausfallen, als der niedrigste Kurs bei 15.629 Punkten lag. Für den Sentimentexperten Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage auswertet, liegt das an der aktuell niedrigen Cashquote, die mit einem hohen Anteil an Short-Spekulationen einhergeht. Shortselling ist ein Handelsmodell, bei dem Anleger auf fallende Kurse wetten. „Deswegen wird ein weiterer Rückschlag im Dax nicht mehr so schnell aufgefangen“, erläutert Heibel.

Denn eine niedrige Cashquote bedeutet, dass wenig Geld zu Verfügung steht, um einen Kursverfall aufzuhalten. Und die Short-Quote ist trotz des Rücksetzers in der vergangenen Woche angestiegen. Dass kaum einer dieser Short-Spekulanten seine Position bei 15.629 Zählern geschlossen hat, zeigt, dass sie auf deutlich tiefere Kurse warten.

Der Dax fand in der vergangenen Woche einen Boden, weil es offensichtlich genügend Anleger gab, die noch auf die laufende Rally aufspringen wollten. Durch ihre Käufe stützten sie den Markt.

Für Heibel „ist es fraglich, ob die Einigung im US-Schuldenstreit ausreicht, die Kurse weiter nach oben zu treiben“. Sollte die Rally auslaufen, ist ein starker Kursverfall trotzdem unwahrscheinlich. Denn die großen Absicherungspositionen sorgen nach wie vor für eine gute Unterstützung.

Schließen Anleger eine Short-Position, kaufen sie den Wert zurück. Shortseller verdienen an fallenden Kursen, indem sie sich Aktien gegen eine Gebühr ausleihen, bei denen sie Kursrisiken sehen. Dann verkaufen sie die Aktie sofort, um sie vor dem Rückgabetermin günstiger zurückzukaufen. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn.

Die Short-Quote liegt laut den Daten des Analysehauses AnimusX so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer rund ein halbes Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Damals war der Großteil des Dax-Einbruchs bereits erfolgt.

Deswegen bleibt der Sentimentexperte bei seiner Einschätzung: „Die weiterhin vorhandene hohe Absicherung macht ein Ende der Rally und eine Trendwende zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich.“

Allerdings ist ein weiteres Szenario zumindest denkbar. Trotz der geringen Cashquote und der hohen Verunsicherung unter den Anlegern könnte es zu einem sogenannten „Short-Squeeze“ kommen, einem fulminanten Kurssprung.

Denn sollten die Aktienmärkte in den kommenden Tagen weiter steigen, könnte das die Rally beschleunigen, weil die falsch positionierten Anleger ihre Short-Positionen schließen müssen. „Neue Allzeithochs im Dax wären dann möglich“, meint Heibel.

Kurz vor der Abstimmung im US-Kongress über den Kompromiss im Schuldenstreit betrug das Dax-Wochenminus am Mittwochabend zwei Prozent. Doch der Kompromiss wurde genehmigt, und somit konnten die Aktienmärkte ihr zwischenzeitliches Minus bis zum Wochenschluss wieder vollständig ausgleichen.

Die Achterbahnfahrt hat Spuren in der Stimmung der Anleger hinterlassen. So ist das Anlegersentiment zum Ende vergangener Woche auf 1,0 Punkte angestiegen, nachdem vor einer Woche noch ein Wert von minus 1,2 Punkte gemessen wurde.

Die Aktienmärkte haben die erwartete Konsolidierung vollzogen, die tatsächlichen Korrekturziele im Dax um 15.600 bis 15.700 Punkte wurden erreicht, und anschließend wurde die Rally fortgesetzt.

Das Ganze ging ziemlich schnell vonstatten, und so bleibt ein Gefühl der Verunsicherung bei den Umfrageteilnehmern zurück. Der entsprechende Wert geht nach minus 1,3 in der Vorwoche auf minus 0,6 zurück.

Den Anlegern fehlte das Vertrauen auf bessere Zeiten. Das zeigt sich daran, dass die Zukunftserwartung auf minus 1,9 Punkte abgerutscht ist. In der Vorwoche lag der Wert bei minus 0,5. Seit dem vergangenen Oktober ist der Dax um 33 Prozent gestiegen. Das zwischenzeitliche Minus von zwei Prozent in der vergangenen Woche ist im Vergleich eher eine Verschnaufpause als eine Korrektur. Doch viele Anleger fragen sich, ob der Aufwärtstrend vorbei ist. Und so bleibt die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von plus 0,6 Punkten auf einem niedrigen Niveau.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger notiert mit minus zwei weiterhin auf dem Niveau der Vorwochen.

Die im April eingegangenen Absicherungen werden weiterhin gehalten. Anleger haben sie bei einem Dax-Niveau eingezogen, das tiefer liegt als heute. Daraus lässt sich ablesen: Anleger rechnen damit, dass der Dax mehr verliert als die zwei Prozent aus der Vorwoche. Erst dann würden sie ihre Absicherungen auflösen.

Auch institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, bleiben vorsichtig. Das Put-Call-Verhältnis von minus 2,9 zeigt ein hohes Interesse an Absicherungspositionen gegen fallende Kurse. Bei Put-Optionen sichern sich Investoren gegen Kursverluste ab, mit Call-Optionen setzen sie auf steigende Kurse. In den USA hingegen herrscht keine große Neigung, sich gegen fallende Notierungen abzusichern. Das Put-Call-Verhältnis an der Chicagoer Terminbörse befindet sich auf neutralem Niveau.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote von 65 auf 54 Prozent reduziert und zeigen damit eine moderat vorsichtige Positionierung.

Das zeigt auch eine US-Umfrage unter Privatanlegern. Einer der wichtigsten Indikatoren, die Bulle-Bär-Differenz, zeigt an, ob die Stimmung der Privatanleger pessimistisch oder optimistisch ist. Der Anteil der Pessimisten liegt bei 37 Prozent, der der Optimisten beträgt 29 Prozent. Die Pessimisten überwiegen mit einem Wert von minus acht. Damit geht der seit Wochen dominierende Pessimismus nur leicht zurück. Der „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte, ebenfalls ein Instrument zur Messung der Stimmung der Privatanleger, notiert bei 61 Prozent. Die Gier überwiegt also leicht.

Sentiment signalisiert steigende Ölpreise

Auffällig war am Wochenende das Stimmungsbild zum Ölmarkt. Die Anlegerstimmung hinsichtlich der Ölpreisentwicklung ist pessimistisch. Das zeigte, dass die Anleger schlechte Meldungen von der Opec-Tagung vom Wochenende bereits in den Ölpreis eingepreist hatten.

Also dürfte die Förderkürzung von Saudi-Arabien sich positiv auf den Ölpreis auswirken. Bereits am heutigen Montag steigt der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um zwei Prozent.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 8000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben können.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

