Dax-Umfrage Börsenstimmung in Deutschland und den USA klafft immer weiter auseinander

In den USA blicken die Anleger dank der KI-Revolution hoffnungsvoll in die Zukunft – im Gegensatz zu Deutschland. Trotzdem sinkt die Abhängigkeit von der US-Börse nicht.

Anleger bleiben skeptisch. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Düsseldorf Sowohl in Deutschland als auch in den USA feiern die Anlegerinnen und Anleger an der Börse. Der deutsche Leitindex Dax hat in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch erreicht, der marktbreite US-Index S&P 500 erreichte ein 52-Wochen-Hoch. So weit die Gemeinsamkeiten.

Je weiter die Investoren allerdings in die Zukunft schauen, desto größer werden die Unterschiede: In Deutschland sind sie skeptisch, während sie in den USA an anhaltend steigende Kurse glauben. Diese Gemengelage birgt Gefahr für neue Kursrücksetzer.

Das ist das Ergebnis der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 8000 Privatanlegerinnen und -anlegern, die Stephan Heibel vom Analysehaus AnimusX auswertet und um weitere Indikatoren ergänzt.

Die Diskrepanz in der Stimmung erklärt sich der Sentimentexperte mit dem unterschiedlichen Umgang mit den Themen Künstliche Intelligenz (KI) und China. „In den USA erfreut man sich einer wachsenden Unabhängigkeit von China und blickt mit der KI-Revolution nun hoffnungsvoll in die Zukunft“, sagt Heibel. „In Deutschland beklagt man hingegen weiterhin die große Abhängigkeit von China und weiß auch mit der KI-Revolution noch nicht wirklich viel anzufangen.“

Bei den deutschen Anlegern zeigt sich das in einer Diskrepanz zwischen aktueller Marktstimmung (Sentiment) und Zukunftserwartung. Durch den Dax-Rekord ist die Anlegerstimmung von 3,3 auf 3,4 Punkte gestiegen.

Viele Anleger hatten in der vergangenen Woche mit weiter steigenden Kursen gerechnet. Mehr als zwei von drei Umfrageteilnehmern geben an, dass sie die jüngste Kursentwicklung so erwartet haben. Die Selbstzufriedenheit steigt dadurch von 1,4 auf 1,5 Punkte.

„Doch so ganz traut man dem Kursanstieg nicht“, beobachtet Heibel. Die Zukunftserwartung ist zwar minimal gestiegen, befindet sich mit minus 2,0 Punkten (Vorwoche: minus 2,2) aber weiter im negativen Bereich. In drei Monaten rechnet nur rund jeder Fünfte mit steigenden Kursen.

Dementsprechend gering ist die Investitionsbereitschaft, sie ist von 0,0 auf minus 0,1 Punkte gefallen. „Anleger wollen eher Positionen glattstellen als neue eingehen“, sagt Heibel.

In den USA sind die Anleger dagegen deutlich optimistischer. Zwar ist die Investitionsquote der professionellen Fondsmanager von 90 auf 82 Prozent zurückgegangen. Sie bleibt damit aber auf hohem Niveau. Zudem gibt es aktuell doppelt so viele Optimisten, im Börsenjargon Bullen genannt, wie pessimistische Bären: 45,2 Prozent der Anleger sind bullish, nur noch 22,7 Prozent bearish.

Das zeigt sich auch im technischen „Angst-und-Gier-Indikator“ des S&P 500. Er ist weiter gestiegen, von 78 auf 83 Prozent, und zeigt damit extreme Gier am Markt. Aus Sicht der Sentimenttheorie ist das ein Warnsignal, weil dann bereits viele Anleger investiert haben und nur noch wenige potenzielle Käufer übrig sind.

Dax: KI als Kurstreiber

Heibel sagt daher: „Der große Optimismus in den USA ist gefährlich.“ Denn die Kurssteigerungen sind vor allem auf die Hoffnung zurückzuführen, dass die Unternehmen von der Weiterentwicklung der KI profitieren werden. Genährt wurde diese Erwartung vergangene Woche beispielsweise durch gute Quartalszahlen des Softwarekonzerns Adobe.

Doch der Experte gibt zu bedenken: „So schnell, wie sich Anleger das wünschen, werden die Segnungen der KI nicht in den Unternehmensbilanzen auftauchen. Bevor das der Fall sein kann, muss wohl erst einmal investiert werden. Doch das scheint US-Anleger derzeit nicht zu interessieren.“ Stattdessen würden Unternehmen derzeit danach bewertet, ob sie in Zukunft von der KI profitieren können – sei es durch Kosteneinsparungen oder auch durch Effizienzsprünge.

Fallende US-Märkte treffen auch den Dax

Die Einschätzung der Anleger geht mit stabilen Kursen einher, solange gute Meldungen auf die Börse treffen. Doch dadurch werden die Kurse anfällig für einen ausgeprägten Rücksetzer, meint Heibel: „Es bedarf nicht einmal einer negativen Meldung, um eine Konsolidierung an den US-Märkten einzuleiten. Es reicht schon, wenn weitere positive Meldungen ausbleiben.“

Dadurch ist aus seiner Sicht auch der Dax anfällig für einen Rücksetzer: „Da sich der Dax nicht von der US-Börsenentwicklung abkoppeln kann, dürfte ein Rückschlag in den USA zu einer moderaten Konsolidierung in Deutschland führen. Den Auslöser würde ich in den USA vermuten.“

Der Rücksetzer dürfte in Deutschland niedriger ausfallen, weil hier das Absicherungsniveau ausgeprägter ist. Das zeigt sich beispielsweise im Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an dem Privatanleger handeln. Hier wurden die Absicherungspositionen laut Heibel im April eingegangen, als der Dax bei 15.750 Punkten stand. Zum Schlusskurs vom Freitag wäre das lediglich ein Minus von gut vier Prozent.

Sie wollen an der Umfrage teilnehmen? Dann lassen Sie sich automatisch über den Start der Sentimentumfrage informieren und melden Sie sich für den Dax-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage startet jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen

Erstpublikation: 19.06.2023, 19:00 Uhr.