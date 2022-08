DWS-Fondsmanager im Interview Klaus Kaldemorgen: „Mit einer Schmälerung des Wohlstands sollte sich jeder anfreunden“

Der prominente Fondsmanager warnt: Die Inflation wird in den kommenden zehn Jahren die Renditen auffressen. Trotz des Risikos kurzfristiger Verluste setzt Kaldemorgen weiter auf Aktien.

Der Fondsmanager der DWS investiert aktuell nicht in Schwellenmärkte. (Foto: Bernd Roselieb für Handelsblatt) Klaus Kaldemorgen

Frankfurt Klaus Kaldemorgen warnt vor einem Zeitenwechsel an den Kapitalmärkten. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärt der prominente Fondsmanager, der seit 40 Jahren bei der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS arbeitet, warum Anleger froh sein können, wenn sie ihr Vermögen in den kommenden zehn Jahren nach Abzug der Inflation erhalten. Die Umwälzungen durch geopolitische Krisen und den Klimawandel werden seiner Ansicht nach kaum einen Wohlstandszuwachs in der Breite zulassen.

Kurzfristig fürchtet der Fondsmanager weitere Kurseinbrüche bei Aktien um bis zu 14 Prozent, vor allem infolge einer Zuspitzung der Energiekrise. In seinem Fonds mit einem Vermögen von gut 14 Milliarden Euro fährt Kaldemorgen daher eine „vorsichtige Anlagestrategie“ mit Aktien, wenigen Anleihen, Cash und Gold.

Lesen Sie hier das Interview:

