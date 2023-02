 Dax-Umfrage: Dax könnte kurzfristig noch steigen – langfristig werden die Zinsen zum Problem

Die Konjunktur zeigt sich überraschend robust und stützt die laufende Rally am Aktienmarkt. Das passt mit einem weiteren Kurstreiber allerdings nicht zusammen.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt befindet sich aktuell auf Richtungssuche. Beim Leitindex Dax hat sich auf der Oberseite das Jahreshoch bei 15.659 Punkten als Widerstand etabliert, auf der Unterseite bietet der Bereich um 15.250 Punkte Unterstützung. Zwischen diesen beiden Marken bewegt sich das Frankfurter Börsenbarometer aktuell unentschlossen seitwärts.

Diese Unentschlossenheit zeigt sich auch in der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter fast 8000 Privatanlegerinnen und -anlegern. „Anleger wissen nicht so recht, wie sie die aktuellen Daten einordnen sollen“, resümiert Sentiment-Experte Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage für das Handelsblatt auswertet und um eigene Indikatoren ergänzt.

Für weiter steigende Kurse spricht die konjunkturelle Lage. Der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX fasst zusammen: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich erstaunlich robust, Unternehmensergebnisse sind überwiegend positiv und auch die Unternehmensprognosen für das Jahr 2023 sind – selbst unter Berücksichtigung der aktuell großen Unsicherheiten – erstaunlich positiv.“

Ein wesentlicher Treiber der jüngsten Rally waren auch die sinkenden Zinserwartungen. Diese passen allerdings nicht mit einer starken Wirtschaft zusammen.

Heibel, der auch einen Börsenbrief namens Heibel-Ticker führt, erklärt dazu: „Eine zu starke Konjunktur zieht zwangsläufig weitere Zinsschritte seitens der Notenbanken nach sich. Notenbanken wollen die Inflationstendenzen im Keim ersticken und setzen auf eine Konjunkturschwäche. Sollte sich die Konjunktur also noch immer nicht abschwächen, dürften weitere Zinsschritte folgen.“

Geldmarkt könnte Aktien Konkurrenz machen

Für den Aktienmarkt wäre das eine Belastung, ergänzt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets: „Erweist sich die Inflation weiter als so hartnäckig, dürften die Leitzinsen in den USA noch über 5,5 Prozent angehoben werden müssen, um sie tatsächlich bekämpfen zu können. Dies würde den Geldmarkt relativ zu Aktien attraktiver werden lassen und die Waage könnte zulasten des ohnehin schon sehr gut gelaufenen Aktienmarkts kippen.“

Diese Skepsis zeigt sich auch in den Ergebnissen der Handelsblatt-Umfrage. So ist die Stimmung unter den Befragten, das Anlegersentiment, die zweite Woche in Folge zurückgegangen und notiert nun bei 1,4. Der Anteil derer, die den Dax in einer Aufwärtsbewegung sehen, ist um 16 Prozentpunkte auf 43 Prozent zurückgegangen.

Vor zwei Wochen lag das Anlegersentiment noch bei guten 4,5. „Nach der Rally zum Jahresbeginn fühlt sich die derzeitige Seitwärtsbewegung irgendwie schon fast schlecht an“, sagt Heibel.

Dadurch bleibt auch die Selbstzufriedenheit auf einem niedrigen Niveau von 0,9. Werte unter null signalisieren Verunsicherung unter Anlegern, erklärt Heibel. „So weit ist es noch nicht, doch selbstzufriedene Anleger sehen anders aus.“

Die Zukunftserwartung ist dagegen leicht gestiegen auf 0,2, nachdem sie die beiden Vorwochen noch im negativen Bereich gelegen hatte. Heibel führt das auf die starken Quartalszahlen zurück, die der Autobauer Mercedes-Benz, der Versicherer Allianz und der Flugzeugbauer Airbus in der vergangenen Woche vorlegten. Alle drei gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den zehn größten Werten im Dax.

Dadurch ist auch die Investitionsbereitschaft leicht gestiegen auf 1,1. Die Gruppe der potenziellen Käufer ist um einen Prozentpunkt gewachsen, wohingegen die Gruppe der Verkäufer um vier Prozentpunkte geschrumpft ist. Von früheren Zwischenhochs mit Werten über zwei, drei oder sogar vier ist die Investitionsbereitschaft aber weit entfernt.

Die grundsätzlich vorherrschende Skepsis zeigt sich auch in den Absicherungen der Privatanlegerinnen und -anleger. Zwar zeigt das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart eine nachlassende Absicherungsneigung, nach Rekordwerten von minus 18 Prozent Anfang Februar steht der Indikator aber immer noch bei minus acht Prozent. Private Anleger kaufen also mehr Put-Optionen, die bei fallenden Kursen im Wert steigen, als Call-Optionen, mit denen sie von höheren Kursen profitieren.

Institutionelle Anleger hingegen, die sich über die europäische Terminbörse Eurex absichern, weisen ein Put-Call-Verhältnis von 4,6 Prozent aus, was einen großen Überhang an Put-Absicherungskäufen signalisiert. „Es hat den Anschein, dass die Privatanleger über die Euwax bereits frühzeitig Absicherungen eingegangen waren, während institutionelle Anleger dies nun nachholen“, sagt Heibel.

Sollte sich die Seitwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt demnächst wider den Erwartungen der Investoren nicht nach unten auflösen, könnte diese Konstellation zu steigenden Kursen führen.

Denn die Absicherung über Put-Optionen funktioniert praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, muss die Bank im Hintergrund den Dax verkaufen. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden.

Anleger haben sich abgesichert

Werden viele Absicherungen aufgelöst und entsprechend viele Put-Optionen gleichzeitig verkauft, können die Kurse sprunghaft ansteigen. Im Börsenjargon wird das „Short-Squeeze“ genannt. „Sollte die aktuelle Seitwärtsbewegung also nach oben aufgelöst werden, so dürfte die Rally Fahrt aufnehmen“, prognostiziert Heibel.

Wobei er aktuell aufgrund der steigenden Zinserwartungen das Potenzial dieser Rally als begrenzt einschätzt: „Es wäre vielleicht nur ein letztes Aufbäumen.“

Gleichzeitig begrenzen die Absicherungspositionen das Risiko, dass die Kurse tief fallen, sagt Heibel weiter: „Wenn die Kurse nun weiter sinken, gibt es viele Anleger, die große Absicherungspositionen eindecken, und somit eine Nachfrage erzeugen würden. Nach unten haben wir also so etwas wie ein Sicherheitsnetz.“

Stimmung in den USA

Das Put-Call-Verhältnis an der Chicagoer Terminbörse ist weiter rückläufig und zeigt eine zunehmende Risikofreude der US-Anleger an. Die Investitionsquote der Fondsanleger ist zwar leicht gesunken von 85 auf 81 Prozent, befindet sich damit aber weiter auf einem hohen Niveau.

„In den USA bleiben Anleger optimistisch, wenngleich die Angst vor mehr Zinserhöhungen als bislang gedacht diese Woche einen kleinen Dämpfer hinterlassen hat“, kommentiert Heibel. „Dennoch zeigt der technische Angst-und-Gier-Indikator des S&P 500 nach wie vor Gier an.“

