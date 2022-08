Dividendenwerte Robuste Aktien: Diese sechs britischen Unternehmen gelten als krisensicher

Ökonomen warnen in Großbritannien vor Inflation und Rezession. Dennoch gelten diese britischen Aktien als relativ stabil, aussichtsreich und dividendenstark.

Der Energiekonzern ist ein Schwergewicht im britischen Leitindex FTSE 100. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Helme mit Shell-Logo

London, Frankfurt Der britische Leitindex FTSE 100 steht als eines der wenigen Aktienmarktbarometer in diesem Jahr noch im Plus – den hohen britischen Inflationszahlen und Rezessionswarnungen zum Trotz. Die international ausgerichteten und wenig konjunktursensiblen Unternehmen aus klassischen Industriesparten halten sich robust in unsicherem Umfeld.

Zwar stimmen weder die zweistelligen Inflationszahlen in Großbritannien von 10,1 Prozent für Juli noch die Warnung der Bank of England vor einer „tiefen Rezession bis 2024“ zuversichtlich für das ehemalige EU-Land. Dennoch setzen Großinvestoren auf die Aktien aus dem FTSE 100, die teils sehr günstig bewertet sind.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen