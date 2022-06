Energie-Aktien Kernkraft ist wieder im Gespräch – auch bei Investoren

Die Diskussion um Alternativen zur Energieversorgung infolge des Kriegs macht das umstrittene Thema Atomkraft auch für Investoren wieder interessant.

Atomenergie ist nicht nur unter Bürgern und Politikern, sondern auch unter Anlegern umstritten.

(Foto: VIA BLOOMBERG NEWS) Uranmine in Kanada

Köln Am 6. Juli entscheidet das EU-Parlament, ob Kernenergie als ökologisch „nachhaltig“ eingestuft wird. „Die Entscheidung des Plenums dürfte knapp ausfallen“, sagt Lisa Badum, Klimapolitikerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Mit ihrer neuen Taxonomie will die EU Investitionen in Tätigkeiten lenken, die notwendig sind, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Die Einstufung der Kernenergie ist politisch sehr umstritten.

Erst vor wenigen Tagen stimmten der Wirtschafts- und der Umweltausschuss des EU-Parlaments gegen die Einstufung als „nachhaltig“. Vor allem auf Drängen Frankreichs, das rund 75 Prozent seines Stroms aus Atomkraft bezieht, hatte die EU-Kommission im Februar Kernenergie bereits in das Klassifizierungssystem aufgenommen.

