Dax-Umfrage Warum die Chance auf weitere Gewinne größer ist als das Risiko fallender Kurse

Die heimischen Anleger haben sich massiv auf fallende Kurse vorbereitet. Laut Sentimentanalyse gibt es deswegen viel Spielraum für positive Überraschungen.

Die Investitionsbereitschaft ist deutlich angestiegen. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht eine interessante Situation vor: Seit Ende September ist der Dax bereits um mehr als 30 Prozent gestiegen, und die Wahrscheinlichkeit für weitere fulminante Kurssprünge ohne einen fundamentalen Anlass, sogenannte „Short-Squeezes“, ist hoch. Das lässt sich unter anderem aus dem Ergebnis der Umfrage zum Dax-Sentiment ableiten, die das Analysehaus AnimusX für das Handelsblatt erstellt.

Für AnimusX-Geschäftsführer Stephan Heibel steht nach Auswertung der Erhebung fest: „Sollte der Dax noch ein klein wenig nach oben steigen, so könnten Anleger gezwungen sein, ihre Absicherungspositionen mit Verlust einzudecken.“ Denn sowohl Privatanleger als auch professionelle Investoren haben in den vergangenen Tagen in die steigenden Kurse hinein viele Put-Produkte gekauft, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen.

Dabei funktionieren Put-Derivate praktisch wie Leerverkäufe. Das bedeutet vereinfacht formuliert: Kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den Dax, wird der Dax verkauft. Und beim Verkauf des Derivats muss der Dax wieder zurückgekauft werden. Starke Absicherungen spannen also eine Art Sicherheitsnetz, das einen Kursverfall bis zu einem gewissen Grad abfedert.

In der Regel findet ein solcher Short-Squeeze in einer sehr späten Phase einer Rally statt, bevor dann die schon viel früher erwartete Konsolidierung auf deutlich höherem Niveau erfolgt. Deswegen bleibt Sentimentexperte Heibel auch bei seiner Aussage, die er nun in der dritten Woche wiederholt: „Das Überraschungspotenzial liegt auf der Oberseite.“

Die Chance auf weiter steigende Kurse ist demnach also größer als das Risiko fallender Kurse. Seit der ersten Prognose vor zwei Wochen ist der Dax bereits um mehr als 400 Punkte nach oben geklettert.

In den USA sieht das Bild anders aus, dort werden weitere Kurszuwächse erwartet. Die unterschiedliche Stimmungslage ist leicht zu erklären. „Während in den USA ein Ende der Zinsanhebungen diskutiert wird, ist in Europa noch eine erhöhte Geschwindigkeit der Zinsanhebungen auf unbestimmte Zeit zu erwarten“, erläutert Heibel.

Außerdem haben in den vergangenen Tagen die meisten US-Unternehmen bereits ihre Quartalszahlen veröffentlicht, während in Deutschland das Gros erst ein bis zwei Wochen später die Bücher öffnet.

Die Quartalszahlen aus den USA waren bislang nicht so schlecht wie befürchtet. Offensichtlich war der Ausverkauf im vergangenen Jahr bei vielen Titeln übertrieben. Die Erholungsbewegung seit dem vergangenen Oktober dürfte trotzdem bald enden. „Mithilfe der aktuellen Quartalszahlen wird sich meiner Einschätzung nach bei den einzelnen Titeln nun die Spreu vom Weizen trennen“, erläutert Heibel. Dabei kann die Sentimentumfrage wenig helfen, da sie sich nur auf Indizes bezieht.

Die große Skepsis in Deutschland anhand der gekauften Put-Produkte zeigt jedoch, dass die Erwartung an die Quartalszahlen relativ gering ist. „Es gibt also reichlich Spielraum für positive Überraschungen“, meint Heibel. „Negative Zahlen hingegen dürften die Aktienmärkte hierzulande kaum belasten, da sich Anleger bereits darauf vorbereitet haben.“

Aktuelle Umfragedaten

Das Anlegersentiment ist auf 4,3 Punkte angestiegen und signalisiert damit große Freude bis hin zu Euphorie mit Blick auf die jüngste Aktienmarktentwicklung. Kein Wunder: Der Dax hatte Ende Januar eine kleine Rallypause eingelegt, setzte die Aufwärtsbewegung aber mit einem Wochenplus von zwei Prozent fort.

Wirklich zufrieden sind die Umfrageteilnehmer mit ihren Anlageentscheidungen jedoch nicht. Die Selbstzufriedenheit ist auf 2,4 Punkte angestiegen und damit nur moderat. Seit Ende September ist der Dax um 30 Prozent nach oben geklettert, da wäre eine wesentlich höhere Selbstzufriedenheit zu erwarten gewesen.

Doch es hat den Anschein, dass nur wenige Anleger von der Rally profitieren können. Die meisten wurden offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt.

So ist auch die große Skepsis zu erklären, die sich aus der Zukunftserwartung ablesen lässt. Mit einem Wert von minus 0,9 sind die Bären in der Mehrheit. Augenscheinlich rechnen die meisten Anleger damit, dass die Rally bald auslaufen wird.

Die Skepsis ist nicht untypisch für eine Erholungsrally. Kurse klettern vor allem nach schweren Börsenzeiten gern an einer sogenannten „Wand der Angst“ („Wall of Worrys“) nach oben. Die Rally endet erst, wenn die Skepsis weicht und die meisten Anleger ins Bullenlager wechseln. Aufgrund der negativen Zukunftserwartung bleibt die Investitionsbereitschaft mit einem Wert von plus 0,9 Punkten sehr gering.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger ist auf minus 18 nochmals abgerutscht. Bereits in der Vorwoche lag dieser Wert auf dem tiefsten Stand seit dem Coronacrash. Der deutlich negative Wert zeigt einen extrem hohen Anteil an Put-Produkten in den Depots der Privatanleger an. Diese Anlegergruppe sichert sich massiv gegen Kursrückschläge ab und dürfte sogar auf fallende Kurse spekulieren.

Ein ähnliches Bild zeigt sich an der Frankfurter Terminbörse Eurex, über die sich die institutionellen Anleger absichern. Mit einem Put-Call-Verhältnis von 2,0 werden doppelt so viele Put-Absicherungen gekauft wie Call-Optionen. Offensichtlich spekulieren auch institutionelle Anleger auf ein Ende der Rally und rechnen mit einem kräftigen Rücksetzer.

In den USA zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab: Das Put-Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist stark rückläufig. US-Anleger kaufen verstärkt Call-Optionen und spekulieren damit auf eine Fortsetzung der Rally.

Auch US-Fondsanleger haben ihre Investitionsquote um drei Prozentpunkte auf 78 Prozent erhöht. Seit Kriegsausbruch im vergangenen Februar waren US-Fondsmanager nicht mehr so hoch investiert. Die Bulle-Bär-Differenz der US-Privatanleger ist auf minus 4,6 zurückgegangen.

35 Prozent der befragten Anleger sind pessimistisch, 30 Prozent erwarten steigende Kurse. Der anhand technischer Marktdaten ermittelte „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 80 Prozent extreme Gier an und mahnt zur Vorsicht.

Interessante Konstellation am Ölmarkt

Eine besondere Situation gibt es aktuell auf dem Ölmarkt. Die Zukunftserwartung für die Ölpreisentwicklung ist unter den Teilnehmern der Sentimentumfrage extrem optimistisch. Laut Heibel besteht beim Öl, anders als beim Aktienmarkt, eine positive Korrelation zwischen Erwartung und dem künftigen Ölpreisverlauf.

„In der Vergangenheit gab es eine ähnlich positive Erwartung bereits 30 Mal“, erläutert Heibel. „Durchschnittlich ist der Ölpreis in den folgenden drei Monaten um 18,4 Prozent angesprungen.“

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7800 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

