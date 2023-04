Dax-Umfrage Heftiger Stimmungsumschwung der Anleger – Experte: „Mittelfristig war das ein guter Einstiegszeitpunkt“

Das aktuelle Sentiment lässt eine Fortsetzung der Rally zu. Doch Anlageprofis und die Privatanleger haben unterschiedliche Ansichten, wie es mit dem Dax weitergeht.

Düsseldorf Von Niedergeschlagenheit hin zum Überschwang: Die Stimmung im Lager der privaten Anlegerinnen und Anleger hat einen heftigen Umschwung hinter sich. Das zeigen die aktuellen Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment.

Eine vergleichbare Entwicklung gibt es durchschnittlich nur zweimal pro Jahr. Investoren, die vor dieser Veränderung eingestiegen sind, haben ein gutes Timing bewiesen, sagt der Sentimentexperte Stephan Heibel, der die Erhebung auswertet. Denn nach solch einem Stimmungsumschwung stieg der Dax in den kommenden sechs bis zwölf Monaten doppelt so stark wie üblich. Lediglich für die kommenden ein bis zwei Monate lasse sich aus diesem Umschwung keine Prognose ableiten, so Heibel.

Insgesamt betrachtet sind die Stimmungswerte beim Dax-Sentiment relativ neutral und lassen damit eine Fortsetzung der laufenden Rally zu. Innerhalb von zehn Handelstagen ist der deutsche Leitindex um rund 1200 Punkte gestiegen. Neue Treiber für eine Fortsetzung der Rally lassen sich aus der Sentimentanalyse aber nicht ableiten.

Allerdings würden weiter steigende Kurse eine Anlegergruppe auf dem falschen Fuß erwischen: die Profianleger. Sie haben in den vergangenen Tagen viele Put-Optionen gekauft, um sich gegen Kursverluste abzusichern. Das zeigt der Blick auf die Frankfurter Terminbörse Eurex.

Entsprechend würden weiter steigende Kurse die Rally beschleunigen, wenn die Profis ihre Put-Positionen auflösen müssen. Denn diese Optionen funktionieren praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, wird zunächst der Leitindex verkauft. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden.

Die Positionierung der privaten Anleger hingegen spricht gegen weiter steigende Kurse. Ihre Investitionsquote ist laut den Daten des Analysehauses Animusx derzeit vergleichsweise hoch. Diese Gruppe verfügt folglich über wenig Kapital, um neu einzusteigen.

Insgesamt hat sich die Situation am Aktienmarkt nach den Turbulenzen im weltweiten Bankensektor ein wenig beruhigt. Das lässt sich etwa am Dax-Plus von 4,7 Prozent in der vergangenen Woche ablesen.

Experte Heibel vermutet, dass dies mit den Zinsaussichten zusammenhängt. „Wenn die Bankenkrise bereits zu Ende sein sollte, dann hat die kurze Episode den Notenbanken in ihrem Vorhaben geholfen, die Liquidität zu verknappen“, erläutert der Volkswirt. Dann könnten die Notenbanken ihrem Zielzins bereits viel näher sein als noch vor drei Wochen befürchtet.

Steigende Zinsen belasten die Aktienmärkte tendenziell. Insofern hätte sich dieses Risiko infolge der Bankenkrise verringert – es könnte also sein, dass die Märkte zuletzt in großen Schritten Kursgewinne nachgeholt haben, die ohne die Bankenkrise vielleicht in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum erzielt worden wären.

Aktuelle Umfragedaten

Der heftige Stimmungsumschwung in Zahlen: Das Anlegersentiment ist auf plus 3,8 Punkte gesprungen, nach minus 1,9 Punkten in der Vorwoche. Parallel zur großen Stimmungsaufhellung ist die Verunsicherung unter den Anlegern verschwunden. Die Selbstzufriedenheit ist von minus 5,1 Punkten in der Vorwoche auf nunmehr plus 1,4 Punkte angestiegen.

Allerdings ist die Hoffnung auf weiter steigende Kurse gering: Die Zukunftserwartung an die Dax-Entwicklung in drei Monaten ist auf minus 1,4 Punkte gerutscht und zeigt den nach wie vor dominanten Pessimismus im Markt. So ist auch die Investitionsbereitschaft leicht auf plus 1,4 Punkte zurückgegangen.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, pendelt um die Nulllinie und zeigt, dass Anleger sich derzeit weder für die eine noch die andere Richtung entscheiden. Die Zahl der Call- und der Put-Scheine in den Depots ist also ausgeglichen.

Auch an der Chicagoer Terminbörse CBOE notiert das Put-Call-Verhältnis der US-Anleger im neutralen Bereich. Die Investitionsquote der US-Fondsmanager ist um zwölf Prozentpunkte gestiegen, die Vermögensverwalter setzen wieder auf steigende Kurse.

Die Bulle-Bär-Differenz der US-Privatanleger steht bei minus 28 Prozent. Den Bären mit einem Anteil von 45 Prozent stehen nur 22 Prozent Bullen gegenüber.

Der anhand technischer Marktdaten berechnete Angst-und-Gier-Indikator der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 45 Prozent eine neutrale Verfassung an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit knapp 8000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben können. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Hohe Erwartungshaltung am Anleihemarkt

Am Anleihemarkt ist die Erwartungshaltung zu steigenden Kursen sehr groß, was im Gegenzug fallende Renditen bedeutet. Die 2022 begonnene Zinswende hat zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt geführt, der die Rendite für zehnjährige Staatspapiere von minus 0,5 Prozent auf bis zu plus 2,8 Prozent katapultiert hat.

Im Gegenzug ist der Kurs des Bund-Future von 179 auf 131 Punkte eingebrochen – ein Minus von 27 Prozent in anderthalb Jahren. Der Bund-Future ist ein standardisierter Terminkontrakt, der einen Handel mit den Anleihen ermöglicht und invers zur Zinsentwicklung verläuft. Dieser Terminkontrakt bezieht sich auf eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe mit einem Kupon von sechs Prozent.

„Wenn nun die EZB tatsächlich ihre Zinsanhebungsabsichten ein wenig drosselt, dann kann sich der Bund-Future erholen“, meint Heibel. Diese Möglichkeit führt zu dem großen Optimismus, der derzeit am Anleihemarkt laut den Daten des Analysehauses Animusx gemessen wird.

Ölpreis kann weiter zulegen

Mit einem Plus von sechs Prozent gehörte der Ölmarkt zu den besten Performern in der vergangenen Woche. Am Montag kam aufgrund der überraschenden Förderkürzungen von Saudi-Arabien und anderen Mitgliedsländern des Ölverbunds Opec plus ein weiterer Wertzuwachs von fünf Prozent hinzu.

Die Erwartungshaltung für die künftige Preisentwicklung bleibt extrem optimistisch – es könnte daher noch weiter nach oben gehen. Zumindest ist das in der Vergangenheit geschehen, wenn der Optimismus vergleichsweise hoch war.

