Dax-Umfrage Stimmungsbild der Anleger zeigt intakten Dax-Aufwärtstrend

Anleger sind besser auf fallende Kurse als auf steigende Notierungen vorbereitet. Deswegen dürften Rücksetzer in den kommenden Handelstagen schnell enden.

Anleger bleiben skeptisch. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist das typische Stimmungsbild eines intakten Bullenmarktes zu sehen. Ungläubig schauen Anleger auf die hohen Kurse und listen die Argumente auf, die eigentlich für einen Crash sorgen sollten: Inflation, Rezession, Krieg. Doch stattdessen geht es aufwärts. Seit Ende März erreichte der Dax jede Woche ein neues Hoch.

Für solch eine Entwicklung gibt es ein passendes Börsensprichwort: Der Dax steigt an der „wall of worry“, einer „Wand aus Sorgen“.

Das zeigt die Auswertung der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment eindeutig. Zum Zeitpunkt der Erhebung notierte der Dax nahe seinem Jahreshoch und nur rund zwei Prozent unterhalb des Rekordhochs. Dennoch ist die Stimmung nur verhalten positiv, echte Freude oder gar Euphorie sind nicht zu erkennen, weil es so viele Sorgen über die weitere Entwicklung gibt.

Für den Sentimentexperten Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage auswertet, sieht die Lage am deutschen Aktienmarkt generell „ziemlich bullish“ aus. Denn seiner Meinung nach übersehen Anleger, dass diese dramatisch schlechten Rahmenbedingungen schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten bekannt sind.

Deswegen seien diese Probleme bereits im aktuellen Kursniveau eingepreist. „Die Aktienmärkte reagieren nun auf Veränderungen dieser Rahmenbedingungen“, meint Heibel. Dafür gibt es genügend konkrete Beispiele.

Neues Kaufinteresse bei Änderung der Bedingungen

Seit vielen Monaten steigen die Leitzinsen. Was, wenn bei den Notenbanksitzungen in dieser Woche ein Ende der US-Zinsanhebungen in Aussicht gestellt wird oder die Europäische Zentralbank (EZB) eine Verlangsamung des bislang hohen Tempos bei den Zinsanhebungen in der Euro-Zone signalisiert? Das wäre eine klassische Veränderung. „Der Dax könnte mit einer solchen Meldung binnen weniger Tage auf ein neues Allzeithoch klettern“, meint Heibel.

Oder was würde passieren, wenn Chinas Bemühungen im Rahmen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zumindest zu Gesprächen zwischen den Kriegsparteien führen? Was, wenn sich die erwartete Rezession nur als Konjunkturabschwächung entpuppt und ab dem zweiten Halbjahr tatsächlich das Wachstum wieder anzieht?

„Während der Krieg, eine Rezession und auch die hohe Inflation bereits im aktuellen Kursniveau eingepreist sind, könnten die genannten Änderungen als positive Überraschung aufgefasst werden und neues Kaufinteresse entfachen“, erläutert der Sentimentexperte.

Was müsste passieren, damit die Kurse fallen? Eine negative Überraschung ist vor dem Hintergrund der aktuell bereits extrem pessimistischen Erwartungshaltung schwer vorstellbar, sofern nicht ein sogenannter „schwarzer Schwan“ kommt, ein unvorhersehbares negatives Ereignis. Das kann auch die Sentimentanalyse niemals ausschließen.

„Doch solch ein schwarzer Schwan kommt sehr selten, darauf würde ich nicht wetten“, erläutert Heibel. Wie in den Wochen zuvor sind Anleger besser auf fallende Kurse vorbereitet als auf steigende Notierungen.

Daher dürften Kursrückschläge, wie schon in der abgelaufenen Woche gesehen, begrenzt bleiben. Kurssteigerungen andererseits haben das Potenzial, weitere Käufe nach sich zu ziehen. Die Folge wäre ein Lauf auf neue Hochs.

Bereits vor einer Woche empfahl der Sentimentexperte: „Moderate Kursverluste in den kommenden Tagen sind eher Gelegenheiten zum Nachkaufen als Vorboten eines Crashs.“ Der Dax rutschte in der vergangenen Handelswoche zweimal für kurze Zeit unter die Marke von 15.700 Punkten, beendete aber mit einem Jahreshoch von 15.922 Punkten am Freitag den Handel.

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist von 1,4 Punkten in der Vorwoche leicht auf 1,0 Punkte gefallen – insgesamt eine erstaunliche Entwicklung.

Die Selbstgefälligkeit ist mit 0,3 Punkten neutral. Es wäre eigentlich zu erwarten, dass sich Anleger so nahe an Allzeithochs selbstzufrieden auf die Schulter klopfen. Doch davon ist nichts zu sehen, im Gegenteil: Die Zweifel sind groß, ob man diesen hohen Kursen überhaupt trauen darf.

Noch größer sind die Zweifel bei der Zukunftserwartung, die mit einem Wert von minus zwei Punkten weiterhin extremen Pessimismus ausweist. Die Wochen mit vergleichbar großem Pessimismus in den vergangenen acht Jahren lassen sich an einer Hand abzählen.

So bleibt auch die Investitionsbereitschaft der Anleger mit einem Wert von 0,0 Punkten niedrig. Sie zeigt an, dass Positionen eher verkauft als neu eingegangen werden sollten.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf minus zehn gefallen. Je negativer dieser Wert ist, desto höher ist der Anteil an Put-Hebelprodukten in den Depots der Anleger. Absicherungen gegen Kursverluste haben wieder einmal Hochkonjunktur.

Institutionelle Anleger hingegen sehen die Situation etwas konstruktiver, das Put-Call-Verhältnis der Frankfurter Terminbörse Eurex notiert auf einem neutralen Wert von 1,4 Prozent. Ähnlich neutral ist auch das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE.

Fondsanleger in den USA zeigen sich verunsichert

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote wieder auf 51 Prozent verkleinert. Damit zeigt sich auch im Verhalten der US-Fondsanleger die Verunsicherung, denn seit acht Wochen schwankt die Investitionsquote heftig hin und her, ohne eine Richtung erkennen zu lassen.

Die Bulle-Bär-Differenz steht bei minus 14 und zeigt weiterhin einen starken Überhang an Pessimisten (39 Prozent) gegenüber den Optimisten (24 Prozent). Auch bei den US-Privatanlegern zeigt sich eine „Wand der Sorgen“, an der die US-Indizes unaufhörlich gen Norden klettern. Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 59 Prozent leichte Gier an.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 8000 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben können.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

