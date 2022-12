Dax-Umfrage Privatanleger und Profis setzen wieder stärker auf steigende Kurse

Zum ersten Mal seit August gibt es wieder mehr Wetten auf steigende statt auf fallende Kurse. Das sind aber keine Vorboten einer Trendwende, wie eine Handelsblatt-Umfrage zeigt.

Es ist eine von hoher Unsicherheit geprägte Marktphase. (Foto: dpa) Bär und Bulle

Düsseldorf Das Aktienjahr 2022 markiert das Ende einer mehrjährigen Rally im deutschen Leitindex Dax. Privatanlegerinnen und -anleger sind dementsprechend beunruhigt, trotzdem positionieren sie sich nun für steigende Kurse. Das zeigen die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment sowie die Auswertung weiterer Indikatoren.

Zu sehen sind die Spekulationen auf steigende Kurse im Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, wo Privatanlegerinnen und -anleger handeln. Zum ersten Mal seit August liegt das Sentiment wieder im positiven Bereich. In den Depots gibt es aktuell also mehr Call-Produkte, mit denen auf steigende Kurse spekuliert wird, als Put-Derivate, die bei fallenden Notierungen im Wert steigen.

Ist der Wert des Indexes positiv, setzt demnach die Mehrheit auf einen steigenden Markt. Ein negativer Wert bedeutet hingegen, dass Anlegerinnen und Anleger eher von fallenden Kursen ausgehen. Aktuell liegt der Wert bei 4,5, nachdem er im November auf bis zu minus 15 gefallen ist.

„Absicherungen, die nach der Oktoberrally im November eingegangen wurden, wurden wieder aufgelöst. Sukzessive positionieren sich Privatanleger nun für steigende Kurse“, beobachtet Sentimentexperte Stephan Heibel, der die Daten für das Handelsblatt auswertet.

Auch institutionelle Investorinnen und Investoren an der europäischen Terminbörse Eurex werden mutiger. Hier zeigt das Put-Call-Verhältnis von 0,9, dass die Profis mit Call-Optionen auf steigende Kurse spekulieren. In den USA sieht es ähnlich aus: Das Put-Call-Verhältnis an der Chicagoer Terminbörse CBOE zeigt ebenfalls zunehmendes Interesse an Call-Optionen.

Höchstens kurzfristige Spekulation auf steigende Kurse

Das sieht nach einem starken Trend aus – in Kombination mit den Umfragedaten des Handelsblatts kommt Heibel aber zu einem anderen Ergebnis: „Es handelt sich offensichtlich höchstens um kurzfristige Spekulationen. Denn von einer Überzeugung von künftig steigenden Kursen ist weder in den USA noch in Deutschland etwas zu sehen. Entsprechend will der eine oder andere vielleicht ein wenig zocken, aber langfristige Long-Positionen werden derzeit kaum aufgebaut.“

Denn die Grundstimmung am Markt ist weiter skeptisch. Das Anlegersentiment ist zwar leicht gestiegen, bleibt mit minus 2,9 aber im negativen Bereich (Vorwoche minus 5,0). Die Umfrageteilnehmer sind also weiterhin beunruhigt. Mit steigenden Kursen rechnet aktuell kaum jemand, fast jeder zweite Teilnehmer sieht den Dax aktuell in einer Seitwärtsbewegung.

Langfristig sind die Erwartungen nur etwas besser: Die Zukunftserwartungen sind mit plus 0,5 (Vorwoche plus 0,6) moderat. Weniger als jeder Dritte rechnet in drei Monaten mit steigenden Kursen. Die größte Gruppe erwartet eine anhaltende Seitwärtsbewegung.

Auch die Verunsicherung ist mit minus 5,8 nach minus 7,2 in der Vorwoche weiterhin hoch. Schließlich haben sich bei mehr als jedem Zweiten die Erwartungen in der Vorwoche kaum oder gar nicht erfüllt.

Die Investitionsbereitschaft ist mit unverändert 1,2 als vergleichsweise normal einzustufen. Lediglich jeder Fünfte will in dieser oder der nächsten Woche Aktien kaufen.

„Das Börsenjahr 2022 war eines der schlechtesten der vergangenen Jahre. Der Schock über die Verluste im laufenden Jahr steckt den Anlegern noch in den Gliedern. Vorfreude auf das neue Jahr 2023 gibt es bislang kaum“, resümiert Heibel. „So würde ich die Sentimentdaten unter Anlegern aktuell als skeptisch und abwartend bezeichnen. Gründe für steigende Kurse im kommenden Jahr gibt es nicht unbedingt mehr, als es Gründe für fallende Kurse gibt.“

Allerdings weist der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX auf eine Besonderheit hin: Seit einigen Wochen entwickelt sich die Stimmung zwischen privaten und professionellen Anlegerinnen und Anlegern unterschiedlich. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen Umfrageergebnissen fürs Handelsblatt (überwiegend Privatanleger) und AnimusX (institutionelle Anleger).

„Profis sind in den vergangenen Wochen zunehmend optimistisch geworden“, stellt Heibel fest. „Wenn wir davon ausgehen, dass gerade Privatanleger häufig keine tiefer gehende Ausbildung für das Investieren erfahren haben, so fehlt ihnen vielleicht die Kaltschnäuzigkeit, die Flut von negativen Meldungen als Signal für einen Boden zu interpretieren, wie es die Profis offensichtlich tun.“

Auffällig ist zudem, dass in den USA Fondsmanager ihre Investitionsquote von 71 auf 39 Prozent reduziert haben. Heibel sieht darin allerdings keine Vorbereitung auf einen bevorstehenden Ausverkauf: „Ich vermute weniger Markttiming hinter dieser Entscheidung als vielmehr die Notwendigkeit, Cash zu generieren, um Mittelabflüsse zum Quartalsende auszahlen zu können.“

