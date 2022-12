Die Aktien von US-Elektroautobauern haben sich 2022 schlecht entwickelt. Die Hersteller kämpfen mit dem Aufbau der Massenproduktion und der Inflation. Was Analysten Anlegern raten.

Im Unterschied zu Wettbewerbern setzt Fisker bisher nicht auf die Eigenproduktion, sondern lässt seine Autos im Auftrag bauen. (Foto: Reuters) Fisker Ocean vor der NYSE

New York Das Auto verdeckt die ganze Fassade der New York Stock Exchange: Es ist Ende November, und Gründer Henrik Fisker feiert den Produktionsstart des Fisker Ocean beim österreichischen Auftragshersteller Magna mit einer großen Vorstellung in New York. Vor der Börse steht ein taubenblauer Ocean zum Einsteigen und Ausprobieren. Die Software ist noch etwas langsam. „Das wird noch gelöst“, sagt eine Assistentin.

Henrik Fisker betont im Gespräch mit dem Handelsblatt die Genugtuung darüber, den Produktionsstart geschafft zu haben. „Es war ein unglaubliches Gefühl der Erfüllung“, sagt er. „Niemand hat geglaubt, dass wir tatsächlich im November mit der Produktion beginnen, auf den Tag genau wie vor zwei Jahren vorausgesagt. Es war einfach gegen alle Wahrscheinlichkeit.“

Tatsächlich ist für Fisker der Produktionsstart des Ocean, der ab 42.000 Dollar zu haben sein soll, ein wichtiger Schritt. An der Börse zeichnet sich derweil noch keine Trendwende für Elektroautos ab.

