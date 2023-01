Am Aktienmarkt sind aktuell Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und hohen Gewinnausschüttungen gefragt. Eine einfache Strategie kann bei der Auswahl helfen.

Grundannahme der „Dogs of the Dow“-Methode ist, dass große Unternehmen etwa aus Dow Jones, Dax oder Eurostoxx immer eine Dividende ausschütten, auch, wenn das Geschäft etwas schlechter läuft. (Foto: IMAGO/Xinhua) Monitor an der New Yorker Börse

Düsseldorf Sollten Ökonomen und Analysten recht behalten, steht Anlegerinnen und Anlegern ein schwieriges Aktienjahr 2023 bevor. Neben dem anhaltenden Ukrainekrieg belasten steigende Zinsen die Märkte, zudem droht sowohl in den USA als auch in Europa eine Rezession.

Dadurch hat sich auch die Stimmung an den Märkten geändert. Wachstumstitel, insbesondere aus dem Tech-Bereich, sind aktuell nicht gefragt. Stattdessen setzen Profis auf solide Unternehmen mit einem robusten Geschäftsmodell, konstanten Gewinnen und hohen Kapitalrückflüssen in Form von Aktienrückkaufprogrammen oder Gewinnausschüttungen an die Aktionäre.

Diese Aktien aus Blue-Chip-Indizes wie dem Dow Jones, dem Dax oder dem Euro Stoxx 50 herauszufiltern, ist für Privatanlegerinnen und -anleger mühsam. Es gibt aber eine einfache Anlagestrategie, die den Prozess abkürzt. Das Handelsblatt stellt sie im Folgenden vor und erläutert ihre Stärken und Schwächen, erklärt, warum sie im neuen Jahr funktionieren könnte, und nennt Alternativen.

Dow Jones, Dax, Euro Stoxx 50: So funktioniert die Dividenden-Strategie

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen