Viele Anbieter von E-Auto-Ladesäulen schreiben noch Verluste, der Markt ist hart umkämpft. Doch die Chancen für Anleger sind groß.

Während die Aktien von E-Autobauern bald stagnieren könnten, prognostizieren Experten Ladesäulen-Anbietern steigende Kurse. (Foto: dpa) Ladesäulen für Elektroautos

Köln Die Elektromobilität zählt zu den größten Umbrüchen unserer Zeit. Die allermeisten Anlegerinnen und Anleger legen dabei ihren Fokus auf die Autoproduzenten selbst. Dabei scheinen sie zu vergessen: Die Ladeinfrastruktur ist ebenso wichtig für das Gelingen des Branchenumbaus.

Von der Elektrifizierung der europäischen Autoflotte wird der Sektor der Stromtankstellen deutlich profitieren. Gleichzeitig stecke der Markt noch in den Kinderschuhen, sagt Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG: „Wie bei allen neuen Technologien und Branchen sind zu Beginn die Risiken hoch.“ Die potenziellen Renditen für Anleger allerdings auch.

Angesichts der bereits hohen Bewertungen der E-Auto-Hersteller hält Bouhmidi Anbieter von Ladestationen für sinnvolle Bausteine in einem diversifizierten Portfolio. Aussichtsreiche Aktien gibt es unter anderem in den Niederlanden und den USA. Die Geschäftsmodelle unterscheiden sich teils eklatant. Doch die Prognosen sind überall optimistisch. Für Anleger lohnt sich ein Detailblick in den Markt.

