Dax-Umfrage Hohe Investitionsquote belastet die Stimmung am Aktienmarkt

Der Sentimentindex beginnt in diesem Jahr positiv. Am Ölmarkt und unter den Goldanlegern könnte die jeweilige Sentimentsituation bald zu deutlichen Kursbewegungen führen.

Die eher positive Stimmung kann vorerst für steigende Kurse sorgen. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Düsseldorf Die Anleger gehen unbeschwert ins neue Jahr. Die Daten der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weitere Indikatoren zeigen eine neutrale Stimmung und Positionierung der Umfrageteilnehmer an.

Entsprechend lautet das Fazit des Sentimentexperten Stephan Heibel, Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX, nach Auswertung der Umfrage: „Wir können diese Woche aus dem Abstimmungsverhalten keine besondere Prognose ableiten. Es gibt kein Ungleichgewicht, das zu Spannungen führt, die aufgelöst werden müssten.“ Somit kann die gute Laune bis auf Weiteres für steigende Kurse sorgen, solange es keine negativen Meldungen gibt.

Eine negative Meldung gab es allerdings bereits am Freitag: Die niedrige Arbeitslosigkeit in den USA sowie in Deutschland hat Anleger in ihrer Überzeugung gestärkt, dass die Notenbanken den Leitzins noch stärker anheben werden. Das sollte die Aktienmärkte eigentlich belasten, tat es aber nur für wenige Minuten. Direkt anschließend stiegen die Kurse wieder.

„Lassen wir uns überraschen, wie weit uns die gute Neujahreslaune noch trägt“, meint Heibel. Vielleicht fänden sich ja in den kommenden Monaten Lösungen für die Krisen Ukrainekrieg, Inflation, steigende Energiekosten und Spannungen mit dem Handelspartner China.

Zur Belastung ist eher die hohe Investitionsquote der Anleger geworden, die laut den Daten von AnimusX einen extrem hohen Wert erreicht hat. In der Vergangenheit war dieser Indikator in sehr vielen Fällen ein Indiz für ein Ende weiterer nennenswerter Kurssteigerungen.

Beispielsweise verhinderte eine ähnliche Quote, dass der Dax es im Börsenjahr 2021 monatelang nicht schaffte, nachhaltig über die Marke von 16.000 Punkten zu klettern. Anleger verfügten einfach über zu wenig Cash für weitere Käufe und damit Kursgewinne.

Auch Mitte November 2022 lag die Investitionsquote auf einem ähnlich hohen Niveau. Danach ging es vier Wochen lang seitwärts, ehe der Dax anschließend mehr als 400 Punkte abrutschte.

Für AnimusX-Geschäftsführer Heibel sind insbesondere institutionelle Anleger derzeit sehr hoch investiert. „In den vergangenen 16 Jahren waren Anleger nur sechsmal ähnlich hoch investiert“, erläutert er. „Der Dax verlor in den folgenden sechs Monaten ausnahmslos. Durchschnittlich betrug das Minus nach sechs Monaten 13 Prozent.“

Aktuelle Umfragedaten

Der Handelsblatt-Sentimentindex beginnt das neue Jahr positiv. Mit einem Plus von 2,3 Punkten beenden die Anleger gut gelaunt die erste Börsenwoche des Jahres.

Da die schlechte Stimmung des Vorjahres sich bereits vor einer Woche aufgelöst hat, kehrt auch wieder eine gewisse Selbstzufriedenheit ein. Dieser Wert ist auf plus 1,2 Punkte angestiegen.

Die Verunsicherung, die Anleger fast das gesamte Jahr 2022 belastete, scheint verflogen zu sein. Dabei bleibt die Erwartung für den Dax in den kommenden Monaten mit minus 0,5 Punkte negativ. Der Ausblick der meisten Anleger ist also pessimistisch. Da verwundert es, dass die Investitionsbereitschaft mit plus 1,1 Punkten moderat positiv ist.

Die Erklärung für das scheinbar widersprüchliche Verhalten: Offenbar wünschen sich einige Privatanleger einen kleinen Rücksetzer zum Jahresbeginn, um zu investieren.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist neutral. Die Zahl der Put-Hebelprodukte und der Call-Derivate in ihren Depots ist gleich. Die Privatanleger gehen dort also ohne klare Positionierung ins neue Jahr.

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, haben hingegen ein wenig mehr Put-Absicherungen gekauft. Das Put-Call-Verhältnis steht bei 2,1.

In den USA zeigt das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE eine neutrale Positionierung an. US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote leicht auf 39 Prozent reduziert. Historisch betrachtet sind sie damit unterinvestiert.

US-Privatanleger haben eine Bulle-Bär-Differenz von 21 Prozentpunkten. 42 Prozent Pessimisten stehen nur 21 Prozent Optimisten gegenüber. Das Lager der Neutralen ist mit 37 Prozent sehr groß.



Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte steht mit 45 Prozent im neutralen Bereich. Andere kurzfristige Indikatoren sind ebenfalls neutral.

Schlechte Stimmung am Ölmarkt

Am Ölmarkt hat Heibel eine interessante Lage ausgemacht: Die Stimmung ist nach dem deutlichen Preisrückgang der vergangenen Monate am Boden. Selbst das langfristige Sentiment, der fünfwöchige Durchschnitt, notiert auf extrem negativen Werten.

Gleichzeitig ist die Erwartung für die Zukunft des Ölpreises sehr hoch. Die Bereitschaft, in Öl zu investieren, ist also vorhanden. Das deckt sich mit dem COT-Bericht der US-Rohstoffbörse: Spekulanten haben ihre Ölpositionen in den vergangenen Monaten abgebaut und sind derzeit so niedrig investiert wie zuletzt im Jahr 2016. Damals startete der Ölpreis einen mehrjährigen Anstieg. Nach zweieinhalb Jahren stand der Ölpreis dreimal so hoch.

Partylaune bei Goldanlegern

Auch beim Gold existiert derzeit eine interessante Sentimentsituation, allerdings anders als beim Öl. Die Stimmung ist hervorragend unter den Goldanlegern. „Champagnerlaune, würde ich sagen, was aus Sicht der Sentimentanalyse als Warnsignal gewertet werden muss“, erläutert der Heibel.

Zwar ist die Erwartungshaltung der Anleger ebenfalls hoch, der Optimismus also groß, sodass die Party kurzzeitig weitergehen kann. „Doch jede Party endet meist dann, wenn es am schönsten ist. Vorsicht ist also ratsam“, meint er.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7500 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

