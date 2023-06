Dax-Umfrage Stimmungseinbruch bei Anlegern – Experte sieht noch keine Kaufkurse

Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich so schnell ins Negative gedreht wie zuletzt im November 2021. Damals folgte ein zehnmonatiger Abwärtstrend.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt realisieren Anlegerinnen und Anleger aktuell ihre Gewinne: Auf das Rekordhoch des Leitindexes Dax von 16.427 Punkten am 16. Juni folgten fünf Verlusttage in Serie, insgesamt gab das Frankfurter Börsenbarometer rund drei Prozent nach.

Solche Gewinnmitnahmen dürften eigentlich nicht verwundern – schließlich stieg der Dax seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres um mehr als 35 Prozent an. Doch die Marktstimmung (Sentiment) hat sich komplett gedreht, wie die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 8000 Privatanlegerinnen und -anlegern zeigt.

Demnach ist die Stimmung von äußert positiven 3,4 auf nun äußert negative minus 3,3 Punkte gefallen – eine Differenz von 6,7 Punkten. Auch die Selbstzufriedenheit sinkt auf minus 3,1 Punkte.

Dementsprechend skeptisch schauen die Umfrageteilnehmer in die Zukunft: Die Erwartung für die Dax-Entwicklung bleibt mit minus 0,9 Punkten negativ (Vorwoche: minus 2,0). Auch die Investitionsbereitschaft ist mit einem Wert von minus 0,9 gering.

Einen stärkeren Stimmungseinbruch unter den Anlegern gab es zuletzt Ende November 2021. Auch damals hatte der Dax kurz zuvor ein Rekordhoch erzielt, anschließend folgten zehn Monate im Abwärtstrend.

Ähnlich hohe Extremwerte gab es außerdem mehrfach während des Coronacrashs: Anfang und Ende Februar brach die Stimmung jeweils ähnlich stark ein, während die Aktienmärkte abstürzten und erst Mitte März einen Kursboden fanden.

Allerdings folgt auf einen solchen Stimmungsumbruch nicht immer ein Kursabsturz. Während des Coronajahres brach beispielsweise auch im Juni die Anlegerstimmung ein, während die Kurse anschließend weiter stiegen.

Auffällig starke Absicherungen

Sentimentexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage auswertet und um weitere Indikatoren ergänzt, tut sich deshalb schwer mit einer Interpretation des Ergebnisses: „Leider können wir aus der erwähnten Extremsituation bei der Anlegerstimmung keine brauchbare Prognose ableiten. Wir müssen also inhaltlich arbeiten.“

Hier verweist er auf auffällig starke Absicherungspositionen, die sowohl professionelle als auch private Anleger im April eingegangen sind und bislang nicht eingelöst wurden. Damals stand der Dax bei rund 15.800 Punkten.

Mit solchen Put-Optionen sichern sich die Anleger entweder gegen fallende Kurse ab, oder sie versuchen, direkt von fallenden Kursen zu profitieren – im Börsenjargon wird das „short gehen“ genannt. Wenn ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax kauft, muss vereinfacht gesagt die Bank im Hintergrund den Dax verkaufen. Beim Verkauf des Derivats muss die Bank den Dax wieder zurückkaufen.

Profis setzen auf tiefere Kurse

Werden viele Absicherungen eingelöst, stabilisiert das also die Kurse. Heibel vermutet, dass das bei vielen Privatanlegern bald der Fall sein könnte: „Da wir zwischenzeitlich neue Allzeithochs gesehen haben, die an den Nerven der short positionierten Anleger gezehrt haben dürften, werden einige sich unter 15.800 Punkten eindecken.“ Er vermutet, dass sie ihre Positionen bei 15.600 und 15.700 Punkten schließen.

Anders schätzt Heibel die Lage bei institutionellen Anlegern ein: „Die gehen nicht ohne Grund short. Sie haben Bewertungsmodelle und sind offensichtlich der Überzeugung, dass der Dax deutlich tiefer gehört.“

Der Geschäftsführer des Analysehauses AnimusX glaubt, dass sie auf deutlich tiefere Kurse setzen. „Aus diesem Blickwinkel könnte der Dax unter 15.200 Punkte fallen, bevor institutionelle Anleger mit Deckungskäufen für eine Stabilisierung sorgen.“

Noch keine Kaufkurse

Heibel, der einen eigenen Börsenbrief namens Heibel-Ticker führt, sieht daher bei den aktuellen Dax-Ständen noch keine Kaufkurse für Anleger. „Wir haben seit einigen Wochen betont, dass in der derzeitigen Marktverfassung die moderate Cash-Position ratsam ist“, sagt er. Deutlich fallende Kurse könnten dann als Einstiegschance genutzt werden. „Die Stimmungswerte sind noch nicht ausreichend eingebrochen, um jetzt schon auf die Käuferseite zu wechseln.“

In diesem Fall könnte man laut Sentimenttheorie davon ausgehen, dass der Großteil der potenziellen Käufer bereits verkauft hat. Es würden dann wenige Käufer genügen, um den Kurs wieder nach oben zu bewegen.

