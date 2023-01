 Dax-Umfrage: Welche Faktoren die laufende Börsenrally stützen

Nach dem besten Dax-Jahresauftakt aller Zeiten herrscht Feierlaune am deutschen Aktienmarkt. Doch ist die euphorische Stimmung ein Warnsignal?

Anzeichen einer euphorischer Stimmung unter den Anlegern. (Foto: dpa) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Düsseldorf An der Börse wird gefeiert, es gibt sogar erste Anzeichen von euphorischer Stimmung. Das zeigt die Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment.

Diese Stimmung darf nicht überraschen, denn der Dax hat mit einem Plus von 8,4 Prozent in nur zehn Handelstagen den besten Jahresauftakt aller Zeiten hingelegt. Vor allem die Titel, die im vergangenen Jahr am stärksten ausverkauft wurden, gehörten in den ersten Tagen des neuen Jahres zu den größten Gewinnern.

Für aufmerksame Leserinnen und Leser der Sentiment-Auswertung scheint in solch einem Fall die Interpretation einfach: Wegen dieser euphorischen Stimmung kommt es nun laut Sentimenttheorie zu einer Gegenbewegung.

Doch so einfach ist es nicht, meint Sentimentexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblattumfrage auswertet. „Gute Laune bei steigenden Kursen allein ist noch kein Alarmsignal, auch nicht laut Sentimenttheorie“, erläutert er. „Die überwiegend pessimistische Zukunftserwartung der Anleger stützt die laufende Rally gut ab.“

Wenn die Mehrheit der Anleger fallende Kurse erwartet, werden sie sich entsprechend positioniert und einen Teil ihrer Aktien bereits verkauft haben. „Laut dem Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart haben Privatanleger viele Put-Optionsscheine gekauft, um für eine Fortsetzung des Bärenmarktes gerüstet zu sein“, erläutert er.

Damit lässt sich auch die Marktreaktion auf die schwachen Quartalszahlen der US-Banken am vergangenen Freitag erklären. Die Kurse gaben kurz ein wenig nach, doch gab es kaum noch weitere Verkäufer, weil fallende Kurse von der Mehrzahl der Anleger erwartet werden.

Aktuelle Umfragedaten

Die Anlegerstimmung ist auf 4,5 Punkte gesprungen, in der Vorwoche lag der Wert nur bei 2,3. Es herrscht Feierlaune unter den Anlegern, Euphorie macht sich breit. Auch der Indikator Selbstgefälligkeit, der das gesamte Jahr 2022 hindurch eine Verunsicherung der Anleger anzeigte, ist auf plus 2,1 gesprungen, den höchsten Wert seit dreizehn Monaten.

Die Zukunftserwartung hingegen ist auf minus 1,1 abgesackt. Anleger fürchten also überwiegend fallende Kurse für die kommenden Monate. Zwar freuen sich die Umfrageteilnehmer über die Kursgewinne, doch sie halten die Entwicklung für ein Strohfeuer, vielleicht sogar für einen Fehler, der schon bald wieder korrigiert werden könnte.

Entsprechend gering ist die Investitionsbereitschaft mit plus 0,9. Auch dabei handelt es sich um einen Extremwert: Es ist die niedrigste Investitionsbereitschaft seit genau einem Jahr.

Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, ist auf minus sieben abgerutscht. Ist der Wert des Index positiv, setzt demnach die Mehrheit auf einen steigenden Markt. Ein negativer Wert bedeutet hingegen, dass Anlegerinnen und Anleger eher von fallenden Kursen ausgehen. Privatanleger sichern derzeit ihre Buchgewinne durch den Kauf von Put-Hebelprodukten ab.

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, sind jedoch noch optimistisch gestimmt. Das Put/Call-Verhältnis von 1,8 zeigt nur eine durchschnittliche Absicherungstätigkeit der institutionellen Anleger.

In den USA hingegen ist die Absicherungsneigung angestiegen, das Put/Call-Verhältnis der Chicagoer Terminbörse CBOE ist auf dem höchsten Niveau der vergangenen Monate. Die Angst vor einer Rezession in den USA ist groß. US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote auf niedrigem Niveau leicht auf 45 Prozent erhöht.

US-Privatanleger können ihren Pessimismus noch immer nicht abstreifen: Die Bulle-Bär-Differenz steht bei minus 16. Der Anteil der Pessimisten, Bären genannt, liegt bei 40 Prozent, die der Bullen bei 24 Prozent.



Der anhand technischer Marktdaten berechnete „Angst-und-Gier-Indikator“ der US-Märkte zeigt mit einem Wert von 61 Prozent „moderate Gier“ an, letztendlich ist dieser Wert aber noch als neutral zu bezeichnen.

Andere kurzfristige technische Indikatoren zeigen einen überkauften Markt, deuten also auf eine bevorstehende Konsolidierung. Der stark schwankende Short Range Oscillator des US-Börsenbarometers S&P 500 ist bereits auf plus neun gesprungen. Ab Werten von plus vier spricht man von einem überkauften Markt. Werte über neun wurden zuletzt im Sommer 2020 erreicht, als der Corona-Crash in Rekordzeit aufgeholt wurde.

Besondere Stimmungslage am Goldmarkt

Eine besondere Sentimentsituation ergibt sich nach wie vor beim Gold. Die Stimmung zeigt „Champagnerlaune“ an. Kein Wunder, denn seit September kletterte der Goldpreis von 1.650 in Richtung 1.900 Dollar pro Feinunze. Ein Plus von 15 Prozent in drei Monaten ist schon eine deutliche Veränderung. Kein Wunder, dass die Stimmung überschwänglich gut ist.

Gleichzeitig ist die Zukunftserwartung jedoch auf einen Tiefpunkt gefallen. Das heißt auch hier, dass kaum jemand mit einem weiter steigenden Goldpreis rechnet. „Gewinnmitnahmen könnten der Rally bald ein vorläufiges Ende setzen“, erläutert Heibel.

Deutlich fallende Kurse dürfte das nicht zur Folge haben, dazu ist der Pessimismus zu groß. Über ein paar Gewinnmitnahmen hinaus dürfte kein Verkaufsdruck auf den Goldpreis ausgeübt werden, selbst wenn eine negative Überraschung auf den Markt trifft. „Somit wäre eine Verschnaufpause der Goldrally das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden ein bis zwei Wochen“, meint der Sentimentexperte.

Hinter Erhebungen wie dem Dax-Sentiment mit mehr als 7800 Teilnehmern stehen zwei Annahmen: Wenn viele Anlegerinnen und Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben nur wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

