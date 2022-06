ESG-Fonds Bafin will ESG-Fondsanbieter stärker unter die Lupe nehmen

Das Interesse der Deutschen an nachhaltigen Geldanlagen steigt – doch es gibt Skepsis. Die Bafin will gegen irreführende Vermarktung von ESG-Fonds vorgehen.

Die Bafin beschäftigt sich schon länger mit Regeln für Fonds, die mit Nachhaltigkeit und den sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werben. (Foto: dpa) ESG

Frankfurt Die Finanzaufsicht Bafin will Anbieter von grünen Anlagen verstärkt unter die Lupe nehmen und gegen irreführende Vermarktung von ESG-Fonds vorgehen. „Wir werden Greenwashing nicht tolerieren“, sagte Thorsten Pötzsch, Chef der Wertpapieraufsicht bei der Bafin am Mittwoch bei einer Branchenkonferenz in Frankfurt.

Auch die Bafin beobachte ein erhöhtes Interesse an nachhaltigen Fonds. Doch die Verbraucher seien bei solchen Finanzanlagen auch skeptisch, ob diese ihr Versprechen der Nachhaltigkeit tatsächlich einhielten. „Nicht jeder ESG-Fonds ist sicher und bringt Rendite“, mahnte Pötzsch. Nur weil eine Anlage besonders förderungswürdig sei, sei sie nicht auch eine sichere Anlage.

