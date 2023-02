Dax-Umfrage Beim Dax ist ein Crash unwahrscheinlich – Kluft zwischen deutschen und US-Anlegern

Nach der Rally zum Jahresstart rechnen viele deutsche Anleger nun mit einem Rücksetzer. Diese Erwartung könnte dem Dax nutzen. An der Wall Street sieht es anders aus.

Düsseldorf Es ist eine ungewöhnliche Entwicklung: Der deutsche Aktienmarkt in Form des Leitindexes Dax hat sich sowohl auf Sicht von drei beziehungsweise zwölf Monaten als auch seit Jahresbeginn besser entwickelt als der US-Leitindex Dow Jones. Gegenüber dem marktbreiten US-Index S&P 500 liegt der Dax ebenfalls vorne.

Auch die Stimmung zwischen den deutschen und den US-Anlegern klafft auseinander. Allerdings anders, als man vielleicht erwarten würde: In den USA sind die Investoren deutlich optimistischer als hierzulande, beobachtet Sentiment-Experte Stephan Heibel. Er wertet für das Handelsblatt die wöchentliche Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 7000 Privatanlegerinnen und -anlegern aus und ergänzt das Ergebnis um weitere Indikatoren.

„In Deutschland hat sich der Bär eingenistet“, sagt Heibel. Der Bär ist an der Börse das Symbol für einen längerfristigen Abwärtstrend. Rechnen Anleger mit fallenden Kursen, sind sie deshalb in der Börsensprache „bearish“. Das Gegenteil sind die optimistischen Bullen.

„Nach der heftigen Januarrally sind Anleger überzeugt, dass ein Rücksetzer folgen muss“, sagt Heibel. Schließlich ist der Dax in diesem Jahr in der Spitze bereits um mehr als 1700 Punkte gestiegen. Nach so einem steilen Anstieg wäre ein Rücksetzer normal. Doch viele Anleger befürchten mehr als das, berichtet Heibel: „Viele diskutieren sogar eine Bullenfalle, vermuten also, dass der Bärenmarkt des Vorjahres nur kurzzeitig unterbrochen wurde und bald fortgesetzt wird.“

Das zeigt sich auch in den Ergebnissen der Dax-Umfrage des Handelsblatts: Das Anlegersentiment ist leicht zurückgegangen auf 2,2. Damit ist die Stimmung zwar noch nicht gekippt, aber die Partystimmung mit einem Wert von 4,3 ist verflogen.

Auch die Selbstzufriedenheit ist zurückgegangen, von zuvor 2,4 auf nur noch 0,4. „Offensichtlich haben sich viele Anleger den Aktienmarktverlauf in der abgelaufenen Woche anders vorgestellt“, kommentiert Heibel. Zwar haben sich bei rund zwei Dritteln der Befragten die Erwartungen voll und ganz oder zum größten Teil erfüllt, allerdings stieg die Gruppe derer, deren Erwartungen kaum erfüllt wurden, um zehn Prozentpunkte.

Dadurch bleibt auch die Zukunftserwartung negativ mit einem Wert von minus 0,3. Von steigenden Kursen geht in drei Monaten weniger als ein Drittel der Befragten aus. „Die Bären haben die Mehrheit, und das auch schon die zweite Woche in Folge. Offensichtlich erwarten unsere Umfrageteilnehmer in den kommenden Wochen weiter fallende Kurse“, sagt Heibel.

Dadurch ist auch die Investitionsbereitschaft weiter abgerutscht. Nur knapp jeder fünfte will in dieser oder der nächsten Wochen Aktien kaufen. In der Vorwoche war es noch jeder vierte. „Nach 0,9 zeigt der aktuelle Wert von 0,2, dass Anleger bereits ausreichend investiert sind und eher an Verkäufe denken.“

„Entsprechend negativ ist die Positionierung deutscher Anleger“, beobachtet Heibel. Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart etwa ist leicht gestiegen, liegt mit minus zwölf aber immer noch im negativen Bereich. „Noch immer kaufen Privatanleger überwiegend Absicherungsprodukte, um sich vor einem befürchteten Rücksetzer an den Aktienmärkten zu schützen.“

Ein negativer Wert des Euwax-Sentiments bedeutet, dass Privatanlegerinnen und -anleger, die an der Börse Stuttgart handeln, von fallenden Kursen ausgehen und mehr Put-Optionen als Call-Optionen kaufen. „Puts“ steigen bei fallenden Kurse im Wert, bei „Calls“ ist es andersrum.

Deutsche Anleger haben sich abgesichert

Diese negative Stimmung und die bestehenden Absicherungen funktionieren für den deutschen Aktienmarkt wie eine Art Sicherheitsnetz, erklärt Heibel: „Ich kann mir schwer vorstellen, dass auf Basis dieser pessimistischen Erwartungen ein Crash folgen kann.“ Denn Put-Optionen funktionieren praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, muss die Bank im Hintergrund den Dax verkaufen. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden.

In den USA zeigt sich das umgekehrte Bild, sagt Heibel: „Dort kommt immer mehr Optimismus auf, die Bullen haben die Mehrheit gewonnen und dominieren das Stimmungsbild. In den USA sieht man die Erfolge in der Inflationsbekämpfung und interpretiert den robusten Arbeitsmarkt dahingehend, dass die Inflationsbekämpfung der Fed keine negativen Auswirkungen auf die Konjunktur haben wird.“

US-Anleger sind zu bullish positioniert

Das zeigt sich an der Chicagoer Terminbörse CBOE, wo das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen ist. US-Anleger sind also „bullish“ und kaufen Call-Optionen. Dazu passend haben die US-Fondsmanager ihre Investitionsquote auf 85 Prozent erhöht – der höchste Stand seit März 2022. Und unter den US-Privatanlegerinnen und -anlegern ist erstmals seit März 2022 die Gruppe der Bullen größer als die der Bären.

Vor diesem Hintergrund sieht Heibel aktuell für die Wall Street kaum noch Kurspotenzial: „Bei so viel Optimismus, wie wir es derzeit in den USA sehen, ist eine Fortsetzung der Rally schwer. US-Anleger sind schon zu bullish positioniert.“ Wenn das der Fall ist, sind die meisten Anleger schon investiert – dann fehlen die neuen Käufer, die die Kurse noch weiter nach oben treiben können.

