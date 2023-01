Dax-Umfrage Anlegerstimmung signalisiert freundlichen Start ins Börsenjahr 2023

Anleger trauen der Börse nach dem heftigen Ausverkauf im Jahr 2022 nicht mehr so richtig. Doch zumindest kurzfristig dürfte es weiter nach oben gehen.

Experten interpretieren die derzeit abwartende Haltung der Anleger zumindest kurzfristig als positiv. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Düsseldorf Nach einem schwachen Börsenjahr 2022 warten Anleger zunächst ab. Das lässt sich aus den Daten der aktuellen Handelsblatt-Umfrage zum Dax-Sentiment ableiten. Die Stimmung ist trotz einer Dax-Seitwärtsbewegung in der vergangenen Woche gefallen. Auch die Investitionsbereitschaft ist eher moderat.

Doch Sentimentexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Erhebung auswertet, interpretiert die abwartende Haltung der Anleger zumindest kurzfristig als positiv. „Zum Jahresbeginn dürften einige neue Anlageideen auftauchen, mit denen sich der eine oder andere Anleger zum Kaufen bewegen lässt“, erläutert er. „Auf Basis der getätigten Jahresendverkäufe könnte schon ein geringes Kaufinteresse für steigende Kurse sorgen.“

Dass die Jahresendrally an den letzten Handelstagen des Jahres 2022 ausfiel, dürfte keinen aufmerksamen Leser von Sentimentauswertungen überrascht haben. „Ohne eine sehr positive Nachricht sind die Chancen gering, dass die Aktienkurse noch weiter nach oben klettern“, sagte Heibel bereits Anfang Dezember.

Das Börsenjahr 2022 endete für den Dax mit einem Minus von 12,4 Prozent. Doch das Minus sagt wenig darüber aus, wie turbulent das Börsenjahr insgesamt war. Zwischenzeitlich lag der Dax knapp 30 Prozent im Minus.

Um die Tiefpunkte zu erkennen, bot der fünfwöchige Sentimentdurchschnitt auch im Börsenjahr 2022 wertvolle Hilfestellung (siehe Grafik). In drei Fällen gab es einen extrem negativen Wert auf der Unterseite, anschließend erholten sich die Kurse wieder.

Allerdings gab es erst nach dem dritten Extremwert Ende September 2022 eine nachhaltige Trendwende. Auf die ersten beiden Extremwerte beim Dax-Sentiment folgte nur jeweils eine längere Erholungsphase, die bis zu 1500 Punkte betrug.

Die Dax-Notierungen bei den ersten beiden Extremwerten waren fast identisch. Ende März lag der Leitindex bei 12.438 Punkten, Mitte Juli bei 12.390 Zählern. Lediglich beim dritten Extremwert rutschte der Index knapp 600 Zähler tiefer bis auf 11.862 Zähler ab.

Der Fünf-Wochen-Durchschnitt ist also ein treffsicherer Indikator für Gegenbewegungen, die aber nicht zwangsläufig in eine nachhaltige Trendwende übergehen müssen.

Aktuelle Umfragedaten

Die Stimmung ist mit einem Wert von minus 1,7 Punkten weiterhin schlecht, allerdings bleibt das kurzfristige Sentiment damit weit entfernt von extremem Pessimismus, der bei einem Wert ab minus vier Punkten beginnt.

Doch die Seitwärtsbewegung der vergangenen Woche hinterließ keine neutrale Stimmung, trotz eines versöhnlichen Jahresabschlusses herrscht ein moderater Pessimismus. Das Jahrestief liegt immerhin bereits drei Monate zurück.

Und die Anleger bleiben verunsichert. Nach minus 5,8 ist dieser Wert zwar auf minus 3,5 ein wenig zurückgegangen, doch von Selbstzufriedenheit, die durch positive Werte gekennzeichnet ist, sind die Umfrageteilnehmer weit entfernt.

Die Zukunftserwartung zeigt mit einem Wert von weiterhin plus 0,8 Punkten nur moderaten Optimismus an. So richtig traut man der Aktienbörse nach dem heftigen Ausverkauf des Jahres 2022 nicht mehr über den Weg.

Auch die Investitionsbereitschaft ist mit einem Wert von plus 2,0 Punkten eher moderat als deutlich. Die Anleger haben sich zwischen den Feiertagen offensichtlich ein wenig zurückgelehnt und warten nun erst einmal ab, was das neue Jahr wohl bringen wird.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist weiter angestiegen und liegt mittlerweile bei plus 4,5 Prozent. Da positive Werte einen höheren Anteil von Call-Hebelprodukten auf den Dax anzeigen, signalisiert dieser Wert eine zunehmende Risikobereitschaft.

Auch institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, setzen auf steigende Kurse zum Jahreswechsel. Das Put-Call-Verhältnis ist auf 0,4 Prozent gefallen, was ein hohes Interesse an Call-Optionen signalisiert. Auch in den USA steigt der Appetit auf Call-Optionen, das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist weiter gefallen und notiert aktuell bei 0,9 Prozent.

US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote nach dem Tief der Vorwoche leicht auf 44 Prozent angehoben. Doch noch immer halten sie viel Cash vor, um zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen. Die Bulle-Bär-Differenz der US-Privatanleger, also die Zahl der Optimisten minus der Zahl der Pessimisten, steht bei minus 21. Das Bärenlager ist leicht auf 47,6 Prozent geschrumpft, während das Bullenlager auf 26,5 Prozent angewachsen ist.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

