Viele vergessen beim Erstellen eines Börsenportfolios, dass sie organisieren müssen, wie die Auszahlung später funktioniert. Eine Lösung sind Entnahmepläne auf Fondsbasis.

Die private Rentenversicherung bietet zwar ein hohes Maß an Planbarkeit, ist aber durchaus weniger attraktiv, als viele denken. (Foto: IMAGO/Westend61) Lebensqualität im Alter

Köln Welcher ist der beste Sparplan? Viele Anlegerinnen und Anleger machen sich darüber Gedanken. Oft soll es praktisch und einfach sein, wenn es darum geht, mit regelmäßig eingezahlten Beträgen ein langfristiges Vermögen aufzubauen, um etwa fürs Alter vorzusorgen. Besonders beliebt sind dabei Sparpläne für börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Was dabei oft in den Hintergrund der Überlegungen rückt: Es geht nicht nur darum, den ersten Teil eines Sparplans – die Ansparphase – zu organisieren. Ebenso wichtig ist die Auszahlphase in der letzten Etappe der Berufstätigkeit oder als Rentnerin oder Rentner. Doch selbst Direktbanken wie Consors oder Comdirect, die für Fondssparpläne werben, bieten keine Entnahmepläne.

Das Handelsblatt zeigt, wie Anlegerinnen und Anleger ihren Auszahlplan möglichst geschickt organisieren können, damit sie im Alter davon ihren Lebensunterhalt bestreiten oder die Rente aufbessern können – und dann auch an ihr Geld kommen.

